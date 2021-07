Reforma ante alza de feminicidios

“Violencia contra las mujeres es una pandemia”

En 2020 se incrementó la tasa de feminicidios, cuatro veces más que el año anterior, y de los 94 casos de abuso sexual que se denunciaron siempre en 2020, el 67% fue contra menores de edad.

En la sesión del pleno del Congreso se resaltó la importancia de las reformas a las leyes que ayer se aprobaron en sesión extraordinaria para aumentar los castigos por estos delitos y que además no prescriban los que son por abuso sexual.

“La violencia contra las mujeres es una pandemia que no debe ser ignorada”, afirmó Janice Escobedo Salazar, diputada del PRI.

Milagros Romero Bastarrachea, legisladora sin partido, dijo por su parte que “la problemática del feminicidio ha alcanzado altos niveles de incidencia en la sociedad, donde la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres es el deseo de poder y control hacia ellas”.

“En Yucatán no hay valor más importante entendido por todos los ciudadanos que nuestra seguridad y para eso no hay colores, no hay partidos, no hay ideologías, hay un solo Yucatán”, afirmó.

A la sesión de ayer acudieron como invitados diputados recién electos del PAN en Puebla, Esteban Abraham Macari, legislador electo de Yucatán, así como las mamás de los actuales diputados Víctor Merari Sánchez Roca, del PAN, y Luis Borjas Romero, del PRI.

En la sesión extraordinaria, como estaba previsto, se aprobó por unanimidad la convocatoria para el registro de candidatos a ocupar el cargo de consejero consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, así como reformas al Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de feminicidio, delitos sexuales y agravios contra la mujer en razón de su género.

Las primeras reformas aprobadas fueron las presentadas en materia de feminicidios por las diputadas Milagros Romero, Janice Escobedo, Fátima Perera Salazar, Silvia López Escoffié, Kathia Bolio Pinelo y también por el gobernador Mauricio Vila Dosal y la secretaria de Gobierno, María Fritz Sierra.

Para defender las reformas sobre el feminicidio, la diputada Milagros Romero explicó que entre los cambios que se proponen está aumentar de 45 a 65 años de cárcel a los feminicidas. “Ya no podemos permitir que nos sigan haciendo falta más mujeres en Yucatán”.

De acuerdo con los reportes, 2019 se cerró con 20 muertes de mujeres, de las cuales oficialmente se registraron tres como feminicidios en Maxcanú, Umán y Celestún. Dos de los tres crímenes los cometieron las parejas de las víctimas.

La legisladora añadió que en la información de violencia contra las mujeres se reportaron 93 de ellas que sufrieron lesiones dolosas y en 2020 hubo una fuerte alza en la tasa de feminicidios al aumentar cuatro veces más en comparación con 2019. Cerró ese año con 11 feminicidios, y las edades de las víctimas oscilaban entre los 22 y 70 años.

En lo que va de 2021, hasta el último corte del mes de abril, se han reportado oficialmente cuatro feminicidios, dos de ellos en Mérida, uno en Acanceh y otro en Umán.

La diputada Janice Escobedo expresó que el dictamen establece sanciones más severas, agravantes y complementa la tipificación de los delitos de incesto, violencia familiar, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación y violación equiparada.

Luego añadió que se incrementan las penas, aumenta el pago por indemnización, amplía el catálogo de supuestos que caracterizan al feminicidio y se evita que la tentativa de feminicidio se siga sustituyendo por otro tipo de delito.

“La tipificación del feminicidio y la consideración de agravantes de este delito, además de visibilizar la forma extrema de violencia contra las mujeres, permite garantizar un seguimiento adecuado y especializado que pueda prevenir, atender, sancionar y erradicar este problema”, dijo.

Sin embargo, continuó la legisladora, a la par se requiere de una efectiva administración y procuración de la justicia.

La priista expuso que según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en México al menos 6 de cada 10 mujeres ha enfrentado un incidente de violencia; el 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual en algún momento de su vida, y 9 mujeres son asesinadas cada día, y lo peor es que estas devastadoras cifras siguen en ascenso.

Tan solo en los primeros cinco meses de este año los feminicidios aumentaron 7.1% respecto al mismo período del año anterior, agregó la diputada.

Otra reforma que se aprobó ayer en el Congreso fue para establecer que sean imprescriptibles, que no pierdan vigencia o validez los delitos sexuales, corrupción, trata y pornografía infantil contra una persona menor de edad. Se busca proteger a este sector vulnerable de agresiones que atentan contra el desarrollo de la personalidad, la libertad y el desarrollo psicosexual.— David Domínguez Massa

Luis Borjas Romero, diputado del PRI y quien promovió esta iniciativa, dijo que la reforma será un paso memorable y trascendental, particularmente en la protección de la niñez yucateca, al igual que el Estado estará a la altura de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

El asesinato de un policía de la SSP fue abordado ayer antes de iniciar la sesión del pleno.

Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno, expresó su solidaridad con la familia del policía asesinado y con toda la corporación, “porque cuando se atenta contra un ciudadano es muy grave, pero cuando la víctima es una persona encargada de velar por la seguridad de los yucatecos es doblemente grave”.