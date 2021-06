Reiteran llamado a la calma por la jornada electoral

El próximo domingo serán las votaciones, pero “lo importante es lo que suceda a partir del lunes, que entendamos que cuando terminen las calenturas y pasiones políticas que despiertan estos períodos vamos a despertar en el mismo Yucatán, por eso es relevante hacer un llamado a mantener la paz y la concordia que nos caracteriza a las yucatecas y los yucatecos”, expresó Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de gobierno del Congreso.

“Quienes aquí vivimos, tenemos que tener un estado que permanezca unido y trabajando, que permita que quienes encabecen ese trabajo a nivel municipal, la representación en este Congreso y en la Cámara de Diputados tengan las herramientas para obtener los mayores beneficios para nuestra entidad”, añadió.

En su mensaje de despedida ante la tribuna del Congreso en lo que fue la última sesión ordinaria el pasado lunes, Cervera Hernández hizo también un llamado a la ciudadanía para mantener la cordura y la paz, a evitar que se desborden las pasiones y lleguen a situaciones desagradables el próximo domingo cuando serán las votaciones para elegir diputados locales, federales y alcaldes.

El próximo domingo se elegirá a quienes consideremos nuestras mejores autoridades, continuó el diputado, del partido y candidato o candidata que haya convencido a los ciudadanos, pero lo importante no es solamente lo que sucede el domingo, lo importante es lo que suceda a partir del lunes, que entendamos que cuando terminen las calenturas y las pasiones políticas que se despiertan en estos períodos vamos a despertar en el mismo Yucatán.

En opinión del legislador, desde luego todos aspiran a que los candidatos que encabezan las fórmulas de sus respectivos partidos sean los ganadores, “pero hay que ser claros: no todos ganarán, las elecciones solo se pierden cuando le apostamos a la violencia, la desunión, el enfrentamiento, ahí es cuando perdemos elecciones, no cuando el candidato de nuestra preferencia no gana un proceso electoral”.

Desde la tribuna Cervera Hernández exhortó a las yucatecas y yucatecos a mantener ese estado de Yucatán unido, “vamos a pensar en el día después de las elecciones, en las semanas después de las elecciones, en los años por venir, porque quien quiere a Yucatán no trabaja para un día de las elecciones, trabaja siempre para y por su estado, abonando en beneficio de nuestro estado”.

Por eso el diputado priista insistió en su invitación a todos para mantener la calma, “a que el calor de nuestro corazón no nos caliente la cabeza, a que procedamos con nuestro deber cívico, es nuestro derecho y nuestra obligación acudir a votar, hacerlo en secrecía y por quien queramos”.

“Pero también es nuestro deber cívico mantener esa paz y ese respeto a todos los integrantes de nuestra sociedad. Les hago esa invitación fraternalmente y con mucho cariño porque Yucatán merece eso y muchísimas cosas más, merecemos mantener un estado unido y eso solamente está en manos de las y los ciudadanos”, concluyó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

