Mauricio Vila reafirma: "Regreso a clases presenciales en Yucatán será en agosto"

Maestros se dieron cita desde temprano en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI para recibir la vacuna contra el Covid-19, en donde al mediodía acudió el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quien reafirmó su postura sobre el regreso a clases presenciales en el estado, el cual se daría en agosto, que coincide con el inicio del próximo ciclo escolar.

"El regreso a clases va a ser en agosto y mixto", dijo el gobernador.

La aplicación de la vacuna que en este sector de la población será de la farmacéutica china Cansino (cuyo esquema es de una sola dosis), de acuerdo a su mes de nacimiento, se llevará a cabo del 18 al 20 de mayo únicamente para el personal docente que se encuentre en activo, ya que es una estrategia federal para poder hacer un regreso a clases seguro.

Protocolo del regreso a clases

Sobre el protocolo del regreso a clases, el gobernador destacó que el presupuesto tiene que considerar la rehabilitación de las escuelas. También detalló cómo funcionará la vuelta a las aulas mixta, en la que los alumnos irían en diferentes días a los centros educativos para evitar las aglomeraciones.

"Los padres de familia tendrán que firmar una carta que diga que sus hijos no tienen síntomas. Si hay algún papá que no quiera mandar a sus hijos a la escuela, el regreso será voluntario", detalló.

Maestros en Yucatán

En Yucatán, de acuerdo con datos del Inegi, en el curso 2019-2020 unos 37 mil 281 maestros laboraban en 3 mil 882 planteles escolares de todos los niveles educativos. De este total, 4 mil 261 son del nivel preescolar; 9 mil 542, de primaria; 9 mil 025, de secundaria; 6 mil 817, de medio superior y, 7 mil 735, de nivel superior.

Vacunas en Yucatán

El viernes arribaron más de 61 mil vacunas destinadas para este proceso que se llevará a cabo en cuatro sedes: Mérida, Valladolid, Tizimín y Ticul. Con la llegada del SARS-CoV-2 a Yucatán y la suspensión de clases a partir del 15 de marzo de 2020, los maestros tomaron esta medida de forma tranquila y comentan que pensaron que sería algo similar como lo ocurrido en 2009 con la influenza AH1N1.

"Lo tomamos de forma normal y tranquila como una medida que quizá sería temporal. Sin embargo, días después nuestro director nos indicó que debíamos ponernos en contacto con los papás para organizarnos y comenzar a impartir las clases en línea y ya fue cuando nos empezaron a dar cursos de aplicaciones como Classroom y Zoom", manifestó para el Universal la profesora Aidé Elizabeth Gutiérrez Cano.

Al igual dijo, que tuvieron que modificar los planes y programas de estudio a la par que inició "Aprende en Casa", "entonces lo que hicimos fue compaginar nuestras planeaciones y adecuar las actividades a esta nueva realidad, para poder dar las clases son nuestros niños".

La mentora, quien imparte clases en una escuela pública de nivel primaria, ubicada en el sur de Mérida y con más de 20 años de trayectoria, dijo que ha sido complicado migrar a la modalidad en línea debido a que en esa zona la mayoría de las familias no cuentan con computadora, laptop o tableta electrónica y tampoco con conexión a internet.

"Son muy pocos los papás o las que cuentan con internet. Eso hizo difícil ponerme en contacto con los papás y dar clases en línea. Entonces la manera en que lo solucione, fue tomando fotos de la tarea y grabar audios breves, dando explicaciones de las mismas para poder lograr que los niños aprendan lo más posible", manifestó.

Maestros vacunados, pero niños aún no

En relación a las expectativas sobre la vacunación para los docentes, Aidé Gutiérrez dijo que los docentes ya estarán protegidos y eso es un avance, pero los niños no, además de que faltará revisar en qué estado se encuentran los planteles escolares. "Los docentes ya estarán protegidos; sin embargo, la escuela no sólo somos los maestros, sino que también son los niños y los papás. Hasta ahora no se autoriza la vacuna en niños y para que vacunen a los papás todavía falta un buen trecho. También nos preocupa cómo van a ser los protocolos, todavía no hay nada en concreto", sentenció.