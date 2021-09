Renán Barrera se reúne con una destacada joven

El alcalde Renán Barrera Concha recibió ayer la visita de la joven Mayra Gabriela Medina González, quien a sus 19 años ha logrado destacar en los ámbitos académico, artístico y deportivo, poniendo en alto a la ciudad de Mérida.

Mayra Medina, quien desde su nacimiento padece discapacidad visual, a los 15 años inició la licenciatura en Relaciones Internacionales y actualmente estudia la carrera de Derecho, ambas en la Universidad del Sur. Asimismo, ejecuta con notable habilidad el piano, saxofón y el clarinete y practica las disciplinas de atletismo y tiro con arco, se indica en un comunicado.

En un breve encuentro realizado en la sala de juntas de la Presidencia Municipal, el concejal agradeció la visita de la joven atleta, a quien él y su esposa Diana Castillo Laviada, presidenta del DIF, conocieron durante su primera administración.

“A Mayra la conozco desde 2013. Cuando la conocí junto con mi esposa Diana durante un ‘Miércoles Ciudadano’, nos quedamos impresionados por su carisma y talento. Con el tiempo la hemos visto crecer, incluso nos acompañó tocando el saxofón en el último informe de actividades del DIF”, recordó.

Renán Barrera recordó que tuvo la oportunidad de reencontrarse con Mayra durante la pasada contienda electoral, donde la joven le contó que por necesidad económica tuvo que vender su saxofón.

“Un talento como el suyo no podía quedar ahí y mucho menos sin su saxofón, así que me comprometí a que ese sueño no se detendría ahí”, indicó.

Por tal motivo durante el encuentro entregó otro instrumento musical a la joven en nombre del cariño y la amistad que los une.

“Llego el día, Mayra, hoy tienes ya de regreso este instrumento que dominas y que tocas de una manera especial. Gracias siempre por el cariño, por honrarme con tu amistad y enseñarme que no hay reto ni meta imposible”, expresó Barrera Concha.

“Te hemos visto crecer, eres un ejemplo para todas las personas, la ciudad está muy orgullosa de ti, pues nos demuestras que no existen los obstáculos, es por ello que hoy queremos darte un obsequio como reconocimiento a ese esfuerzo y para que nunca dejes de deleitarnos con este instrumento”, agregó.

Mayra visiblemente emocionada, agradeció el gesto y aprovechó la plática con el alcalde para externarle su inquietud de que las autoridades apoyen a las personas con discapacidad visual mediante sinergias con asociaciones civiles que permitan, entre otras cosas, apoyar a que las personas con discapacidad visual tengan acceso a productos como binoculares, reglas Braille y ábacos a bajo costo.

“Agradezco al alcalde por su apoyo y amistad desde hace varios años, fui muy feliz de recibir este obsequio, pero sobre todo de saber que tenemos un alcalde que apoya y cumple sus promesas”, dijo.

A la reunión también acudió la señora Nelly González López, madre de Mayra, quien relató al alcalde el proceso que ha seguido con su hija respecto a su discapacidad visual, ya que cuando la niña nació le dijeron que nunca podría ver.

Sin embargo, comentó que gracias al acompañamiento del Hospital de la Ceguera en Ciudad de México se han logrado importantes avances en su tratamiento. Además, destaca con un coeficiente intelectual superior al promedio, lo que la convierte en una alumna de alta capacidad.