Reprobado en economía

Negativo balance de la gestión de López Obrador

Andrés Manuel López Obrador celebrará mañana el primer aniversario de su victoria electoral con un país polarizado, la economía a la baja, pocos logros palpables y una gestión marcada por la polémica. En siete meses de gobierno, ha sumido en la incertidumbre al país, opina el analista financiero Álvaro Cano Escalante.

“El presidente tiene todo el derecho a celebrar un año de su triunfo, que fue histórico y contundente, pero en lo que se refiere a sus acciones de gobierno, ha quedado muy lejos de las expectativas que generaron sus promesas. En términos económicos, el país está en una situación complicada”.

Para tomar distancia de la polémica que provoca el mandatario cuando usa “otros datos” para desechar los que le muestran una realidad que no le gusta, el economista yucateco basa sus comentarios en cifras y estadísticas de las instituciones encargadas de la política económica del país.

“Y según esa información, la economía no va nada bien”, comienza.

“El empleo formal se ha desplomado, los números de nuevos afiliados al IMSS muestran un comportamiento que los optimistas llamarían un ‘estancamiento’, pero que en realidad se trata de una caída drástica. Y estos son datos alarmantes porque el empleo es un indicativo de otras cuestiones, como consumo, ingresos del país, inversión…”.

Vino a complicar el escenario la ola de despidos del gobierno federal, que echó a la calle a miles de mexicanos en nombre de la “austeridad republicana”.

Y junto con esta masiva destrucción de empleos vemos una restricción en las contrataciones de las empresas privadas, que tienen serias dudas de que las medidas aplicadas puedan tener los efectos que anuncia el presidente, dice.

Recientemente, se han dado a conocer cifras que muestran un incremento del empleo temporal, lo que puede atribuirse, señala, a que muchas plazas formales y de tiempo completo se han convertido en trabajos por horas, precarios, con los que una persona no puede mantener una familia.

Desconfianza

Lo anterior hace posible entender el estado de ánimo de los inversionistas, continúa. El Índice de Confianza Empresarial, una señal de lo que esperan los hombres de negocios en los próximos meses, también está a la baja, porque existe mucho recelo. Los empresarios mexicanos no están pensando que con las políticas de este gobierno pueda haber una salida a la desaceleración económica que nos afecta desde finales del sexenio pasado.

“Cuando el Banco de México les pregunta cómo ven la situación actual y qué esperan del próximo semestre, la mayoría, si no todos, coincide en que vienen una menor producción y una nueva baja en el crecimiento”.

Esta expectativa negativa ya no se limita a los empresarios y analistas consultados por Banxico, sino que se ha trasladado también al consumidor, a las familias, asegura el Mtro. Cano Escalante. A partir de febrero pasado el indicador de Confianza del Consumidor se ha desfondado.

“Es decir, las familias están empezando a percibir de una manera más pesimista la situación. Cae también el indicador de Consumo de Bienes Duraderos, lo que significa que los mexicanos no están haciendo gastos importantes que pudieran reactivar los mercados”.

“Por todos lados vemos que la situación no está para celebrar”, sentencia.

Mala calificación

A esto habría que sumarle los recientes recortes en las calificaciones crediticias de Fitch Rating y otras que ponen expectativas negativas a la economía, señala. “Es parte de lo mismo, las calificadoras internacionales tampoco están viendo un motivo real para pensar que las cosas van bien en este arranque del gobierno de López Obrador”.

Tras advertir que no hay que ignorar estas señales, el economista explica que cuando un gobierno sale a pedir crédito se necesita un árbitro que evalúe el riesgo de darle dinero. Lo que hacen las calificadoras es medir la capacidad de pago de un país, hacer una proyección de sus capacidades de captación de recursos, luego de lo cual emiten una nota que indica a los inversionistas cuánto deben pedir de interés por el crédito. “O sea, esta baja calificación implica una carga más para las finanzas públicas”.

“Esto es algo que deberían tener en cuenta las autoridades. Actualmente el riesgo de otorgar un crédito a México es mayor porque las políticas aplicadas por el gobierno no han sido las adecuadas para recuperar la confianza”.

Si nos pusiéramos en un plan positivo y quisiéramos destacar los logros del gobierno de la Cuarta Transformación, dice, habría que buscar en la parte económica-social.

“Y eso que la mayoría de los programas de apoyo no son nuevos, aunque el gobierno los presume como si fueran inventos suyos. Ya existían, en el mejor de los casos se están ampliando”.

La continuación de los apoyos sociales es muy positiva, admite el experto, pero no es lo que se necesita en estos momentos para reactivar la economía. “Es positiva en el sentido de que siguen canalizándose a grupos vulnerables, me parece que esa es la mejor acción de gobierno hasta ahora, pero insisto, no es lo que México requiere”.

Rumbo equivocado

“Me parece que el país va por un rumbo equivocado”, afirma. “El argumento del gobierno federal es que estamos en un cambio de régimen y por tanto ‘hay que destruir para luego construir’, pero iniciativas que tenían buenas bases y efectos positivos han sido demolidas. Hay muchísimos ejemplos, uno de los principales es el famoso tema del aeropuerto: cancelarlo impactó realmente al país”.

“No vamos en el camino correcto pensando en destruir por destruir y canalizando recursos hacia proyectos que los expertos —ingenieros, economistas— que han analizado esos temas señalan que no son viables ni técnica ni financieramente. En pocas palabras, que no son recomendables”.

Si no hay un golpe de timón, en las próximas semanas veremos cómo se van a ir reduciendo los planes de inversión privada, tanto nacional como extranjera. “El panorama luce muy oscuro, mucho más de lo que parecía en enero”, sentencia.— Mario S. Durán Yabur