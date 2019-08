“Que el pueblo mande”

Renán Barrera Concha: No tengo el afán del poder

“No existe gobierno que pueda ser exitoso, presupuesto que alcance o política pública que impacte, si no existiera una ciudadanía que quiera participar y colaborar en todas estas tareas. Si antes fuimos pioneros en la democracia y ayer logramos índices muy altos de participación electoral, hoy estamos atestiguando el nacimiento de una nueva ciudadanía” afirmó ayer el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha en su primer informe de gobierno.

Ante líderes empresariales, representantes de los tres poderes del gobierno del estado, legisladores federales y locales del PAN, PRI, Morena y Movimiento Ciudadano, en la sesión solemne convocada para la ocasión, el primer regidor señaló que “nuestro gobierno humanista quiere crear condiciones para el diálogo social, la ciudadanización de la toma de decisiones y el fortalecimiento de la responsabilidad de todos con todos”.

Con el Cabildo completo reunido en el teatro “Armando Manzanero”, donde se realizó la sesión solemne, el presidente municipal presentó ayer en su informe a Mérida como una ciudad que marcha por buen camino, con un futuro que se visualiza cada vez mejor gracias al trabajo conjunto y al esfuerzo de sociedad y gobierno.

La sesión fue convocada para ayer a partir de las 10 horas, el alcalde llegó al teatro 10 minutos después de la hora acordada acompañado de Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de gobierno del Congreso; Ricardo Ávila Heredia, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y María Fritz Sierra, secretaria general de gobierno, quien acudió en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal.

Invitados

Los representantes de los tres poderes del estado acompañaron al alcalde junto con Diana Canto Moreno, síndica; y Alejandro Ruz Castro, secretario de la Comuna, sentados en el escenario todos ellos frente a los demás regidores, quienes ya lo esperaban desde antes, disfrutando de la música de cámara para hacer más llevadera la espera y ambientando el lugar como melodías que parecían de la época medieval.

En la primera fila estaban también los exalcaldes de Mérida Ana Rosa Payán Cervera, Luis Correa Mena y Manuel Fuentes Alcocer, el teatro se llenó también con funcionarios municipales, representantes de diversas organizaciones civiles, el cuerpo consular del estado, los alcaldes de Progreso, Tekit y Motul, y el presidente estatal del PAN, Asís Cano Cetina, quien acompañaba a Héctor Larios Córdova, secretario general del Comité Nacional del PAN, entre otros asistentes.

Al filo de las 10:30 a.m., luego de los honores a la Bandera e interpretación del Himno Nacional se inició la sesión solemne, en la cual el alcalde entregó al secretario de la Comuna el texto que contiene el Primer Informe, para enseguida pasar a la transmisión de un vídeo con el cual en media hora se expuso el informe, incluyendo vivencias de algunos beneficiarios de los programas municipales.

Seguidamente Barrera Concha dio lectura a su mensaje con motivo de este informe, resaltando seis puntos que consideró básicos, así como el recordar que hace siete años cuando fue alcalde por primera vez “ofrecí rescatar la ciudad del caos en que se encontraba y tres años después, durante mi tercer informe de gobierno, allá en el Peón Contreras, les dije que entregaba una ciudad alegre y en movimiento”.

Anterior gestión

El alcalde añadió que en ese lapso enderezaron y sanearon las finanzas públicas, pagaron deudas no contratadas por su administración, modernizaron servicios públicos y repararon el deterioro que encontraron “incluso pusimos la luz donde había oscuridad, y también dije que la política no me dejaba a mí y yo tampoco a ella, y que me ponía a las órdenes de la sociedad para que ellos eligieran mi camino”.

“Y ahora estoy de nuevo acá, con mayor madurez y más experiencia, gracias a la honrosa confianza que me han otorgado; hace un año al tomar posesión en este nuevo período, el discurso cambió, porque la realidad había cambiado. En ese momento dije que entregué una mejor ciudad de la que recibí y gracias a la buena gestión, recibí una mejor ciudad de la que entregué”.

De los seis puntos en los que se basó su mensaje, resaltó que el primero hace a Mérida diferente a las demás ciudades mexicanas. “Se pinta sola, somos el segundo lugar nacional en seguridad, según la encuesta nacional del Inegi y estamos muy cerca de obtener el primer lugar en materia de información pública, según el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes”.

Los otros cinco puntos fueron la economía del municipio, la intensa política social, el medio ambiente, el vigor de nuestra identidad, con la proyección cultural y artística, por último las obras y los servicios públicos de Mérida.

Al concluir la presentación de cada punto solicitó el alcalde aplausos para los ciudadanos, los empresarios, los trabajadores municipales, entre otros, según era el caso de los principales protagonistas en estos seis puntos.

