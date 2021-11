Renán Barrera y Joaquín Díaz, sin opinión sobre propuesta de Mauricio Sahuí

MÉRIDA.- El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, y el delegado de programas sociales del gobierno de la República, Joaquín Díaz Mena, manifestaron que no harán comentarios sobre la propuesta de Mauricio Sahuí Rivero relativa a las elecciones de 2024.

La oficina de prensa del Ayuntamiento de Mérida informó que en relación al cuestionario que se envió al alcalde el martes 2 pasado, por el momento no daría respuestas sobre temas políticos.

Por su parte, el vocero de Díaz Mena también informó que el funcionario federal se disculpa por no responder las preguntas por su condición de funcionario del gobierno de la República.

Las primeras que respondieron fueron la diputada federal del PAN, Cecilia Patrón Laviada, y la senadora de Morena, Verónica Camino Farjat, como publicamos.

¿Que preguntas se le realizó a los políticos?

Las preguntas que hizo el Diario a cuatro políticos que aparecen en encuestas sobre sus posibilidades de postularse como candidatos a la gubernatura de Yucatán en 2024 fueron las siguientes: ¿Cuál es su opinión sobre el planteamiento de Mauricio Sahuí de hacer una alianza contra el PAN para la elección de 2024 en Yucatán?; ¿Está de acuerdo con su propuesta de formar un frente opositor amplio que incluiría una alianza del PRI con Morena, PVEM y PT?; ¿Es factible esa alianza, por qué?; ¿Afecta sus planes personales por la posible candidatura al gobierno del Estado, por qué?; y ¿Qué opina de que sólo habría dos candidatos a la gubernatura en Yucatán?

Barrera Concha y Díaz Mena no lo hicieron ese día y hoy reiteraron que no emitirán opiniones sobre el planteamiento del ex candidato priista.- Joaquín Chan Caamal.