Relevo en el IMEF

Santiago Pérez Arjona dirigirá el organismo

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Capítulo Yucatán ya tiene nuevo presidente electo: el maestro en Impuestos Santiago Pérez Arjona.

Será el líder del IMEF Yucatán más joven. Al día de hoy tiene 33 años de edad y cuando asuma el cargo en la primera quincena de enero tendrá 34 años.

Es contador público titulado por la Universidad Marista de Mérida, tiene una especialidad en materia fiscal y una maestría en Impuestos en la misma escuela, diplomado en derecho corporativo por la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y derecho empresarial por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En octubre pasado el IMEF Capítulo Yucatán realizó un sondeo entre sus 64 socios para elegir al que sustituirá al actual presidente José Antonio Silveira Bolio en 2021 y apoyaron al maestro Pérez Arjona, que el martes pasado fue notificado de su selección como nuevo presidente del IMEF Yucatán.

“Sinceramente no me lo esperaba, sí tenía interés de dirigir el IMEF local, pero no pensé que sería el próximo año”, comentó. “Soy el presidente más joven, cumpliré 34 años cuando asuma el cargo. No lo esperaba porque dentro del IMEF Capítulo Yucatán existen compañeros con mucha capacidad y amor a la institución. Un colega me dijo que en estos tiempos se necesita líderes con carácter, que sea prudente, que no tenga miedo y como decía el buen Darwin, que se adapte a la evolución para salir adelante”.

“Sí me interesaba la presidencia, pero no me lo esperaba para este año, pero si tengo la confianza de la membresía, de los ex presidentes y del presidente actual, tengo todas las ganas para que el IMEF siga siendo fuerte,, que se siga posicionando en el tema técnico financiero en el Estado”.

Informó que entrará en funciones en la segunda semana de enero de 2021 y si las condiciones sanitarias lo permiten, tomará protesta en una ceremonia presencial junto con su consejo directivo, que está en formación. “Queremos agregar ciertos temas novedosos para continuar con el crecimiento y posicionamiento del IMEF en el estado”, dijo. “No bajaremos la guardia, al contrario, seguiremos con el mismo ímpetu de los anteriores presidentes”.

Los principales objetivos de su plan de trabajo será una mayor interacción con los 64 socios para un intercambio de experiencias y conocimientos entre

los propios miembros. Pretende que este intercambio de conocimientos sólo se dé en las conferencias sobre temas financieros porque cualquier decisión

tiene un efecto y por ello es mejor tener mayor cohesión al interior de la agrupación por los tiempos difíciles que vienen.

Otro propósito que tiene es realizar el foro estatal del IMEF que este año se suspendió por la pandemia del coronavirus, pero tienen que adaptarse a la

nueva normalidad y organizarlo en forma virtual si no se puede en forma presencial.

Pretende que los comités técnicos especializados amplíen su campo de estudios, que no solo sea la cuestión financiera y económica, sino de

capital humano, dirección estratégica, de finanzas corporativas, gobierno corporativo, sector inmobiliario, y de otros temas de alto impacto, para que

tengan un panorama de lo que pasa en el Estado.

Se le preguntó su opinión sobre la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar el “outsourcing” o subcontratación laboral y lo calificó como un atropello a los principios laborales, empresariales y a los derechos humanos porque va en contra de la libertad de la economía, del libre derecho de ejercer un contrato para tu empresa y sobre todo esta iniciativa presidencial deja una clara falta de confianza hacia los contribuyentes porque prohíbe el tema de la subcontratación de manera equivocada, porque si el espíritu de esta iniciativa es prohibir y castigar a quien ha hecho mal uso de este recurso laboral, existen los medios legales para castigarlos, pero no desaparecer esta alternativa laboral.

Articulado

“No por una fruta podrida, todas están así”, señaló. “En la propia redacción de los artículos que modifican hay un mal uso de la legislación que puede llegar al absurdo como el hecho de que un despacho abogados, de asesores financieros, tengan que acudir a la Secretaría del Trabajo para solicitar un permiso de trabajo con duración de tres años. Si en la Cámara de Diputados y de Senadores no le dan unas pinceladas correctas a esta iniciativa creará incertidumbre jurídica y esto espantará a los inversionistas”.

Recalcó que si los inversionistas no tienen seguridad en las leyes empresariales y fiscales, simplemente no van a invertir en un escenario tan difícil como el de la pandemia, la crisis económica y esta desaparición de la subcontratación agregará ingredientes de desconfianza que afectará a corto plazo.

“Falta mejorar la redacción de la iniciativa, falta decidir qué debe ser los trabajos especializados, cuáles serán las reglas que deberán cumplir para que no se preste a la subjetividad de la autoridad y para que pueda operar”, explicó. “En materia fiscal va a tener a los trabajadores como una carga adicional y esto no va a incentivar el empleo, sino todo lo contrario, corres el riesgo de dejar de operar. Además, está muy apresurado su aplicación porque los cambios entrarán en vigor en enero al 2021 y no dará tiempo de adaptación ni que el proceso se vaya perfeccionando”.

Figura

¿En Yucatán se usa mucho la subcontratación?, preguntó el reportero.

“Sí existe, dependiendo del giro del negocio, principalmente para los puestos de vigilancia, de limpieza y de promoción. Muchas empresas tienen su propia prestación de servicio interno”.

“Hay empresa de administración de personal, de administración, por ejemplo, si es un grupo empresarial y tienen tres empresas, en vez de tener personal propio en cada empresa que le generaría cargos mayores porque son tres empresas que se deben de registrar ante el IMSS, cumplir tres normas del trabajo, generar tres pagos de nómina, el grupo lo concentrar en una sola empresa y con ello reduce costos y operatividad. Y eso no es un atropello a los derechos laborales, es una práctica común la subcontratación, pero como bien dicen, existe dos modalidades, la sana y toma de decisiones para ahorro y disminución de la carga administrativa, y la subcontratación que usan ciertos esquemas de carga fiscales que es la gran minoría”.— Joaquín Chan Caamal

