Replantear metas, algo impostergable

Hacen notar fallas en la política social y económica estatal

El gobierno del Estado muestra rezagos en sus políticas social y económica, subraya Raúl Vela Sosa, economista y doctor en Comercio Internacional, al hacer un balance de desaciertos en el tercer año de la administración de Mauricio Vila Dosal.

Eduardo Alvizo Perera, doctor en Economía, Pobreza y Desarrollo Social, prefiere llamarles obstáculos más que desaciertos o errores, porque, enfatiza, la pandemia de Covid-19 modificó los planes de gobierno e impidió que se cumplieran varias metas.

Los dos especialistas, como indicamos en nota aparte, participaron en el Foro Megamedia titulado “Balance del tercer año en el poder”, con motivo de cumplirse —el primer día de este mes— el tercer aniversario de la toma de posesión de Mauricio Vila Dosal como gobernador.

Al referirse a los desaciertos, el doctor Vela dijo, entre otras cosas, que los rezagos en la política social del gobierno del Estado están bien expresados en los indicadores del Coneval sobre la pobreza, que muestran crecimiento en la cifra de yucatecos en esa condición entre 2018 y 2020.

“La pobreza en Yucatán pasó de 44% en 2018 a 49.5% en 2020”, apuntó. “La pobreza extrema creció de 6.5 a 11.3% en relación con los mismos años. La vulnerabilidad por los ingresos de los ciudadanos aumentó de 7.3 a 9.5 en los mismos años”.

“El porcentaje de la población que con sus ingresos no alcanza a adquirir la canasta básica aumentó de 33 a 35.6%. Y esto es una canasta definida por alrededor de 47 artículos, totalmente básicos. Entonces, que más de un tercio de la población no pueda adquirir la canasta básica es un tema bastante complicado y sí podemos señalar un rezago de una política social”.

En el caso de la política económica manifestó que las metas de crecimiento planteadas por el gobierno se deben ajustar, pues en 2020 la economía yucateca cayó más de nueve puntos.

“Es un hecho imputable a la desaceleración y estancamiento por la pandemia, eso es innegable, pero si observamos la meta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el Plan Estatal de Desarrollo para todo el sexenio, y que se definió al inicio de esta administración, la cifra es muy modesta”, añadió. “Es de 3.4 por ciento, eso es lo que pensó el Estado en 2018, y pensado en 2024. Es un porcentaje muy modesto, y con la caída por la pandemia, las cosas se complican más”.

El exdirector de la Facultad de Economía de la Uady recalcó que esa proyección es insuficiente ante las condiciones postpandemia y el repunte de crecimiento en este 2021 puede ser mejor.

“Esto ya lo hemos platicado”, prosiguió. “Hay una caída muy pronunciada, pero también viene una recuperación acelerada. La condiciones de la pandemia pueden generar esto, que este año haya una recuperación acelerada, por ese rebote”.

Más adelante señaló que de 2022 hacia adelante se requiere hacer sostenible ese crecimiento: “Las cifras deberían estar en un 6%, como estuvieron alguna vez. Llegamos a tener cifras de 6 de crecimiento en los últimos años del siglo XX, entre 1996 y 2000. Se obtuvieron los más altos registros de crecimiento de empleo y de crecimiento del sector industrial, que llegó a ser de dos dígitos. Son resultados que no han sido superados por ningún gobierno posterior”.

También hizo notar cifras sobre el empleo: más del 50% de los empleos está en informalidad y buen número de los que se están creando generan un ingreso debajo de los 5 salarios mínimos.

“Esto nos lleva a una realidad inobjetable, y es que se registra la caída en el número de empleos con mayores ingresos y, por el contrario, se incrementa el de menores ingresos”, apuntó. “Es decir, se están creando más empleos pero de menos ingresos, lo que en economía se denomina precarización del salario, Con los mismos estudios, con las mismas capacidades, estoy recibiendo menos ingresos que en una etapa anterior”.

El doctor Vela Sosa agregó que estos rezagos son fundamentales y hay que tomarlos en cuenta para una replaneación de los objetivos de crecimiento del Estado. Y el Estado, según consideró, está en un punto de quiebre, en un balance de mitad de sexenio en el cual es necesario que replantee su tramo de salida, con el ingrediente nuevo que significa la pandemia.

A una pregunta sobre los desaciertos en materia política, el doctor Vela dijo que ese tema lo deja a los políticos y él presenta una visión social basada en una estructura económica.

El doctor Alvizo recalcó que más que errores él clasifica el concepto como obstáculos, sobre todo por efecto de la pandemia. También aludió a la necesidad de atender la salud mental.

“Vamos a recordar un poco qué pasó cuando empezó la pandemia”, indicó. “Nadie sabía qué debía hacer, no sabíamos si usar cubrebocas, no sabíamos si debíamos quedarnos en casa, si podíamos juntarnos con nuestra familia. El gobierno federal nos decía una cosa y el gobierno estatal nos decía otra”.

“El gobierno federal nos decía: quédense en casa pero no tienen que usar cubrebocas, mientras que el gobierno del Estado decía: A ver, vamos a cerrar todos, y todos con cubrebocas. Fue un acierto del gobierno del Estado restringir, por ejemplo, la movilidad e imponer el uso del cubrebocas antes que el gobierno federal”.

No obstante, señaló que al continuar las medidas de restricción —con relajamiento poco antes del proceso electoral— hubo afectaciones en la economía y no se ve realmente un avance respecto a la disminución del número de casos de Covid.

También abordó el tema de la seguridad interior. Si bien Yucatán no tiene aún, enfatizó, los problemas de inseguridad que padecen otros estados por el narcotráfico, sí se empieza a normalizar el número de homicidios dolosos, que son ya constantes.

Otro punto que citó es el de feminicidios, que continúan al alza. “No hemos logrado trabajar en la prevención del delito como se debería”, recalcó.

En cuanto a la salud mental, recordó que Yucatán ha estado en los últimos años en los primeros lugares de suicidios. Si bien es un problema que se arrastra del pasado, puntualizó, no se hace lo suficiente para frenarlo.

“Y no se trata solo de prevenir que las personas se suiciden o de poner a disposición de la gente mayor número de psicólogos y psiquiatras, sino de qué está haciendo el Estado para que las personas no caigan en depresión, que no lleguen ni siquiera a necesitar al psicólogo o al psiquiatra”.

Quién es Raúl Vela Sosa

Economista

Es economista, con doctorado en la especialidad de Comercio Internacional. De larga trayectoria en los ámbitos público y académico, fue director de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán y rector fundador de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM).

Otras ramas

Ha sido también presidente de la Academia Yucatanense de Ciencias y Artes. Actualmente es secretario ejecutivo de la Sociedad Centroamericana y Caribeña de Investigación y Docencia.

Quién es Eduardo Alvizo P.

Políticas públicas

Es maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Yucatán y doctor en Economía, Pobreza y Desarrollo Social por la Universidad de Baja California.

Más de su trayectoria

Ha sido investigador asociado del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi” de la Uady y tiene amplia experiencia profesional como docente en varias universidades. En la actualidad forma parte del Consejo Consultivo del Instituto Estatal de Transparencia.