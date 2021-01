Refrendo vehicular en Yucatán: ¿cómo hacer el trámite?

MÉRIDA.- A través de su página oficial, el gobierno del Estado dio a conocer una noticia falsa sobre el refrendo vehicular en Yucatán. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre este trámite.

El refrendo vehicular es un trámite en el que se renuevan las tarjetas de circulación de los vehículos, para que las placas estatales tengan vigencia.

En Whatsapp empezó a circular una cadena en la que se aseguraba que “hoy es el último día para realizar el trámite". Al respecto, las autoridades recordaron a los usuarios la importancia de no divulgar información falsa que confunde a la población.

¿Cómo realizar tu refrendo vehicular en Yucatán este 2021?

La pandemia cambió mucho cómo se hacen los trámites, antes la mayoría eran presenciales, pero ahora las dependencias han tenido que adaptarse a la contingencia sanitaria causada por el Covid-19. El refrendo vehicular se hará en línea a través de la siguiente liga: https://reemplacamiento.yucatan.gob.mx/

¿Cuánto cuesta realizar el refrendo vehicular?

No tiene costo, por lo que si alguien intenta cobrarle a un ciudadano por realizar el trámite, estaría cometiendo un fraude.

¿Cuáles son los requisitos para poder realizar el refrendo?

Se necesita tener a la mano las placas y el número de serie el automóvil, camioneta, camión o motocicleta que se desee refrendar.

Para iniciar el trámite en línea, requisitos, casos particulares y tener más información al respecto, se invita a la población a visitar la página de electrónica reemplacamiento.yucatan.gob.mx.