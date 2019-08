Reflexiones sobre la paz

El Cephcis de la UNAM ofrecerá un curso del tema

En Yucatán, ciudad de la paz donde no pasa nada, donde todos dicen que estamos bien, sí hay conflictos. La violencia intrafamiliar es brutal, no hay cifras claras y la gente no lo habla, pero está allí, señala el maestro Alejandro Ashley De Vega, profesor del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la UNAM.

El maestro Ashley, quien del 12 del septiembre al 31 de agosto próximos impartirá el curso “Cultura de paz, mediación transformativa y no violencia” en el Cephcis, añade que hay casos de violencia de género y abuso infantil y que los datos de los suicidios son un indicador de algo y que las personas no sienten un bienestar que generalmente debería de venir de mano de la cultura de paz.

“En Yucatán vivimos la violencia estructural: los sueldos son bajísimos, el transporte es penoso, la gente tiene muchas dificultades para poder subsistir, y eso es una explotación finalmente. Eso es violencia”.

El profesor señala que para tener una cultura de paz, la pirámide de Maslow (también llamada de jerarquía de las necesidades humanas) debe estar cubiertas.

Aclara, sin embargo, que la cultura de paz “no es un llamado a vivir por las nubes y todos somos felices. No, la cultura de paz es una forma de abordar la realidad en la que estamos viviendo, y cuando hablo de realidad, me refiero al conflicto que es innato, que siempre va a haber, pero la cuestión es cómo lo abordamos”.

Por ello, espera que el congreso de Premios Nobel de la Paz que se llevará al cabo en esta ciudad del 19 al 22 de septiembre no solo sea un “maquillaje” sino realmente una inspiración para fomentar la cultura de paz.

“En la cultura de paz siempre hay una mirada de esperanza, y Yucatán, concretamente, se puede dejar absorber por la violencia o convertirse en un bastión que brinde una mirada opuesta”, apunta.

Y es que, dice, la violencia está en todo el mundo. “Vivimos en una cultura de guerra, todo lo que nos enseñan es eso, desde la forma como nos educan, el daño al medio ambiente, a los recursos, la manipulación informativa, la forma en que los sistemas controlan; es decir, nosotros hemos aprendido la cultura de guerra, pero no somos violentos por naturaleza”.

Paradigma

El maestro Ashley indica que la importancia de la cultura de paz radica en el cambio de paradigma y en cómo resolver los conflictos. “El conflicto en la definición de cultura de paz es una incompatibilidad de intereses, y esto es natural y permanente, siempre va a haber un conflicto de interés, el conflicto es inherente al ser humano, la clave es cómo lo resolvemos, pero tradicionalmente lo hemos resuelto con violencia, con guerra”.

Lamenta que no se le ha dado importancia a la cultura de paz porque el sistema “en el que estamos montados es un sistema de guerra, y digo esto porque en el 2000 hubo un intento de la Unesco de generar un programa de cultura de paz y los países miembros, principalmente los fuertes, dijeron no”.

“Hay toda una cultura creada en que es así, incluso diciendo que el ser humano es violento, y eso es un error, el ser humano tienen la capacidad de ser violento, pero eso lo aprende a través de una cultura y así como uno aprende también puede desaprender y hacer las cosas de manera pacífica”, indica para luego resaltar que la cultura de paz no trata de dar una solución al conflicto sino de transformarlo.

Eso y otros temas, como cultura de guerra, actitudes para la paz, estar en paz y ser la paz, y no violencia, abordará el maestro en el curso que tiene como objetivo explorar los aspectos teóricos y las discusiones centrales en torno a la cultura de paz.

El curso, cuyas sesiones serán los jueves, es abierto al público en general y tiene un costo de $2,000 general y $1,000 estudiantes, profesores y adultos mayores. Más informes e inscripciones con Eréndira Peniche García, responsable de Educación Continúa al correo erendira.peniche@gmail.com o a los teléfonos 999 922 84 46 extensión 114 y 999 406 53 31.— Iván Canul