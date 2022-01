Regreso a clases 2022 en Yucatán: universidades continúan en línea

MÉRIDA.- La Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) continúa con la modalidad de clases virtuales, hasta nuevo aviso, por el cambio de semáforo epidemiológico de verde a amarillo y los altos contagios de Covid-19 en estos momentos.

Se informó que quizá para fines de enero se analice la situación de la pandemia en Yucatán y podría retornar a la modalidad híbrida, es decir, presencial y en línea, pero por ahora todas las clases son en línea.

La Uady tiene más de 26,000 alumnos matriculados en sus tres escuelas preparatorias y facultades de licenciatura y posgrados. Hoy nadie asiste a clases presenciales “hasta nuevo aviso”.

La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) también está en la modalidad virtual, por lo que los alumnos no acuden a la universidad. Sólo van quienes adeudan alguna materia para su inscripción a los exámenes de recuperación.

La Universidad Modelo, con más de 2,200 alumnos en las carreras de licenciatura, no tiene clases de momento porque no ha empezado el siguiente semestre. Sin embargo, según informó el rector Carlos Sauri Duch, están en pleno análisis si cuando reanuden las clases el día 24 de enero es en la modalidad presencial. Analizan si es conveniente extender una semana más las clases virtuales para que el día 31 todos regresen a la modalidad presencial. Sin embargo, el ingeniero Sauri Duch no descartó que también el regreso a clases sea el híbrido, es decir, virtual y presencial, si la situación de la pandemia lo amerita. La decisión definitiva la acordarán el día 24.

“Los salones de la universidad están preparados para recibir de nuevo a sus alumnos; tienen extractores y ventanas para la adecuada ventilación”, informó.

“Tenemos y aplicamos protocolos sanitarios con tecnología para seguridad de los alumnos y del personal”. Dijo que hoy sólo acudieron alumnos que adeudan alguna asignatura, pero son pocos y van de acuerdo a los horarios de los maestros.

Universidad Anáhuac, con clases presenciales

Quien ya está en la modalidad presencial en todas sus licenciaturas es la Universidad Anáhuac Mayab. Sus más de 6,000 alumnos ya acuden a las instalaciones bajo un estricto control de salud y prevención del Covid-19.

Todos deben usar cubrebocas, tanto en los salones como las áreas comunes y pasillos; pasar el filtro de temperatura, usar gel antibacterial y pasar una prueba de detección de Covid-19 que realiza un laboratorio que está en la misma escuela privada.

En este mes de enero que inicia el primer semestre para los alumnos de nuevo ingreso, la Anáhuac Mayab recibió a 315 alumnos procedentes de 14 países. Por primera vez estudiarán en esa universidad jóvenes de Argentina y Noruega. Otros alumnos extranjeros proceden de Belice, Bolivia, Colombia, Canadá, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Haití, Honduras y Venezuela.

La Anáhuac Mayab ofrece 30 licenciaturas y tiene una planta docente de 522 docentes. En el link de su portal https://merida.anahuac.mx/safe-return da mayores detalles de los lineamientos de los protocolos y regreso seguro a clases presenciales.- Joaquín Chan Caamal.