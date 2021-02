Reforma por riesgos de trabajo para servidores públicos de Yucatán

MÉXICO.- En la comisión de Salud y Seguridad Social, sus integrantes aprobaron por unanimidad el dictamen para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán y la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado, de sus Municipios y de los Órganos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal.



De tal manera, el Título Quinto denominado: “De los riesgos profesionales y de las enfermedades no profesionales” cambiaría a “De los riesgos de trabajo y de las enfermedades no profesionales”, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.



Además de conformar en cada dependencia, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas de la materia, las comisiones mixtas de Seguridad e Higiene en el trabajo, entre otras modificaciones.



El promovente del tema y presidente de la comisión, Manuel Díaz Suárez (PAN), mencionó que la ley federal no contempla la disposición de contar con estas comisiones mixtas de seguridad e higiene en cada dependencia, que son de suma importancia, en especial cuando estamos en una pandemia, porque abonará a que existan más medidas de seguridad y se vigilen aquellas acciones sanitarias.



De la misma manera, el diputado indicó que se establecen los riesgos de trabajo como aquellos accidentes que pueda sufrir el empleado, así como las enfermedades profesionales que se pueden adquirir por el desempeño del trabajo dentro del centro laboral.

Te puede interesar: Próxima semana comienza la vacunación de adultos mayores: AMLO

“Y en el caso de una nueva enfermedad, si el empleado se enferma tendrá su incapacidad, siempre y cuando pueda probar que fue en el espacio laboral”, detalló.



En su turno, el diputado del PRI, Marcos Rodríguez Ruz, celebró que se trate este tema importante, ante esa gran labor que están haciendo los trabajadores de la salud en los hospitales y en las clínicas.



Así mismo, el diputado de Nueva Alianza, Luis Aguilar Castillo, expresó que esta iniciativa es algo que esperaban los trabajadores, ya que al surgir la pandemia ha generado estrés e incertidumbre, porque no hay mecanismos que le dé certeza, seguridad y confianza.



“La iniciativa no solo se refiere al Covid-19 sino abre un espacio de mayor protección, estas son voces que han manifestado los trabajadores, hay que visualizar el futuro, no ser reaccionarios”, añadió.

De la misma manera, la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, agradeció que se hayan incluido las observaciones al dictamen y resaltó que la legislación estableció que las enfermedades profesionales se consideren en el centro de trabajo y no cuando se realice en lo que se llama teletrabajo (home office).



En asuntos generales, el diputado Marcos Rodríguez, solicitó que se aborden dos iniciativas que ha presentado: la primera para modificar la Ley de los Trabajadores, para que los empleados con alguna discapacidad que trabajen en alguna dependencia del gobierno estatal o municipal y no tengan una base laboral, puedan contar con este beneficio; el otro es el tema de darle más certeza a todas las personas que recurren hacer un examen de prevención de cáncer de mama.



Convento de Izamal sería patrimonio cultural de Yucatán

En la comisión de Arte y Cultura, se solicitó la elaboración de proyectos de dictamen de diversas iniciativas, la primera para declarar Patrimonio Cultural del Estado al Convento Franciscano de San Antonio de Padua de Izamal, propuesto por el diputado del PRI, Warnel May Escobar.



Así mismo, se solicitó el proyecto de dictamen para declarar Patrimonio Cultural Intangible del Estado al Teatro Maya de la localidad de Xocén, Valladolid, presentada por la diputada del PRI, María Moisés Escalante.



También, de la iniciativa para declarar Patrimonio Cultural Intangible de Yucatán la fiesta patronal dedicada a San Pedro González Telmo “San Telmo”, Patrono del municipio de Progreso y de los pescadores, signada por la diputada del PRI, Lila Frías Castillo.



Además de la iniciativa para declarar el “12 de enero como el Día Estatal del Fotógrafo”, presentada por el diputado del PRI, Marcos Rodríguez Ruz; así como a solicitud de la diputada proponente, Mirthea Arjona Martín (PRI), el dictamen de la iniciativa para declarar Patrimonio Cultural Intangible del Estado el Coso Taurino de Tizimín.



Por otro lado, el cuerpo colegiado acordó que del 12 al 26 de febrero del año en curso será el periodo para presentar observaciones de la iniciativa para expedir la Ley de Derechos Culturales para el Estado y Municipios de Yucatán, suscrita por la diputada del PAN, Paulina Viana Gómez.

Piden prohibir castigos corporales de niños

En la comisión de Derechos Humanos, se distribuyó entre sus integrantes la iniciativa por el que se crea la Ley de Desarrollo Social para el Estado, suscrita por el diputado del PRI, Felipe Cervera Hernández; de la cual se tendrán 10 días hábiles, a partir de mañana 12 de febrero del presente año, para observaciones y elaboración de la propuesta técnica.



También se distribuyó la iniciativa para expedir la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y para modificar diversas leyes estatales, en materia de armonización de las mismas garantías, suscrita por el Ejecutivo estatal.



También se entregó una propuesta de la presidenta de la comisión, María Moisés Escalante (PRI), para integrar a la mencionada iniciativa que se prohíba el castigo corporal a niñas, niños y adolescentes, sea leve, moderado o grave, ya que son contrario a su dignidad humana y vulnera su derecho a la integridad personal; toda vez que ya lo contempla la Ley General.



De la misma manera, se distribuyó la iniciativa para reformar diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de atención y denuncia de maltrato infantil, signada por la diputada del PRI, Janice Escobedo Salazar; así como la iniciativa para expedir la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico del Estado, presentada por la diputada de Morena, Fátima Perera Salazar.



Al continuar con el análisis de la iniciativa para expedir la Ley para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado, propuesta por la diputada de Morena, Fátima Perera Salazar; la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo, presentó más observaciones al tema.