Reformas contra una “laguna legal”

Hoy se abordará el caso de ediles que “dobletean”

Si bien en Izamal se detectó a varios funcionarios municipales con otros empleos a pesar de que está prohibido, este problema no sería exclusivo de ese municipio, por lo cual hoy se haría en la sesión plenaria una exhortación a que cumplan la ley o serían sujetos a un proceso.

Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, como presidente de la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia advirtió que hay que empezar por hacer reformas de ley en las que se establezcan los procedimientos y sanciones en los municipios ante este tipo de casos.

En días pasados informamos que en Izamal por lo menos cinco de los 11 regidores no solo cobran su quincena en el Ayuntamiento, sino que tienen otros empleos, uno vive en Cancún y la síndica Angélica Miranda Pech trabaja paralelamente en la Unidad de Servicios Electrónicos del gobierno del Estado.

Ilegalidad

Entrevistado al respecto en sus oficinas del Congreso, el legislador perredista confirmó que violan la ley esos regidores que cobran como tales y además tienen otros trabajos por los cuales reciben remuneraciones, eso es totalmente ilegal.

Es más, continuó, seguramente esto ocurre no solo en Izamal, sino en varios municipios, si no es que en la mayoría o en todos porque no les hacen nada.

“El problema está en que la ley dice que es ilegal tener otro trabajo remunerado además de ser regidor, pero no te dice el proceso a seguir cuando se den estos casos ni el castigo al que se hacen acreedores”, dijo.

Cuevas Mena precisó que no por no existir este proceso y las sanciones se deben permitir violaciones a la ley, por eso se les hará una exhortación a cumplir a cabalidad la ley, que sean éticos y responsables en el ejercicio de sus respectivos cargos.

Para corregir esta “laguna legal”, el perredista anticipó que trabajará en una reforma de ley que incluya los procedimientos y sanciones a los malos funcionarios municipales.

El diputado puntualizó que, por lo pronto, en la sesión plenaria de hoy jueves apelará a la ética y responsabilidad al señalar a esos funcionarios que lo que hacen es totalmente ilegal.

También los exhortará a que salgan de la ilegalidad o decidan con cuál trabajo se quedarán, pero no pueden seguir “dobleteando”.

El legislador señaló que la síndica de Izamal debió abandonar su trabajo en el gobierno estatal antes de ser candidata o por lo menos hacerlo luego de ser electa. Por la forma en que procedió, su caso es más grave.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA