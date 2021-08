Renán Barrera acusa politización del caso José Eduardo: ''Como buitres''

El alcalde de Mérida Renán Barrera se puso a disposición del presidente López Obrador y pidió que se deje a las autoridades hacer su trabajo

MÉRIDA.- "Muchos entraron a este tema como buitres", dijo hoy el alcalde Renán Barrera Concha al afirmar que el caso de José Eduardo Ravelo Echavarría "sin duda se ha politizado".

En su opinión, la muerte del joven veracruzano es usada por quienes "quieren lucrar con una tragedia y creen que pueden sacar raja política de un asunto tan lamentable". Además, consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha tenido "un criterio objetivo completo sobre el tema".

Durante una transmisión a través de Facebook Live, el presidente municipal dedicó los últimos minutos de su conferencia semanal para hablar del tema.

En su mensaje el primer edil afirmó que "desde el día uno" en que se enteró del caso manifestó tener un "deseo irrestricto de justicia, para poder coadyuvar y transparentar con información y datos que permitan a la sociedad tener información clara sobre este caso".

"Seguimos en las mismas. Queremos justicia para José Eduardo. Estaremos colaborando con las autoridades y somos los primeros interesados en que se llegue a la verdad", declaró Barrera Concha.

Al hablar sobre la politización del caso, el alcalde insistió en que se permita que se permita a las autoridades hacer su labor: que el poder judicial haga su trabajo y que los elementos señalados hagan su defensa. En su mensaje, Barrera Concha hizo énfasis en que podrían estar involucrados policías ajenos al Ayuntamiento de Mérida: "Dejemos que quienes tengan elementos para poder vincular a otros presuntos responsables incluso de otros corporaciones lo hagan".

Sobre la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía General de la República sobre el hecho y las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador consideró que "el presidente no ha tenido todos los elementos a la mano para tener un criterio objetivo completo".

En la transmisión el edil también habló de la carta que le envió al jefe del Ejecutivo cuyo contenido detallamos en nota aparte. Renán Barrera expresó que en le mandó la misiva "para que sepa que estamos dispuestos a colaborar. Estoy convencido de que la justicia es lo que queremos llegue a la ciudad de Mérida".

Renán Barrera, a disposición de AMLO

"En cualquier asunto estoy a su disposición", expresó el acalde quien dijo que pondrá a disposición de los intermediarios del gobierno federal todas las pruebas en su poder, así como los recursos humanos que sean necesarios.

