Renán Barrera busca contender por la alcaldía

''Apuntado'' para la reelección

El sueño del presidente municipal Renán Barrera Concha es entregar una mejor ciudad de la que recibió de su antecesor Mauricio Vila Dosal y por ello se apuntará como aspirante cuando su partido, el PAN, abra la convocatoria para la elección interna de candidatos a la alcaldía de Mérida.

Hoy confirma al Diario su interés en la reelección como alcalde, y afirmó que cuenta con la experiencia en la administración municipal que le ha dado gobernar en dos ocasiones a la capital yucateca.

Además, dice, tiene una estrecha relación con miles de ciudadanos por medio de los comités de participación ciudadana y “no quiero dejar a Mérida en medio de una crisis de una pandemia, al contrario, quiero ser parte de la reconstrucción de esa esperanza que mencioné en mi segundo informe de gobierno”.

“Si así lo deciden quienes tengan que decidir, por supuesto que Renán Barrera estará apuntado para estar ante esa posibilidad”, respondió cuando el reportero le preguntó sobre su futuro político y sus aspiraciones a la reelección inmediata.

Candidatura

Se acerca el proceso electoral de 2021, ¿ya tomó una decisión sobre su futuro político? ¿Se va a reelegir?, se le preguntó.

“Estamos en un momento de dolor comunitario y colectivo por lo que está pasando (la pandemia). Me tocó ver la aceleración de la ciudad en mi primer año de gobierno, en mi primera administración me tocó pasar del caos al orden, de entregar una mejor ciudad de la que recibí”, manifestó.

“Le comentaba al exalcalde Mauricio Vila que cuando me entregó la administración recibí una mejor ciudad de la que le entregué en mi primer período. Mi sueño es entregar una mejor ciudad de la que recibí en esta administración, la pandemia ha hecho que esto cambie en tiempos y en prioridades, pero siempre he sido parte de la construcción del futuro de Mérida”.

Hay otros aspirantes de su partido: el senador Raúl Paz ya dijo públicamente que aspira a la alcaldía, se habla de Cecilia Patrón, ¿será una selección difícil?

“Hoy todos estamos con una madurez política que nos ha hecho aprender que cuando vamos unidos, cuando tomamos decisiones objetivas, cuando buscamos hacer equipo y, sobre todo, que cada uno tenga el lugar y el momento para apoyar a una causa nos beneficia”, indicó.

“Estamos serenos todos, tengo diálogos cordiales con ellos, hemos platicado de manera muy genérica de la situación actual, todos estamos convencidos de que lo que se decida debe ser lo más prudente, lo más adecuado, lo que más convenga al municipio”.

“En ese sentido”, abundó, “hay un interés legítimo y tenemos de dónde ofrecer a los meridanos un buen trabajo de equipo. No veo que haya dificultad para que se pueda dar la selección, siempre y cuando haya una altura de miras”.

“Más que busquemos un interés particular, que es válido y legítimo y lo respeto, lo importante es que podamos fortalecer a la ciudad, y solo se puede cuando hay unidad de principios y unidad de objetivos. Yo los veo con esa madurez de ser parte de esta certeza que hay que darle a los ciudadanos”.

Hay rumores en el medio político de que el senador Jorge Carlos Ramírez Marín podría competir por el PRI, ¿esto pone más difícil la continuidad del PAN en Mérida?

“No, la verdad es que no. Me siento tranquilo con el que vaya a competir, los lazos de confianza con la ciudadanía se construyen a lo largo de los años. Esta confianza y empatía de cómo llevamos el gobierno municipal me da la tranquilidad de que esa confianza depositada en un servidor tiene bases sólidas”, apuntó el alcalde.

“Me ha tocado competir en Mérida varias veces; primero como regidor integrante de una planilla en 2007, fui candidato local a diputado por el IV distrito, que gané; fui alcalde en una muy polarizada campaña donde hubo otro partido que gobernó Mérida y que dejó para la historia su actuación, y en esta segunda ocasión como alcalde gané de nuevo.

“Creo que hay una confianza mucho más amplia hacia mi persona, que de algún otro aspirante o de otro partido que quiera participar. Respeto a todo el que quiera competir y que todo sea por el bien de Mérida”.

Lío de las luminarias

Sobre el activismo político que desempeña en estos momentos la exalcaldesa Angélica Araujo Lara, el presidente municipal panista dijo que no es el que debe decir si tiene futuro o no en la política, pues los meridanos y yucatecos son los que opinarán en su momento en las urnas.

“Nunca puede hablarse de que alguien esté muerto políticamente”, subrayó.

“Todos tienen derecho de hacer su luchita. Nuestras trayectorias y resultados hablan de nosotros los políticos. Serán los meridanos y yucatecos quienes juzguen a los que finalmente terminen en las boletas electorales. No podemos inventar de una noche a otra lo que somos, cuentan nuestra historia, nuestros resultados, la capacidad, el talento, el profesionalismo, la honestidad que hoy está más valorada que nunca, todo eso lo tendrán que sopesar los electores”.

Su administración heredó el problema técnico, legal y económico de las luminarias chinas del alumbrado público de Mérida, precisamente de Angélica Araujo, y a ocho años de distancia aún no se resuelve.

Barrera Concha informó que el Ayuntamiento tiene listo un plan de pago por 20 años de esa deuda millonaria, y cuentan con un fondo de dinero desde que empezó esta administración municipal para finiquitarla, pero todavía no notifican las autoridades jurisdiccionales del esquema de pago, a pesar de que hay una sentencia definitiva a favor del demandante ABC Leasing.

“Sabemos que hay un pleito más entre ABC Leasing y el banco, y somos ajenos a ello”, concluyó.— Joaquín Orlando Chan Caamal

Renán Barrera Concha expresó su intención de contender por el Ayuntamiento de Mérida.

La alcaldía

“Veo un futuro muy esperanzador para la ciudad”, refirió, “conozco cómo funciona muy bien la administración municipal, tengo una estrecha relación con miles de ciudadanos a través de los comités de participación ciudadana y en su momento, cuando los tiempos lo permitan y cuando haya una convocatoria de mi partido, por supuesto que estaré ahí”.

Soluciones

“Quiero ser parte de la solución y de la reconstrucción de nuestro presente para tener un mejor futuro en Mérida”, comentó. “Siempre me gustará ser parte de la solución y en estos cargos, que ha sido un privilegio desempeñar, siempre se da una gran oportunidad para hacer las cosas por el bien común”.