Regresa el calor a Yucatán, con temperaturas ''frescas'' al amanecer

Se prevén temperaturas calurosas este miércoles 24 de febrero en Yucatán.

Debido a un sistema anticiclónico propio de la temporada para estas fechas, se espera tiempo estable con ambiente caluroso con cielo de despejado a mayormente despejado. Además, soplarán vientos del este y noreste.

Las temperaturas mínimas esperadas al amanecer de 16°C a 19°C para el cono Sur, ex zona henequenera y cinturón central de cenotes.

También temperaturas de 19° C a 22°C para el resto del estado y las temperaturas máximas esperadas de entre 27°C a 29°C para la costa y de 33 C a 35 C para el resto del estado.

Temperaturas máximas registradas

Mérida

Ciafeme Nororiente: 30,5 C

Fiuady norte: 30,4 C

Observatorio suroeste: 30,6 C

Gerpy poniente: 30,0 C

Interior del estado

Costa

Progreso: 26,4 C

Celestun: 27,5 C

Oriente

Valladolid: 32,1 C

Noreste

Tizimin: 31,4 C

Rio Lagartos: 27,7 C

Sur

Tantankin: 30,1 C