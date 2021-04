Recursos por la veda

Culmina plan de ayuda temporal para pescadores

El apoyo económico para respaldar a 12,122 pescadores en los dos meses que duró la veda del mero, del 1 de febrero a ayer, significó un alivio para sus familias y también contribuyó a dinamizar la economía en sus comunidades, señala en un boletín el gobierno del Estado.

Este año, personal de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable del estado (Sepasy) realizó durante esos dos meses un total de cuatro entregas de vales de despensa por un valor de 1,200 pesos en beneficio de más de 12,000 hombres y mujeres que se dedican a la actividad en 57 municipios, lo que representó un esfuerzo presupuestal de más de 58.1 millones de pesos.

El padrón de beneficiarios del programa creció en casi un 20% respecto al de 2020, año en el cual se apoyó a 10,208 personas dedicadas a las actividades pesqueras con una inversión de 48.9 millones de pesos.

Entre los miles de hombres y mujeres de mar del estado beneficiados con este apoyo está Gerónimo Tan Canul, pescador del municipio de Celestún, quien detalló que las restricciones de pesca, así como las consecuencias de la pandemia, propiciaron bajas ventas e ingresos para el sector pesquero.

Sin embargo, Gerónimo enfatizó que se siente motivado para volver a trabajar en alta mar, una vez que concluya la veda del mero y luego de contar con el apoyo de los recursos entregados por el gobierno del Estado, con los que él y su familia pudieron adquirir los productos necesarios para tener alimento en esta temporada.

“Como padre de familia me sentía con mucha preocupación porque sabes que tienes que sacar para el gasto y para darle a la familia lo necesario, pero con la entrega de los vales de despensa me he sentido respaldado, es un gran apoyo que alivia algunos gastos que tenemos, ahora con el cierre de la temporada de veda nos encontramos listos para volver a salir a pescar y sacar el sustento”, aseveró.

Alimentos

“Nosotros usamos los recursos para adquirir productos básicos como arroz, frijol, leche, cereal y galletas, entre otras cosas”, expuso el hombre con más de 25 años de experiencia en el mar.

Por ello, el pescador celestunense expresó su agradecimiento por los apoyos recibidos durante la veda de este año, “quiero agradecerle al gobernador por otorgar este apoyo en esta temporada que ha sido muy difícil”.

“Gracias y ojalá este respaldo continúe para nosotros como pescadores”, añadió. “Creemos en Vila Dosal por la ayuda que nos ha entregado y ahora que la restricción termina, haremos nuestro propio esfuerzo para seguir saliendo adelante”.

Es importante recordar que los más de 12,000 pescadores beneficiados con este apoyo pertenecen a 57 municipios del estado, entre ellos Acanceh, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Cansahcab, Celestún, Calotmul, Chankom, Chicxulub Pueblo, Conkal, Cuzamá, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzoncauich y Espita.

Además de Halachó, Hocabá, Homún, Hunucmá, Ixil, Izamal, Kanasín, Kinchil, Maxcanú, Mérida, Motul, Panabá, Peto, Progreso, Río Lagartos, Sacalum, Samahil, San Felipe, Seyé, Sinanché, Sotuta, Sucilá, Tecoh, Telchac Pueblo, Telchac Puerto, Temax, Tepakán, Tetiz, Teya, Ticul, Timucuy, Tixkokob, Tizimín, Ucú, Umán, Valladolid, Yaxcabá, Yaxkukul y Yobaín.

Tal es el caso de Miguel Ángel Pech Kim, pescador del municipio de Progreso, quien explicó que la temporada de este año ha sido difícil para su sector debido a las consecuencias de la emergencia sanitaria y a las restricciones para la captura del mero, lo que propició circunstancias adversas para los pescadores quienes dependen del mar para su trabajo e ingresos.

Entrega

Este año personal de la Sepasy efectuó la entrega de los apoyos casa por casa, siguiendo todas las medidas sanitarias correspondientes, a fin de reducir los riesgos de contagio entre los participantes de este programa estatal, quienes tampoco tuvieron que salir a realizar actividades comunitarias previstas en las reglas de operación.

Para los casos de Progreso y Flamboyanes, la medida de entrega a domicilio no aplicó y, por razones logísticas, se instalaron mesas de pago en las que se atendieron hasta 65 personas con todas las medidas sanitarias que establecen los protocolos contra el coronavirus.

Asimismo, este año se estableció la modalidad de incluir a tiendas de abarrotes dentro de este programa para que los beneficiarios pudieran utilizar los vales de despensa recibidos en negocios locales, con lo que se impulsaron las actividades económicas de este sector comercial, el cual también se vio afectado por las condiciones epidemiológicas de la pandemia.

A este respecto, el gobierno del Estado detalló que el objetivo de esta modalidad de incluir negocios de abarrotes y tiendas en la iniciativa es para impulsar las economías locales de diversos municipios con esta estrategia, porque el programa además de beneficiar a los pescadores ayuda también a los comerciantes quienes también fueron afectados por la emergencia sanitaria.

Con estas acciones, el gobierno del Estado reitera su compromiso para respaldar las actividades pesqueras en la entidad, y con ello seguir impulsando la reapertura económica segura del estado, siempre manteniendo como prioridad la protección a la salud de la población yucateca.

Opinión Beneficiario de Progreso

Miguel Ángel Pech Kim, pescador de Progreso, dijo que la temporada de este año ha sido difícil para su sector.

Consumo

Miguel Ángel mencionó que gracias a los vales las situaciones adversas fueron aliviadas, ya que con los recursos que recibieron adquirieron productos para su consumo en algunos negocios locales, “nos sentimos más seguros porque estuvimos recibiendo esos apoyos por un período de dos meses, lo cual contribuyó a surtirnos con lo que necesitábamos y así no nos faltó comida en la mesa”.

Esquema

Pech Kim describió la entrega de vales de despensa como “un buen apoyo para los pescadores porque antes nos llegaba menos, con lo que recibimos este año pudimos pasar la veda y ahora nos estamos preparando para salir, trabajar fuerte y recuperarnos”.