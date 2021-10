Relevo con irregularidades

La ASEY reporta quejas contra 20 o 25 exalcaldes

Entre 20 y 25 exalcaldes podrían tener problemas con el proceso de entrega recepción, contra quienes ya se han quejado sus respectivos sucesores, y esto se definiría en los primeros días de noviembre, advirtió ayer Mario Can Marín, titular de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).

El funcionario anunció también que como parte de la reinvención de esta dependencia con motivo de la pandemia, y aprovechando la tecnología, crearon un buzón electrónico para hacer las notificaciones digitalmente, para que varios de sus trámites con los alcaldes y dependencias sean a futuro de manera virtual.

Se le entrevistó en el Congreso del Estado, a donde acudió para presenciar la sesión en la que el doctor Luis David Arjona Canto recibió el “Reconocimiento al Médico del Año en el Estado”, de lo que informamos en nota aparte.

Ahí el funcionario dijo que en el caso de los municipios aún no termina el plazo de 60 días que tienen para su entrega recepción.

Aunque están recabando las notificaciones y toda la información referente al proceso de entrega recepción, cuyo plazo se acaba a fines del presente mes, el auditor anticipó que ya se sabe de algunos municipios donde hay problemas porque los mismos alcaldes han acudido a manifestárselos.

“Estamos recibiendo las notificaciones de los alcaldes, que nos hacen llegar los oficios donde consta toda la situación que ha pasado, lo que les entregaron o no, y entre ellos hay varias quejas, pero hay que esperar que se acabe el plazo de 60 días para que a partir de esos informes se programen las auditorías, es información que nos sirve para determinar el programa de auditoría y bases de auditor”, indicó.

Can Marín precisó que quizás aun después de esos 60 días no podría informar a detalles quienes incumplieron o qué les faltó, a partir de ese momento harán un recuento, un resumen de cómo estuvo cada uno de los municipios en su entrega recepción, y las denuncias que en un momento dado se deban presentar.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Por ahora les puedo decir que tenemos unos 20 o 25 alcaldes que han externado sus quejas, muchos han ido a platicar su inconformidad, pero como todavía están en el plazo hay que recibir el informe de ellos y con eso analizar las particularidades de cada uno de ellos, hay que revisar las actas y salir a verificarlo, ir a verificar cada una de esas inconsistencias reportadas”, insistió.

Por eso su trabajo será recuperar las cuentas públicas, que se requerirán tanto a las autoridades actuales como a las que salieron.

De un vistazo

Deudas

El titular de la ASEY anticipó que hasta ahora entre las anomalías que más les han reportado destacan que no hubo una buena entrega recepción, que los anteriores alcaldes no dejaron las cuentas públicas, no pagaron ciertas cosas, dejaron gastos y similares, en algunos casos ni siquiera tuvieron su proceso de entrega recepción.