El primer regidor igual resaltó la participación de la ciudadanía en su gobierno, “esa solidaridad, esa conciencia del dar comprometidamente, de velar por la ciudad, es algo que solo puede pasar en las condiciones actuales en Mérida”.

Recordó que por ejemplo diseñan nuevos parques con la decisión de sus habitantes; “hemos votado cambios al reglamento sobre el ruido considerando la opinión de cientos de personas y agrupaciones; estamos organizando la escucha ciudadana a través de decenas de consejos consultivos, ciudadanos y mesas de diálogo con los sectores”.

Democracia

“!Esa es la democracia en la que creemos en el Ayuntamiento de Mérida y esa es la tarea que tenemos encomendada de los ciudadanos! ¡Hacer que el pueblo mande, se autorregule y dirija su acción política de manera consciente y organizada, es uno de los principios que orienta mi trabajo!”, puntualizó.

Agradeció a los diferentes compañeros de este viaje, al Gobierno Federal le dijo que están siempre de buen ánimo esperando los detalles de sus iniciativas, sea en temas de desarrollo social, infraestructura de comunicaciones o los nuevos planes económicos y de turismo. “Quiero que sepa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que aquí en Mérida tiene un aliado que lo ayudará a concretar mejor los planes que cuiden el territorio local y faciliten su desarrollo”.

“Al gobernador, mi amigo Mauricio Vila quiero decirle dos cosas, una, que soy un convencido de que las tareas de hoy, solo se pueden hacer con el sustento de lo obtenido ayer, por tanto la administración municipal que le tocó encabezar, es la base sólida que nos permite conseguir los avances de ahora. La otra es, que estoy seguro del valor que tiene el respaldo, que como gobernador le da a la Mérida que tanto queremos y juntos en un mismo esfuerzo, seremos capaces de potenciar el beneficio de las meridanas y meridanos”, expresó.

Renán Barrera Concha agregó que siete años después del inicio de su primer gobierno municipal, “sí soy un poco mayor, pero también me siento más maduro, este tiempo, lo he vivido con ustedes, pero también con mi familia, mis padres, mi esposa (presente en el evento) y ahora nuestros dos queridos hijos que me obligan a templar mi carácter, a aprender a tomar decisiones con mayor claridad y trascendencia y, desde luego, a privilegiar el bien común sobre todas las cosas”.

“He aprendido a asumir mayores responsabilidades con paciencia y mesura. No tengo el arrebato de buscar posiciones por sí mismas, ni las ambiciones de ampliación del poder personal. La experiencia me dicta que a veces, cuanto no te toca, aunque te pongas y en otras, aunque te quites, te toca”, manifestó.

El alcalde citó que un hombre vale por su capacidad de sacar lo mejor de otros y de hacer sinergias y no por aumentar su control sobre las personas o instituciones. “No tengo el afán cotidiano del poder, ni gozo subordinando a otros. Lo que no sabemos lo preguntamos, lo que vamos a intervenir, lo hacemos con la ayuda de todos para que las soluciones sean duraderas y funcionales”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Es verdad que se pueden intentar obras faraónicas y sorprender con altísimas y luminosas torres, pero cuidado, que no siempre encienden ni guían los barcos hacia sitios seguros. Sabemos que miles de ciudadanos piensan que Mérida ha mejorado mucho este año, también que otros desean ir más rápido y disfrutar soñadas y radicales transformaciones. Y todos estamos orgullosos de vivir aquí, hasta quienes nacieron en otro sitio”, afirmó.

“Se espera que los políticos siempre hablemos con la verdad. Se espera que no usemos a los demás para vivir con privilegios. Se espera que sepamos escuchar y atender las demandas de todos. Se espera, a veces, que resolvamos todo lo que se ha acumulado por años, pero la política no es magia; todo cuesta trabajo”, añadió.

Habitantes

El primer regidor señaló que en Mérida hay una población más plural, moderna y diversa. “Si consideramos las potencialidades del desarrollo actual y el hecho de que el municipio es imán de atracción tanto para yucatecos, como mexicanos y extranjeros, entonces Mérida es la joya de la corona que subyuga, que enamora y que todos debemos cuidar”.

Ciudad

“Aquí hay sitio para los sueños de meridanos y yucatecos, para más de cien mil compatriotas de otras partes del país que vienen por el oasis de paz y tranquilidad; para miles de extranjeros de varias partes del mundo que sienten este trozo de tierra como un sitio amigo y entrañable”, indicó.

Obligación

También advirtió que “todos tenemos la misma obligación que cumplir: cuidar la convivencia saludable de una ciudad hermosa, cariñosa con todos y tolerante que no gusta ni de discursos ni acciones de odio o de rechazo. El rostro de Mérida tiene que ser mejor mañana, construir más seguridad para las mujeres, apoyar la educación de nuestros jóvenes y fortalecer la lucha contra los vicios y adicciones”. apuntó el concejal.