Recuerdo latente de feminicidios en tierras yucatecas

En la mente de los yucatecos, a pesar del tiempo transcurrido en cada caso, queda latente el recuerdo de ataques a mujeres que se cometieron en circunstancias condenables.

Emma Gabriela Molina Canto en esta ciudad y la niña Ana Cristina Gutiérrez Castillo en Tahdziú son quizá los que más se recuerden por las circunstancias en que las mataron.

Aunque en 2019 disminuyeron los feminicidios en Yucatán, en ese mismo año casi 100 mujeres denunciaron hechos violentos en su contra, los cuales son considerados cometidos en razón de género. En 2018 se tipificaron como feminicidios siete casos y el período siguiente, tres.

De varios cuchillazos y golpes con los puños, todos propinados con sangre fría por dos tabasqueños ya sentenciados, acabaron con la vida de Emma Gabriela, quien durante varios años tuvo conflictos con su exesposo Martín Alberto Medina Sonda, también condenado a prisión como autor intelectual, aunque el veredicto está en revisión.

No obstante, Medina Sonda está preso en Villahermosa, por delitos cometidos en las finanzas públicas de Tabasco.

En el caso de la niña Ana Cristina, de Tahdziú, fue ultrajada y muerta por Carlos Valle Yah, quien fue sentenciado a 35 años de prisión por ese crimen. La menor, de 6 años de edad, fue encontrada en un pozo.

Fue interceptada cuando caminaba en un paraje de esa población del sur del Estado. Estuvo desaparecida y luego fue hallada sin vida en el pozo. Su agresor fue detenido.

En reciente fecha otro caso llamó poderosamente la atención: la muerte de dos mujeres en el fraccionamiento Los Arcos.

El caso fue considerado por la Fiscalía General del Estado como feminicidios; sin embargo, la carpeta de investigación no se concluye, al parecer porque no se ha determinado la inimputabilidad a Sergio N.V., detenido por esas muertes. Se envió a estudios psiquiátricos al presunto homicida y no hay fecha para que concluyan.

Las muertas fueron Gladys Villanueva Uribe y Ana Uribe Madera, madre y abuela del detenido, quien fue aprehendido por otro delito en tanto se siguen las pesquisas por los feminicidios.

El año pasado se registró la muerte de Alejandra Uc Tun a manos de su esposo Leonardo Canché Ek, en la casa que ambos habitaban en la colonia San Periquito de Maxcanú. Este crimen fue en abril.

En una aguada de Umán fue encontrada sin vida Cristina Rosalía Cob Gómez, presuntamente ultimada por José Daniel Miguel Durán, por motivos sentimentales. Se les vio salir de un bar, pero luego la mujer fue reportada como “desaparecida” hasta que se le encontró a orillas de una aguada entre esa población y su comisaría Tebec.

En Celestún se suicidó Juan Pablo Ávila Cachón, de 36 años, luego de que ultimó a su exmujer Anabel Chan Canul. Era el 24 de mayo cuando la mujer fue atacada en la casa que ambos habitaban en ese puerto.

Estos tres últimos casos son los reportados como feminicidios por las autoridades durante el año pasado.

Sigue en proceso el ataque a Andrea C.M., quien inicialmente denunció intento de femincidio agravado, hecho que atribuye a su exnovio Christian Contreras Domínguez.— Megamedia

Por motivos legales, el proceso es por lesiones calificadas y violencia familiar.

En reciente fecha la defensa del acusado intentó un recurso legal para que el detenido sea liberado con restricciones, sin embargo, no se le concedió.

