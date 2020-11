Regidores aprueban avance en la recolección

Los regidores le dan luz verde a nuevo reglamento

El Cabildo de Mérida aprobó por unanimidad la propuesta de expedir el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Mérida, que deroga el reglamento de limpia que data de 2002.

La propuesta representaría un avance importante en cuanto al manejo de la basura en la capital yucateca, según explicó el regidor Jesús Pérez Ballote, pues se replicaría el modelo de puntos verdes para el acopio de desechos reciclables, la creación de una guía de centros de acopios a donde llevar materiales reusables, y reglas muy claras sobre las cantidades y el tipo de basura que pueden recolectarse en los hogares de Mérida.

Para ello a la par con la creación del reglamento, en el que entre otros puntos se observaría todo lo referente a la restricciones a las bolsas de plástico de un solo uso y los contenedores de unicel, se estructuraría una estrategia de capacitación del personal que realiza la recoja de la basura y una campaña de concienciación de la gente sobre las características de este nuevo reglamento.

La aprobación se dio en el marco de la sesión ordinaria de Cabildo celebrada de manera virtual con la asistencia de los 18 regidores y el alcalde Renán Barrera Concha.

Pérez Ballote recordó que diariamente Mérida genera mil toneladas de basura, por lo que un manejo adecuado, integral e inteligente de los desechos es tarea impostergable en pro de la salud de los habitantes de la capital yucateca.

En la sesión también se aprobó por unanimidad el otorgamiento de un préstamo de 10 millones de pesos para la paramunicipal Servilimpia y que permitirá a ésta cubrir sus obligaciones ante el SAT, Infonavit, IMSS y pago de impuestos sobre nómina ante el gobierno del Estado. El préstamo será a nueve meses, tiempo en el cual Servilimpia deberá devolver la cantidad prestada al Ayuntamiento.

Servilimpia fue foco de discusión entre los regidores. Entre otras cosas la regidora Mariana Jiménez advirtió que en un reciente hecho de tránsito en el Periférico de Mérida, donde estuvo involucrado un camión de la paramunicipal, quedó al descubierto que sus vehículos operan con seguros de daños a terceros, dejando al desamparo a los colaboradores que trabajan en ellos e incluso en casos de daños o pérdidas totales de los camiones, el Ayuntamiento cargaría con los gastos.

Al respecto, el secretario de la Comuna, Alejandro Ruz, precisó que Servilimpia cuenta con 53 camiones, de los cuales 23 cuentan con seguros de cobertura amplia y los 30 restantes solo por daños a terceros porque, dada su antigüedad, resultaría en extremo costoso asegurarlos bajo esta modalidad.

Sin embargo, apuntó que el personal que opera las unidades está protegido y respaldado en caso de siniestro requirieran algún tipo de apoyo.

Por otro lado, enfatizó que en los últimos meses Servilimpia ha tenido serias dificultades para realizar la cobranza del servicio que brinda, el cual realiza básicamente en comisarías y colonias del sur de la ciudad.

Los ciudadanos aseguran que no pueden pagar porque han perdido sus fuentes de ingreso o se han visto recortadas sus percepciones. De igual forma, varios negocios señalan que no pueden pagar la recolección de basura porque han permanecido cerrados varios meses y no han operado.

Además, en la sesión se aprobó la cuenta pública municipal de octubre pasado, junto con las modificaciones al presupuesto, una donación de vialidades en Tamanché, una sexta convocatoria para las licitaciones de asfaltos para el programa de bacheo, materiales y el mantenimiento de la planta de tratamiento del mercado Lucas de Gálvez, una donación de dispensadores de gel antibacterial y siete licitaciones requeridas por Obras Públicas.—Emanuel Rincón Becerra

De un vistazo

Estrategia

En la sesión de Cabildo los regidores anticiparon que ya trabajan en la elaboración de una estrategia que haga posible el regreso y la operación, bajo estrictas medidas sanitarias, de los tianguis que se realizaban en las colonias de la ciudad hasta antes del inicio de la pandemia e incluso el retorno del programa “Mérida en Domingo”, cuyos 400 oferentes no han podido instalarse desde marzo pasado.