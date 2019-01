Reformas necesarias

Urgentes cambios piden legisladores para evitar mora

En el tema del cobro de multas e indemnizaciones a exalcaldes, Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso, consideró necesario que se hagan reformas.

También dijo que en la agenda legislativa de sus compañeros tienen el tema de los municipios, de los laudos pendientes por pagar en los ayuntamientos y de las denuncias.

“Hay que revisar la autonomía de la ASEY, que nos quita o resta mucho al Congreso en esta materia, hay que ver sus responsabilidades y las del Congreso”.

La diputada anticipó que propondrán reformas en este tema. “Es el momento para determinar sanciones, que se den resultados en la ASEY, también por las denuncias no solo contra los alcaldes, sino contra los (funcionarios) del gobierno anterior”.

Miguel Candila Noh, coordinador de la bancada de Morena, ofreció revisar la ley para que, incluso, si no hay sanción corporal o en materia penal se incluya para estos casos: “No puede ser que esto siga así, hay que castigar estas irregularidades o nunca se acabará la corrupción”, debe ser sancionado.

“Hay que ver cómo lo maneja la ASEY y que se cumplan las sanciones que se les impongan, y si hay que reforzar el Código Penal, tenemos que hacerlo; haremos propuestas de iniciativa donde se modifique la ley y que a quienes no cumplan se les encarcele, aunque estén en funciones, es lo que falta, es un deber informar al ciudadano en qué se gastaron los recursos públicos”, afirmó.

Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, manifestó que aquí son dos temas, uno el de la Auditoría Superior y las denuncias de tipo hasta penal, y otro son los créditos fiscales que deben ejercerse mediante la Agencia Fiscal; se tienen que buscar los mecanismos para ya no heredar las deudas a los ayuntamientos siguientes, sino fincarles responsabilidades a quienes lo provocan. “No vale acusar a los que son inocentes”.

“Yo he planteado desde el inicio procurar que las responsabilidades administrativas caigan sobre quien ejerció la falta, no heredarlas a los nuevos alcaldes, como los laudos laborales que hoy tienen en jaque a los alcaldes por fallos de la Suprema Corte de Justicia que obligan a pagar o ser destituidos”.

El perredista manifestó que vale la pena “meterle legislativamente mano allá, buscar otro tipo de sanciones, tener responsabilidades no solo de tipo civil, sino también penal. Hay que hacer un esfuerzo para recuperar esos créditos fiscales, que no se le siga haciendo daño a la Hacienda municipal, hay que reforzar el sistema anticorrupción, para que no siga sucediendo, y también hay que tomar medidas de prevención”.

Harry Rodríguez Botello Fierro, del PVEM, declaró que éste es un tema que no se ha abordado debidamente, “pero sin duda hay que tocarlo, es necesario y este gobierno que empieza con esta legislatura tiene la gran oportunidad de cambiar este tipo de situaciones que siempre se dan y no pasa nada”.

“Es muy importante acabar con esta impunidad, porque siempre terminan los alcaldes, salen y pues se acabó para ellos, a gozarla. Tanto a los funcionarios como a los exalcaldes se les debería implementar un mecanismo, sobre todo al final de su gestión, hacerles una auditoría más específica, es necesario, porque cada vez aumenta el número de estos casos y eso es porque ven que no pasa nada”.

El diputado puntualizó que esto debe ser parejo con todos, es algo que tiene que ir más allá de colores partidistas. “Hay que buscar los instrumentos que den la certeza, se tiene que hacer, hay que consensuar las reformas, buscaríamos consensuarla con los compañeros para que llegue bien; creo que más de un diputado le entra, yo me sumo y me animaría a presentarla”.

Luis María Aguilar Castillo, de Nueva Alianza, opinó que se debe revisar bien este tema, “porque al fin y al cabo todo ese faltante a pagar se le queda al nuevo alcalde; hay que hacer una revisión profunda, para poner candados y no quede al aire, merece la atención de los diputados este punto, incluso para este nuevo período que se inicia el próximo día 15 de este mes”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA