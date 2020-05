“Repunte explosivo”: se padece las consecuencias de relajar medidas

La movilidad humana continua por distintas causas, el relajamiento de las medidas sanitarias y los dos últimos festejos tradicionales son causantes del repunte explosivo del coronavirus Covid-19 en Yucatán, opinó el doctor Manuel Baeza Bacab, especialista en Inmunología Clínica y Alergias, quien sigue de cerca el desarrollo de esta pandemia en la entidad.

Al referirse al informe de la Secretaría de Salud del jueves 21, donde se informó de 80 nuevos casos de Covid-19 y 11 fallecimientos en un solo día, consideró que fue el peor desde el inicio de la epidemia porque significa el doble de casos confirmados en 24 horas, comparado a los días previos de ese brote explosivo. Y espera un comportamiento similar en las próximas semanas porque está en incubación el virus en las personas que tuvieron contacto con personas portadoras del Covid-19, que fueron muchísimas.

“Recordemos que a pesar del planteamiento de la posibilidad de regresar a lo que se ha llamado la ‘nueva normalidad’, no podemos soslayar que la transmisión de la infección sigue siendo elevada en nuestro estado”, destacó. “Con anterioridad ya habíamos señalado que la movilidad de las personas no había disminuido lo suficiente y que el porcentaje de personas que estaban en su casa no correspondía al 65% que se nos ha asignado. Aunado a lo anterior, en los últimos 10 días, con motivo de las festividades del Día del Niño y Día de la Madre, esta movilidad se incrementó y se vieron ‘colas’ sin sana distancia en los comercios y en los mercados públicos. El resultado no se hizo esperar y ahora la enfermedad repunta”, puntualizó.

Dijo que el período de incubación de la infección va de 1 a 2 semanas en promedio, de tal manera que Yucatán está enfrentando los casos que se contagiaron en esos días, es decir, el peor regalo para las madres afectadas.

“Otra bomba”

“Vale la pena destacar que el martes 19 de mayo explotó otra bomba: la Secretaría de Salud de Yucatán reveló que realizó 119 pruebas aleatorias para detectar casos de coronavirus entre locatarios de los mercados de San Benito y Lucas de Gálvez y 47 personas dieron positivo, o sea, el 39% de los estudiados”, recordó. “Lo preocupante es que esos locatarios quizá atendieron en promedio a 15,000 clientes por día a pesar de las medidas de restricción y quienes tuvieron contacto con ellos son potenciales contagiados”.

Como se señala insistentemente, la enfermedad se transmite de persona a persona, el 80% de los casos de Covid-19 son asintomáticos o solo tienen síntomas leves, sin embargo, son igual de contagiosos que aquellos que están internados en los hospitales especializados.

“Este incremento significativo que vemos, explicó, se debe al relajamiento de la recomendación de sana distancia y del uso de las medidas higiénicas, ya que una persona infectada es promotora de más contagios. De tal manera que un paciente con Covid-19 puede infectar a los miembros de su familia, a sus compañeros de trabajo o donde participe en actividades sociales”.

El doctor Baeza Bacab puso como ejemplo un reciente experimento del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) para demostrar la alta contagiosidad del virus.

Ese organismo estadounidense, según la publicación que hizo, mezcló en un ensayo coral de 61 personas a una que tenía Covid-19 y esa sola persona enfermó al 87% (53) de los asistentes. Otro ensayo que realizó el CDC para la reconfirmación del peligroso contagio es sobre la infiltración de dos personas con coronavirus en un servicio religioso de 92 asistentes, 35 de los cuales resultaron contagiados y éstos contagiaron a otros 26.

“Como consecuencia del férreo control que ejercen las autoridades federales sobre la información del Covid-19, no se sabe realmente cuál es la situación del país en estos momentos. Hace unos días la autoridad de salud federal decía que la curva se estaba aplanando, sin embargo, en la realidad de los hechos el número de casos sigue en ascenso. Asimismo, los modelos matemáticos estimaban un descenso, pero no tomaron en cuenta la parte social del problema y la relajación de la jornada de sana distancia de la población”.

Crisis económica

“Tenemos alrededor de dos meses de contingencia que ha llevado a varios sectores de la población a permanecer en su casa y a cerrar los comercios que no se consideraron esenciales. Esto ocasiona una crisis económica en la población, muchas personas fueron despedidas de sus empleos o no reciben su sueldo completo a causa de que su fuente de trabajo se encuentra cerrada”, señaló.

“Por todo lo anterior, la población no resiste más el encierro, quiere volver a la normalidad o la ‘nueva normalidad’ en forma desordenada y eso podría empeorar la epidemia y llevarnos a considerar el regreso al resguardo domiciliario de nuevo, nos puede llevar a un desastre social y económico que nadie desea”, acotó.

¿Qué recomienda en estos momentos de repunte de casos?, se le preguntó.

“Cuando los casos crecen de manera exponencial, como ocurrió en estos días, una o dos semanas después se presenta un incremento en el número de casos, algunos de los cuales van a fallecer”, advirtió. “En lo personal, no me parece viable el regreso a la ‘nueva normalidad’ el 1 de junio, ya que seguramente tendremos un pico de la enfermedad a consecuencia de los casos detectados ahora y que seguramente infectaron a 2 o 3 de sus contactos y que irán surgiendo posteriomente”, aseveró.

“Está correcto que desinfecten los mercados y los cierren y reabran cuando el período de transmisión haya terminado”.

Advirtió que a medida que se vayan relajando las medidas de distanciamiento social y el paulatino inicio a la “nueva normalidad” será imprescindible identificar brotes de la infección, estudiar a los enfermos y rastrear a sus contactos, aislando a los que resulten positivos.

“Para implementar la ‘nueva normalidad’ será necesario realizar un mayor número de pruebas a la población, sería irresponsable abrir la economía y la actividad social sin hacer suficientes pruebas, esto para identificar a los probables transmisores; de otra manera la epidemia nos llevará de vuelta a las casas por largo tiempo”.

También recomendó que las personas vulnerables permanezcan en resguardo en sus domicilios, incluyendo a los niños, pues, aunque se ha considerado que los menores de edad presentan una forma leve de la enfermedad, los nuevos conocimientos nos señalan que también pueden presentar la enfermedad con toda su gravedad, incluso desde recién nacidos.

En el mundo se calcula que el 1% de los casos de Covid-19 son menores de 10 años, en Yucatán había, hasta ayer, 22 casos en este grupo etario, lo que representa el 1.6%, un porcentaje que supera al número global.

“Nueva normalidad” Consideraciones

El Dr. Baeza Bacab, especialista en Inmunología y Alergias, habla de la pandemia actual.

Paulatino y estricto

“El regreso a las actividades tendrá que ser paulatino y con estrictas medidas de control, la propuesta de abrir el turismo nacional o extranjero conlleva un elevado riesgo de recaída, no debemos olvidar que el virus se transportó de Wuhan al resto del mundo por aire, mar y tierra, incluyendo Yucatán”, reiteró.

Medidas más específicas

“Tomar la temperatura de las personas es una buena medida, pero es inútil cuando las personas son asintomáticas, por lo que se tendrá que tomar medidas más específicas como realizar pruebas diagnósticas a los enfermos con pocos síntomas o a los contactos, aunque estén asintomáticos”, puntualizó el médico.

Un buen ejercicio

Un buen ejemplo, continuó, fue el ejercicio realizado en los mercados municipales para detectar a probables transmisores de la enfermedad y cortar el ciclo agente-huésped-ambiente que llevó a cerrar los mercados.