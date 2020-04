Modificaciones en la Comuna por la crisis sanitaria

El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, anticipó ayer en la sesión ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento una reconversión y rediseño del presupuesto 2020 porque tiene merma en sus ingresos por el otorgamiento de apoyos fiscales, sociales y económicos en la capital yucateca y la posibilidad de una reducción en las participaciones federales.

La síndica Diana Canto Moreno, del PAN, afirmó que en la cuenta pública de marzo se observa una disminución de las participaciones federales de un 8% de lo que programaron en su Ley de Ingresos y si continúa así terminarán el año con una disminución superior a los $300 millones.

Si ocurre este pronóstico, el Ayuntamiento meridano tendrá problemas para afrontar todos sus programas y compromisos en este año, por lo que pidió al presidente municipal que gestione recursos ante el gobierno federal y solicitó el apoyo de todas las fuerzas políticas que forman el Cabildo para respaldarlo.

Luego que los regidores aprobaron por mayoría la cuenta pública de marzo del Ayuntamiento y por unanimidad la participación del Instituto Municipal de la Mujer en un programa de gestión de recursos ante la Secretaría de Bienestar federal que consiste en la presentación de proyectos para la operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, el alcalde Barrera Concha anunció que tendrá que hacer un rediseño presupuestal de ingresos y del gasto aprobado originalmente porque han surgido programas emergentes para atender las necesidades de la población vulnerable de Mérida, a pequeños microempresarios, para la atención de la crisis del coronavirus y sin duda habrá una disminución en su recaudación porque otorgan exenciones en pagos de impuestos, derechos municipales y realizan gastos no previstos en materia de salud, desinfección de espacios públicos, entrega de despensas y estímulos económicos a artistas, además Mérida no recibe apoyos federales para hacer frente a esta contingencia.

Los regidores de oposición volvieron a felicitar al alcalde por la atención que está dando a la emergencia sanitaria y los apoyos a los meridanos, incluso la regidora del PRI Ana Gabriela Aguilar Ruiz le pidió que aumente la repartición de despensas en las colonias marginadas y comisarías; el regidor de Morena, Gamaliel Gutiérrez, pidió las ligas donde la gente puede acceder a los apoyos porque muchos no lo saben o no tienen acceso a internet.

La regidora Aguilar Ruiz también pidió al alcalde Barrera Concha que analicen las alternativas que están aplicando países de primer mundo como el uso de bicicletas para la movilidad urbana para que la gente no use el transporte público. Sugirió que cuando se levante la contingencia sanitaria implemente carriles preferentes para los ciclistas con el fin preventivo de contagio porque en las bicicletas hay sana distancia y menos riesgo de contagio del coronavirus si aplican las medidas recomendadas.— Joaquín Chan C.

Llamó la atención y hasta generó preocupación en los rostros de los regidores, según se vio en los monitores de las computadoras, que el alcalde estornudara dos veces durante la sesión virtual, la segunda consecutiva que realiza el Cabildo de Mérida en esta cuarentena y estrategia #quédate en casa.

De nueva cuenta, el alcalde recalcó el poco apoyo del gobierno federal de México en la atención y apoyo a los ciudadanos, municipios y estados porque apenas destina 0.3% del PIB, cuando países como Reino Unido ejerce el 18.8% para la atención y recuperación de la economía, Alemania el 32%, Estados Unidos el 12.4%, Italia el 12.5% y Chile el 5.5%.

Reunión

Ayer, por segunda ocasión se realizó la sesión de Cabildo mediante videoconferencia.

Recursos

Protección a la mujer

En la sesión Renán Barrera también recordó que la protección de las mujeres y sus hijas e hijos es una de las bases fundamentales de su administración, por ello se consolidó el Instituto Municipal de la Mujer y el Centro de Atención Especializados para Mujeres, sus hijas e hijos (Carem) para que puedan salir de situaciones de violencia.

Servicio prioritario

“El Carem es uno de los servicios que se determinaron como básicos durante la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, por lo que se garantiza su funcionamiento durante la pandemia”.

