Regresar a los valores

El respeto y la familia, raíces de los yucatecos

“Soy de Yucatán”, “mis valores yucatecos inculcados por mi abuelita me han abierto las puertas en Estados Unidos, en todos lados, gracias a ellos he llegado hasta donde estoy y soy lo que soy”, “que sepan en Yucatán que aquí los represento orgullosamente, y de ganar las elecciones el triunfo se lo dedico al pueblo de Yucatán”, fueron algunas expresiones de Rosilicie Ochoa de Bogh, candidata republicana al Senado de Estados Unidos en California.

“Si en este momento tuviera la libertad de enfatizar, de decir algo, diría lo importante que es mantener en Yucatán esa cultura del respeto, las raíces, los valores de la familia que han sido muy yucatecos no lo pierdan, que las nuevas generaciones, los más jóvenes, por favor lo inculquen y lo valoren”, expresó entre lágrimas.

A diferencia de la primera parte de la videoconferencia vía Zoom con el Diario, en la que habló de política con declaraciones firmes y seguras, por momentos reflejando enojo por situaciones que considera injustas, en esta segunda entrega la candidata muestra su lado humano, sus sentimientos y por momentos llorando expresa su sentir por Yucatán, la tierra de sus padres, de sus abuelos, y donde vivió hasta los 18 años.

Desde su hogar en Yucalpa, California (donde está la base de su campaña), con la voz entrecortada expresó: “Tengo un lugar muy especial en mi corazón para la gente de Yucatán, muchísimo cariño”, “cuando pienso en las familias con las que fui a la escuela, en mis compañeros de la ‘Juana de Asbaje’…, son familias que respeto y les tengo muchísimo cariño, aún las recuerdo”.

Con el rostro serio, que refleja sobre todo nostalgia, Rosilicie Ochoa recordó que tuvo la oportunidad de vivir en Mérida hasta los 18 años con sus abuelitos, fue a las escuelas “Educación y Patria” (ahí estudió su madre) y “Juana de Asbaje” en el fraccionamiento Vista Alegre, por el Centro Deportivo Bancarios. Ahí aún vive su familia materna.

Superación

Un detalle que confesó, por ser algo que nunca olvida y siempre pone de ejemplo a sus hijas para que salgan adelante, como ella misma dice, es que a su abuelita Bertha Inelda Solís Alcocer de Medina la sacaron de la escuela a los ocho años de edad, cuando terminó el tercer año de primaria, porque su papá le dijo que las niñas no deben ir al colegio, ellas se casan y sus obligaciones son en el hogar.

Sin embargo, la candidata recordó que a su abuelita le gustaba mucho leer, y una de sus lecturas cotidianas era Diario de Yucatán.

“Todos los días leía el Diario, nos decía que ayudaba también culturalmente. No sé los demás, pero considero a mi abuelita una mujer educada, refinada y con sabiduría culturalmente, aunque ya está muy enferma”, comentó con lágrimas en los ojos.

“Algo que quiero dar a saber es que quien soy yo como persona son valores yucatecos inculcados por mis padres, especialmente mi abuelita materna allá en Mérida, los valores de tener orgullo de nuestra cultura yucateca, quienes somos como familia, a tener respeto a nosotros mismos y a la persona ajena, a tener humanismo, calor, servicio, valor de la familia, humildad”, explicó.

“Definitivamente y con mucho orgullo hablo de mis orígenes, siempre digo que mi familia es de Yucatán, es una cultura muy de familia, mucho de respeto, de servicio, tiene valores y más que nada la humildad, cuando voy a Mérida lo veo, aunque ya hace 17 años que no he vuelto, pero me estoy haciendo el propósito de regresar, más ahora que mi abuelita no está bien de salud”, expresó.

La candidata reiteró que también en lo político, “cuando platico y me presento como candidata en los grupos siempre digo que crecí tanto en Estados Unidos como en México, específicamente en Mérida, tengo tanto respeto y cariño a la cultura yucateca porque me ha hecho quien soy, y son esos valores que quiero tener en esta plataforma para continuarlos”.

“Sobre todo quiero difundir esos valores que aprendí en Yucatán porque desgraciadamente vemos lo que está pasando socialmente en varios países, estamos perdiendo esos valores y por eso tenemos el caos que tenemos ahorita”, puntualizó.

“Siempre les digo que esos valores me han dado la oportunidad de navegar en diferentes aguas con mucha facilidad, esos mismos valores me han abierto las puertas en diferentes capacidades, en diferentes mundos y me han abierto y brindado mucho cariño y amor, por eso digo, soy quien soy por mi familia, por mis valores yucatecos, mexicanos, pero más yucatecos”, expresó de manera firme.

La entrevistada comentó que extraña mucho Mérida y tiene que regresar pronto, solo que ahora con la campaña y los trabajos está súper ocupada.

Como señalamos en la primera parte de la entrevista, publicada el lunes pasado, su hija Lainey tiene 21 años; la que sigue, Atalie, tiene 19 y su hijo Rhett, 14.

“Ahorita que mis hijos ya están grandes tengo que llevarlos a Mérida, una vez que terminemos con la campaña en noviembre —el 3 de ese mes son las elecciones—, cuando mis hijas terminen sus estudios universitarios llevaré a toda mi familia a Yucatán, para que vean las casas donde viví, las escuelas”, expresó de nuevo llorando.

Asimismo, recordó que su abuelo paterno Justino Cipriano Ochoa Palomo fue el primero que llegó hace unos 60 años a California persiguiendo el sueño americano, el cual no solo alcanzó, sino que ella misma se considera producto de ese sueño.

Ella es parte de la segunda generación de migrantes yucatecos en California por parte de su familia, en especial la paterna, ya que ahí viven también sus tíos y hermanos.

Pero no se olvidan de Yucatán, pues relató que su abuelo paterno es oriundo de Cenotillo y se quedó en California. Por parte de su mamá y su abuela son de Mérida, su abuelo Óscar Medina Escamilla es de Ticul, y convivió con estos últimos en la capital del estado donde aún viven.— DAVID DOMÍNGUEZ M.

Senado California

Rosilicie Ochoa de Bogh, de origen yucateco, actualmente residente en Yucalpa, EE.UU.

Cultura de respeto

“Muchos de los valores de quien soy me han abierto las puertas en Estados Unidos, son los valores yucatecos, pero lo irónico es que aquí en el partido republicano es exactamente lo mismo: gente conservativa, con valores de respeto, de trabajo, de educación, el valor a la educación, de tener civilidad y humildad, cómo tratar a las personas, esa cortesía y respeto de humildad al tratarlas”, añadió.

Representante

La aspirante al Senado en California —correspondiente al distrito 23— señaló que “esos mismos valores me han abierto las puertas con muchas capacidades, profesionales y personales aquí en Estados Unidos, entonces con mucho orgullo represento a gente yucateca”.