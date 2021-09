Renán Barrera entrega apoyos de estufas ecológicas

Una forma de mantener la confianza de las y los ciudadanos es con hechos y con realidades, no con palabras, no con promesas, no con discursos, afirmó el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha.

“Lo importante es no dejar de trabajar en las necesidades de la ciudadanía y priorizar las que deben ser atendidas casi de manera inmediata. Es muy fácil venir y prometer, pero esa no es la manera de trabajar de este Ayuntamiento, para nosotros antes de un discurso está la acción”, reiteró.

En un comunicado se indicó que el alcalde señaló lo anterior ayer durante la entrega de 40 estufas ecológicas en la comisaría de Dzununcán, un programa que además de apoyar a la economía de las familias, también abona al cuidado de su salud.

La estufa ecológica se caracteriza por disminuir el impacto que genera su uso en el medio ambiente, los materiales utilizados durante su construcción no dañan el entorno y, a la hora de usarlas, tienen un gasto menor de leña que las convencionales.

“Con estos apoyos estamos garantizando la seguridad de las viviendas en las cuales se cocina, que, en muchas ocasiones, cuántos accidentes, cuántos problemas respiratorios había por estar teniendo la leña dentro de la casa y a veces no nos damos cuenta”, expresó Barrera Concha.

En su mensaje, el alcalde indicó que, para darle atención a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía, se debe de continuar trabajando en coyuntura y consenso con la sociedad, porque “cuando una comunidad se pone de acuerdo, tiene resultados de manera mucho más eficaz por parte de su autoridad municipal”.

“Sabemos que hacen falta calles, alumbrado, red de agua potable, actividades culturales, deporte, entre otros, pero por eso les pido que hagamos una revisión y análisis de lo que realmente se necesita en el municipio para que la brecha del rezago vaya siendo cada día menor”, indicó Barrera Concha.

A su vez, la beneficiaria Elmy Cocom Tinal, agradeció al alcalde por la entrega de las estufas ecológicas, pero también por atender las demandas de los vecinos y vecinas de toda la comisaría.

“Estos apoyos nos ayudarán económicamente a ahorrar y además cuidar de nuestra salud”, manifestó.

“Pero también estamos muy agradecidos porque siempre ha estado pendiente de las necesidades de la Comisaría, porque gracias a que tenemos un Ayuntamiento de puertas abiertas, hoy tenemos calles, alumbrado público, agua potable y la remodelación de nuestro parque principal”, agregó.

Elmy Cocom Tinal, pidió al alcalde que se le dé continuidad a programas como “Decide Mérida” porque gracias a esta plataforma los habitantes pueden expresar cuáles son las necesidades más importantes de la comisaría.

A su vez, la directora de Desarrollo Social, María José Cáceres Delgado, subrayó que el crecimiento sustentable y la innovación son dos áreas que el alcalde ha impulsado ampliamente y hoy se encuentran plasmadas en este programa de estufas ecológicas, que busca mejorar las condiciones de familias vulnerables que por sus condiciones económicas aún deben cocinar con leña, pero quienes a su vez debido a dicha práctica también pueden padecer problemas de salud.

“Apoyar el desarrollo, economía y calidad de vida de la ciudadanía que más lo necesita es de suma importancia para nosotros y sin duda el diseño de estas estufas permitirá conservar los usos y costumbres de las familias de nuestras comisarías, pero de una manera mucho más amigable con la naturaleza y con su propia salud”, dijo.

La funcionaria explicó que hasta hoy, a través de este programa se han beneficiado en una primera etapa a 16 comisarías con el equipamiento de 533 estufas ecológicas para igual número de familias, equivalentes a 2,117 personas, con una inversión de $3 millones 111 mil 178.

En el presídium estuvo el comisario Juan Dzul Celis y la beneficiaria Pamela Celis. Manzanero.

