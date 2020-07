Recuperados 11 yucatecos

Dados de alta de coronavirus en el Centro Siglo XXI

A una semana de que el hospital temporal del Centro de Convenciones Siglo XXI inició operaciones, 11 pacientes con coronavirus en estado convaleciente ya fueron dados de alta, por lo que continúan su recuperación desde sus casas.

La semana pasada, este nosocomio temporal abrió sus puertas para brindar atención a personas con Covid que se encuentran en etapa de convalecencia, provenientes de los hospitales federales como lo son los del IMSS, Issste, Hospital Regional de Alta Especialidad y el Hospital O’Horán del gobierno estatal.

De acuerdo con un comunicado, esto fue con el fin de ayudar a liberar camas en esos nosocomios y así puedan seguir atendiendo a gente que acuda a ellos en estado de gravedad.

El acceso al hospital del Siglo XXI se da únicamente mediante un traslado en ambulancia para pacientes que se encuentran en los hospitales públicos del Estado.

A la fecha, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reportó que se han registrado 47 traslados de pacientes convalecientes con coronavirus de los hospitales Issste y de Alta Especialidad del gobierno federal, y de los hospitales O’Horán y General de Tekax del gobierno estatal.

Luego de mostrar una significativa mejoría de salud y ya sin requerimiento de oxígeno suplementario, la paciente M.T.P., de 53 años, se convirtió en la primera persona que causó alta en el hospital temporal del Centro de Convenciones Siglo XXI, quien continuará su recuperación desde su casa.

Originaria de Mérida, la mujer fue trasladada a este nosocomio temporal proveniente del Hospital Regional Mérida del Issste y abandonó este lugar acompañada de un familiar, tras una exhaustiva revisión y evaluación por parte del equipo médico que ofrece atención en este hospital.

En silla de ruedas y apoyada por personal de salud, M.T.P. salió del edificio para ser recibida por su esposo, Luis B.B., quien comentó que la mujer atravesó días muy difíciles desde que se enteró que tenía coronavirus, situación que causó angustia y preocupación para él y el resto de sus familiares.

“No hay palabras para expresar lo que sentimos cuando nos enteramos que tenía coronavirus. Nos preocupamos y angustiamos cuando notamos que le faltaba el aire. Ahí supimos que algo estaba mal”, relató su esposo.

A pesar del miedo que él y su familia experimentaron, ahora se sienten aliviados y contentos porque M.T.P. fue dada de alta y aprovechó para hacer un reconocimiento a la labor realizada por el gobierno del Estado respecto al cuidado de la salud de los yucatecos.

“Me siento más tranquilo ahora que va a salir. Me hablaron para decirme que ya no necesitaba oxígeno y que saldría hoy. Está bien lo que está haciendo el gobierno del Estado, porque están velando por nuestra salud. Si uno no quiere hacer caso a las medidas sanitarias ya es decisión personal. Veo muy difícil la situación porque la enfermedad está avanzando mucho y creo que debemos cuidarnos”, manifestó.

Luis B.B. expresó que “es bueno que hayan abierto este hospital temporal en el Centro de Convenciones Siglo XXI, para darle atención a quienes más lo necesitan y dejar camas libres para los más graves, el gobierno del Estado está poniendo su parte y se le agradece por el apoyo”.

Protocolo

Para el proceso de alta de pacientes en este nosocomio temporal, el personal que ahí labora establece contacto vía telefónica con los familiares y les otorgan indicaciones específicas para cada caso, así como un número de folio que deberán presentar cuando acudan a recoger a su pariente ingresado.

Equipamiento

El hospital temporal del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI cuenta con 490 camas disponibles correctamente equipadas, de las cuales 52 tienen tomas de oxígeno para pacientes que requieran cuidados críticos, 123 camas son para cuidados intermedios y 315 para cuidados mínimos.

Objetivo

El recinto comenzó operaciones para apoyar a los hospitales públicos federales, que se encuentran con alta ocupación en las áreas designadas para personas con coronavirus.