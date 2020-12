Regresarían menos migrantes a Yucatán que en años anteriores

Las restricciones a la movilidad, entre las causas

Comunidades

Aunque en los dos últimos años regresaron en diciembre unos 15,000 migrantes para pasar Navidad y Año Nuevo con sus familias de Yucatán, este 2020 la crisis del Covid y las restricciones a la movilidad hacen difícil cuantificar qué tanto se reducirá ese flujo, señaló el director del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, Eric Villanueva Mukul.

Entrevistado por el Diario vía telefónica, el funcionario explicó que no hay estadísticas que puedan dar una idea precisa de cuántos migrantes retornaran, pero se calculan 15,000 en los últimos dos años.

“Para este 2020 evidentemente serán mucho menos dada la pandemia, las limitaciones a la movilidad y el estatus migratorio irregular de una gran mayoría de éstos, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica”, subrayó.

Se calcula entre 180,000 y 220,000 los yucatecos que viven en el extranjero y de éstos sólo 25% —unos 50,000— tiene en regla su estancia. Aunque se trata de un numero respetable que bien podrían hacer el viaje, lo cierto es que hay un 75% migrantes Yucatecos que no están en posibilidad de hacerlo, al menos no sin el riesgo que implica el no poder regresar a sus lugares de residencia.

“Si antes era difícil (regresar), ahora lo es más por todas las restricciones la movilidad, la pandemia y la situación económica”, agregó; quienes no estén regularizados en el extranjero no querrán arriesgarse a ya no volver a Estados Unidos.

Villanueva Mukul explicó que las condiciones para viajar son difíciles, incluso para quienes están regularizados; el factor económico y la salud serán determinantes al momento de decidir qué les conviene más.

Quizás no será sino hasta enero o febrero cuando podría medirse con mayor claridad cuántos yucatecos radicados en el extranjero pudieron visitar a sus familiares en el interior del estado, consideró.— Emanuel Rincón Becerra