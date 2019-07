Renovará sus espacios

A partir del 26 de agosto cerrarán el Centro Siglo XXI

A unos días de cumplirse 15 años de la muerte del exgobernador priista Víctor Cervera Pacheco, ayer el mandatario estatal Mauricio Vila Dosal, emanado del PAN, partido que tanto criticó a Cervera por sus obras como el Centro de Convenciones Siglo XXI, reconoció que “si Víctor Cervera Pacheco hubiera pensado eso (lo que le cuestionaban) en el 97, 98, esto no hubiera existido”.

Hoy, dijo, el recinto resulta “chico”, para los grandes eventos que se esperan en Yucatán.

En la ceremonia de inicio de los trabajos de remozamiento y ampliación del Siglo XXI, Gonzalo Novelo Luján, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones, recordó que en 1999 se inauguraron estas instalaciones.

En su momento, el espacio fue muy cuestionado pero actualmente Mérida no solo tiene dos de estos centros, sino que ya amplían el primero, señaló.

El empresario añadió que estas mejoras harán a Yucatán de los sitios más competitivos del país, al convertirse en el noveno estado con los centros de convenciones más grandes de la nación, incluyendo al Internacional, y el séptimo en contar con estos sitios especializados.

Como estaba previsto, en presencia de turisteros y líderes empresariales locales, el gobernador puso en marcha los trabajos para ampliar de 11,000 a 23,000 metros cuadrados (m2) este centro de convenciones con el fin de estrenarlo con el Tianguis Turístico de México que se realizará del 22 al 25 de marzo de 2020.

En su discurso, Vila Dosal recordó que cuando platicaba con algunos sobre esta obra y le decían “oye, pero un centro de exposiciones tan grande en Mérida, y acaban de terminar de construir el Centro Internacional de Congresos, ¿será que lo necesitemos?”.

“Y yo, que me gusta escuchar, pensé ‘puede que tengan razón’, pero me acordé y dije: ‘Si Víctor Cervera Pacheco hubiera pensado eso en el 97, 98, esto no hubiera existido’”.

“Me acuerdo que cuando (Cervera Pacheco) lo construyó era un centro para hacer bodas, ¿no? Que no sean convenciones. Y hubo una crítica durante cinco, seis y siete años de que esto era un ‘elefante blanco’, que no se utilizaba, que no se aprovechaba”.

“¿Qué pasó? Con mucha visión, hoy nos quedó chico el centro de exposiciones y se construyó el Internacional y, hoy éste comienza a quedarse chico ante la demanda de albergar otros grandes eventos”, expresó.

Por cierto, a unos metros de donde se realizaba la ceremonia, Arturo Patrón Cervera, nieto del extinto Cervera Pacheco y actual administrador de este centro, escuchaba el discurso del mandatario estatal.

Virgilio Crespo Méndez, secretario de Obras Públicas, informó que la licitación de esta obra en la que se invertirán 220 millones de pesos la ganó la empresa yucateca Constructora Proser, que se encargará de los trabajos, tanto de remozamiento como de ampliación, por los próximos seis meses.

También informó que habrá una inversión adicional de 30 millones de pesos para demoler las oficinas que hoy ocupan la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, en la parte norte del centro, y convertirla en un espacio de convivencia familiar.

El gobernador recordó que entre los beneficios que traerá el Tianguis Turístico, que será el evento con el que se espera estrenar las nuevas instalaciones, incluiría unas 47,000 citas de negocios; muchísima gente de otros países, gente de África, de Asia, Europa, que nunca ha venido a Yucatán y que, a lo mejor, nunca ha escuchado hablar del estado, “lo gozarán, lo disfrutarán, pero también, algo que es muy, muy importante, es con qué infraestructura nos vamos a quedar”.

“Cuando vengan grandes eventos internacionales, cuando haya grandes eventos a nivel nacional… la lista de ciudades con que uno compite se hace cada vez más pequeña y estar, digámoslo, en las grandes ligas de este tema de los congresos y las convenciones nos hace subir un nivel”, agregó.

Vila Dosal aprovechó para hacer un recuento de los buenos resultados obtenidos para Yucatán en materia de turismo, por los que aprovechó felicitar a su secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman, presente en la mesa de honor.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Siglo XXI Operaciones

El centro de convenciones funcionará hasta el próximo 25 de agosto con sus eventos.

Cierre temporal

A partir del día siguiente se cerrará por completo al público, por medidas de seguridad.

Magnitud

Instalaciones como las que lucirá el recinto yucateco las tienen solo en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Guanajuato, Acapulco y Chihuahua.