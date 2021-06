Refuerzan la seguridad pública en el Estado

Vila Dosal invita a la ciudadanía a salir a sufragar

En vísperas de las elecciones de mañana domingo, el gobernador Mauricio Vila Dosal manifestó que ya se reforzó la seguridad en el Estado con mayor presencia de policías de la Secretaría de Seguridad Pública, pero en la vigilancia también participará personal de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina y las policías municipales.

Vila Dosal afirmó que hay las condiciones de seguridad pública para que Yucatán refrende su alto nivel de participación ciudadana en las elecciones, que es un ejemplo nacional, por lo que invitó a todos los electores para que voten mañana domingo.

La visión del gobernador es contraria a la del Frente Cívico Familiar que ve focos rojos en algunos municipios por la violencia política, como en Sanahcat, Cuzamá, Xocchel, Kanasín, entre otros.

“Yucatán es el estado de la República donde más participación hay en cada elección y hoy están dadas las condiciones para que siga siendo ejemplo de participación a nivel nacional y que tenga una elección tranquila” enfatizó.

Vila Dosal reveló que el jueves último se reunió con el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, para desplegar la operación de vigilancia en todo el Estado. Desplazaron una gran cantidad de policías en los principales municipios del interior del Estado y la SSP tendrá presencia en todo el estado para reforzar la vigilancia y la seguridad pública. A este trabajo de vigilancia, dijo, se sumarán elementos de las policías municipales, de la Guardia Nacional, Ejército y Marina para que cualquier incidente que pudiera ocurrir se atienda de inmediato.

El gobernador destacó que todas estas corporaciones de seguridad trabajan juntos, coordinados y de la de la mano del gobierno estatal, como siempre se ha hecho en Yucatán.

“Salgan a votar, ejerzan su voto libre, razonado y secreto”, exhortó a los yucatecos. “Que voten de manera ordenada, usen cubrebocas, gel antibacterial y respeten la sana distancia”, pidió.

Él votará en la casilla que se ubica en el centro escolar “El Renacimiento”, que es donde votó la elección pasada, pero le falta definir la hora. Acudiría a la casilla que le corresponde entre las 10 y las 11 de la mañana.

No es una amenaza

Por otro lado, el gobernador indicó que las alzas en los indicadores de la pandemia del coronavirus Covid-19 todavía no son una amenaza para el retorno a clases presenciales en agosto.

También habló sobre el desabasto de gasolina en Yucatán. Explicó que un grupo de 18 jubilados y pensionados de Pemex bloquean la entrada a la planta de Pemex en Umán, por lo que las pipas no han podido salir. Precisó que no hay escasez de gasolinas, el combustible está en los depósitos de la planta de almacenamiento, pero no se puede distribuir.

Como es una instalación federal, corresponde a las autoridades de Pemex y la Guardia Nacional realizar las negociaciones, el diálogo o algún operativo para levantar el bloqueo.

Sobre el regreso a clases presenciales, el gobernador explicó que el gobierno estatal sabe de la volatilidad del coronavirus y por ello no pretende reiniciar las clases este lunes 7 sino que planean el retorno a las escuelas en agosto próximo. De momento, el regreso a las clases presenciales en Yucatán no está en riesgo porque faltan dos meses y espera que para ese tiempo, el proceso de vacunación, que avanza de manera muy ágil, ya haya cubierto a la población de 40 a 49 años de edad, lo que bajaría en forma importante los índices de ingresos hospitalarios. “Lo más importante es que todos los yucatecos entendamos que la pandemia no se ha acabado, la pandemia no se va a terminar hasta que el 100% de la población en edad de vacunarse, tenga la vacuna”, advirtió. “Hay mucha gente que dice ‘como ya me vacuné, no me va a dar coronavirus’, eso es falso. La vacuna del coronavirus sirve para que cuando te dé coronavirus no sea grave y no termines en el hospital; no para que no te de coronavirus. Entonces, si te da coronavirus, aunque tú no termines en el hospital, sigues contagiando a otras personas”. Vila Dosal visitó ayer el módulo de vacunación de la Base Aérea Mexicana No. 8 donde se aplica la segunda dosis de vacuna para personas de 60 años o más y conversó con los reporteros.— Joaquín Chan Caamal