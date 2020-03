Regreso aún incierto

Las cenizas de Isaías Rodríguez siguen en Perú

Aún no hay una fecha probable para el regreso a México de la señora Ethel del Carmen Trujillo Trujillo con las cenizas de su esposo, el profesor Isaías Rodríguez y Rivero, quien falleció anteayer en Perú a consecuencia del coronavirus Covid-19.

Tampoco se sabe si podrá ingresar al país las cenizas del septuagenario, quien era profesor jubilado, karateca y una persona que gozaba del cariño y admiración de muchas personas.

Como informamos ayer, Isaías Rodríguez y su esposa formaron parte de un grupo de 25 yucatecos que realizaron un viaje al país sudamericano por destinos religiosos de la zona, del cual ya no pudieron salir por las medidas de contingencia de la pandemia.

Isaías Rodríguez y su esposa no pudieron regresar con el grupo el fin de semana pasado debido a las complicaciones de salud que presentó el profesor.

Alonso Rodríguez Trujillo, hijo del matrimonio, publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en el que indica que su padre fue responsable al no traer la enfermedad a México y su preocupación por su madre que está sola y aislada, en un país que cerró sus fronteras pero a la vez imposibilita el retorno con las cenizas de su padre.

Otro de los participantes de la excursión es el presbítero Raymundo Pérez Bojórquez, párroco de Tekit.

La Arquidiócesis

La Arquidiócesis Yucatán informó que hasta ahora no tienen reporte de que algún sacerdote de Yucatán tenga los síntomas del Covid-19 y que, como parte de las medidas para evitar la propagación del virus, las misas con el pueblo se cancelaron hace una semana.

El padre Jorge Martínez Ruz, vocero de la Arquidiócesis, expuso que no tiene conocimiento de que el padre Raymundo Pérez esté en una clínica ni se haya contagiado. “Debe estar en su parroquia siguiendo los protocolos sanitarios como todos los integrantes del presbiterio”.

Recordó que varios sacerdotes están transmitiendo misas por Facebook debido a la cancelación de las celebraciones con el pueblo.

El padre Martínez Ruz precisó que el viaje a Perú no fue organizado por la Arquidiócesis de Yucatán y no tiene noticias de si a los integrantes del viaje se les está aplicando algún protocolo sanitario en particular.

Para finalizar, exhortó a la comunidad a seguir todas las recomendaciones para evitar más contagios.

Emotivo mensaje

Como mencionamos en los párrafos anteriores, Alonso Rodríguez Trujillo, hijo de Isaías Rodríguez y Rivero y Ethel del Carmen Trujillo Trujillo, dedicó un mensaje de despedida a su padre, el cual reproducimos a continuación:

“Hoy (por el martes) mi padre el profesor Isaías Rodríguez y Rivero dejó de caminar por este mundo, víctima de una pandemia mundial al desarrollar en su cuerpo la enfermedad Covid-19 en la República de Perú.

“Hombre que siempre admiraré y llevaré presente, qué difícil es enterarte que tu padre fallezca, pero más aún lejos de casa y sin poder velar.

“Muchos le llaman inconsciente turista!!, pero pocos saben de su labor para apoyar a las causas de la Iglesia católica.

“Fue a una peregrinación religiosa a Perú cómo parte de esa labor, no se vale poner en mal el nombre de mi padre muerto.

“¿Responsable? Sí muy responsable de no traer la enfermedad a México y muriendo con ella en Sudamérica.

“Me preocupa ahora mi madre sola y aislada, en un país que acertadamente cerró sus fronteras, pero a la vez imposibilita su retorno con las cenizas de mi padre a casa.

“Les pido a aquellos que tienen fe, oren por ellos y a las autoridades del gobierno de México la pronta repatriación hasta su casa en Mérida, Yucatán, México.

“Gracias a todos los que se han solidarizado conmigo y mi familia.

“Esto todavía comienza, cuiden a sus adultos mayores, enfermos diabéticos e hipertensos.

“Dios los bendiga”.— Claudia Sierra Medina

