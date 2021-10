Regidores chocan en sesión de Cabildo

Nombramientos desatan críticas de la oposición

La integración de los consejos consultivos del Presupuesto y Gasto Público y el nombramiento de jueces calificadores de la Policía Municipal de Mérida dividió la votación de los 19 regidores del Cabildo de Mérida y generó debate en la sesión extraordinaria virtual de ayer.

Aunque el regidor del PAN, Rafael Rodríguez Méndez, destacó que los consejos consultivos son un modelo de gobernanza exitoso, premiados y una exigencia de la sociedad civil, el regidor del PRI, Gabriel Barragán Casares dijo que su integración genera dudas y pone entredicho su buen funcionamiento porque hay proveedores que la integran, como el Consejo Coordinador Empresarial o las cámaras empresariales que tienen doble representación.

Barragán Casares pidió democracia participativa en la integración de estos organismos ciudadanos.

El posicionamiento del regidor priista tuvo el respaldo de los regidores de Morena, Orlando Pérez Moguel y Fernando Alcocer Ávila, porque dijeron que desconocen cómo elegirán a los dos representantes ciudadanos y hay doble representación. Entonces, el secretario del Ayuntamiento y del Cabildo, Alejandro Ruz Castro, informó que pedirán propuestas a las universidades, agrupaciones y los propios regidores podrán proponer candidatos.

Por su parte, Diana Canto informó que el Ayuntamiento tiene más de 20 consejos y en ninguno son los mismos representantes del sector privado.

Nombramientos

El debate entre regidores del PAN y la oposición surgió de nuevo en la ratificación y nombramiento de jueces calificadores de la Policía de Mérida, licenciados en derecho Guillermina Guadalupe Vázquez Borges y Jonatán Barragán Núñez, y el nombramiento de los nuevos jueces Alejandro Sosa Polito, Jasiel Urías García Tzuc, Pedro Santiago Alcocer Gamboa y Georgina Castilla Casares.

La primera oposición a esta propuesta del alcalde Renán Barrera Concha fue la de Elisa Zúñiga Arellano, de Morena, porque no se respetó la paridad de género. Pero Gabriel Barragán lo objetó asegurando que no reunían el perfil, no había constancia de que aprobaron el examen de conocimientos y una de ellas (Georgina) no podría cumplir el trabajo porque también laboraba en el gobierno del Estado. Sin embargo, Ruz Castro informó que aquella tenía licencia laboral en su anterior trabajo, y aseguró que todos cumplen los requisitos y aprobaron el examen.— Joaquín Chan Caamal.

Como Ruz Castro le pidió al priista que averiguara bien, eso ofendió al priista y le reviró al secretario del Cabildo y le recordó que la máxima autoridad del Ayuntamiento es el Cabildo y no las dependencias.

En este debate, la regidora y ex fiscal general Celia Rivas Rodríguez argumentó que los abogados propuestos como jueces calificadores son aptos, aprobaron el examen, según le informó la Dirección de Gobernación, y son parte del nuevo modelo de justicia cívica que está en proceso, que lleva un 40% y que transformará el trabajo de la Policía Municipal.

Las tres propuestas anteriores y el nombramiento de los integrantes de la Comisión Taurina se aprobaron por mayoría. Las demás se aprobaron por unanimidad: convenios para dotar de lentes a jubilados y pensionados, que los usuarios de Corbase y Sana puedan pagar en las cajas municipales, pago de productos a dos proveedores, iluminación navideña a cargo de empresas privadas, afiliación de los trabajadores a Fonacot, licitación para la compra de vehículos de trabajo, computadoras y trabajos de mantenimiento de las plantas de aguas negras de los mercados San Benito y Lucas de Gálvez.

En asuntos generales, la regidora del PRI, Ana Gabriela Aguilar Ruiz, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno y Municipios para que en los cargos de primer nivel de la estructura administrativa y operativa del Ayuntamiento se aplique la igualdad sustantiva y paridad horizontal que garantice que el 50% de los puestos de toma de decisiones sean para mujeres y Orlando Pérez se refirió a la investigación federal del caso de José Eduardo Ravelo y pidió sanciones para los actuaron en forma irresponsable.

El alcalde Barrera Concha leyó un mensaje sobre ese caso, del cual se informa en nota aparte.

De un vistazo

Propuestas

Durante la reunión de Cabildo de ayer Ana Gabriela Aguilar Ruiz, regidora del PRI, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno y Municipios para que en los cargos de primer nivel de la estructura administrativa y operativa del Ayuntamiento se aplique la igualdad sustantiva y paridad horizontal que garantice que el 50% de los puestos de toma de decisiones sean para mujeres y Orlando Pérez se refirió a la investigación federal del caso de José Eduardo Ravelo y pidió sanciones para los actuaron en forma irresponsable.