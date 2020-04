Reiteran llamado a no ir a la playa

No se prohíbe el tránsito, pero se pide conciencia

No está prohibido que la gente vaya a su casa de la playa, pero se insiste en que mejor se queden en su hogar en la ciudad por la contingencia, según se informó en el gobierno del Estado sobre esa duda en específico.

“Ante la situación de meridanos que acuden a sus casas de la playa, el gobierno del Estado reiteró su llamado a los yucatecos a recordar las medidas que se han anunciado previamente para quedarse en casa y, apoyar a las autoridades para disminuir lo más posible el ritmo actual de contagios”, indicaron.

Vecinos de Chicxulub Puerto bloquearon anteanoche el acceso a ese lugar, donde hay muchas casas de verano de meridanos, e incluso amenazaban a quienes intentaban entrar, por lo cual fue necesaria la intervención de la Policía Estatal.

Se solicitó al gobierno del Estado la postura oficial, considerando que muchos tratarían de ir a la playa a pasar la Semana Santa y de Pascua, como es su costumbre.

“Aun cuando no puede impedirse el tránsito y la movilidad a estas propiedades particulares, es indispensable que los yucatecos nos ayudemos los unos a los otros y nos quedemos en casa, pues, de no ser así, no habrá sitio ni personal suficiente para atender a los contagiados”.

Las autoridades señalaron que, ante la situación de ciudadanos que acuden a sus predios veraniegos ubicadas en los municipios costeros, el gobierno del Estado reitera su llamado a acatar las medidas de prevención anunciadas por el Gobierno Federal para disminuir lo más posible el ritmo actual de contagios por el Covid-19.

Recordaron que estas medidas dictan que las personas deberán permanecer en sus casas, mientras que las empresas y comercios que no tengan una funcionalidad indispensable deberán cerrar, por lo pronto, hasta el 30 de abril.

“Estas medidas se han puesto en marcha, pues de crecer el número de contagios el sistema de salud se vería rebasado. Reconocemos que estas medidas significan un esfuerzo adicional, pero ninguna medida se escatima cuando se trata de velar por la salud de los yucatecos”, insistieron.

De igual forma reiteraron que, tal y como se anunció previamente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con los demás órdenes de gobierno, seguirán con un operativo para verificar en todo el Estado del cumplimiento de las disposiciones dictadas por la contingencia sanitaria.— DAVID DOMÍNGUEZ M.

