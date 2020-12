Rescatan herencia cultural

Firma Desarrollo Sustentable con el INAH un acuerdo

Rescatar, proteger y difundir el patrimonio cultural subacuático de Yucatán son los objetivos del convenio de colaboración académica y protección del patrimonio cultural que ayer firmaron el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Yucatán y la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

El acuerdo fue firmado por Eduardo López Calzada, director regional del INAH Yucatán, y Sayda Rodríguez Gómez, secretaria de Desarrollo Sustentable, en presencia de Elena Barba Meinecke, responsable de Arqueología Subacuática de la Península de Yucatán, y Bernardo Sarvide Primo, director del museo Palacio Cantón, donde tuvo lugar la ceremonia.

Con el convenio se busca establecer lineamientos para la formalización de acciones conjuntas en las materias de investigación científica sobre antropología, historia, conservación y declaración del patrimonio cultural arqueológico, histórico y paleontológico relacionados con el patrimonio del sistema kárstico de Yucatán.

López Calzada dijo que el INAH empata muy bien con la Secretaría de Desarrollo Sustentable en su narrativa y conformación, así como en sus campos de actuación y en la sensibilidad que se tiene por los recursos naturales.

“La Secretaría de Desarrollo Sustentable será seguramente decisiva para ingresar a un nuevo esquema de normalidad por buenas prácticas de conservación del medio ambiente en general, y en lo particular con temas que tienen que ver con nuestras obligaciones”.

Por su parte, Elena Barba destacó que el convenio servirá para continuar la protección y difusión de un patrimonio que es poco visible.

“Este tipo de convenios refuerza esa idea y esa necesidad que tenemos hoy día en las instituciones: hacer visible lo invisible para proteger (...).

Igual señaló que el patrimonio cultural subacuático que se localiza en cenotes, cuevas y sistemas kársticos es de los yucatecos, de los mexicanos y de toda la humanidad.

“Es un patrimonio que debemos cuidar entre todos, es un patrimonio que viene desde la prehistoria con los animales que caminaban en la península de Yucatán, desde los tiburones megalodontes hasta los perezosos y los tigres diente de sable, los primeros hombres o mujeres y pasando por todo el uso que tienen estos espacios cavernosos con la cultura maya hasta incluso evidencia de la guerra de castas… Vaya, son las verdaderas cápsulas del tiempo sumergidas”.

En su turno, la secretaria Sayda Rodríguez señaló que el convenio será un parteaguas en la valoración de los restos de la herencia histórica que está allí, pero que a veces no se valora ni se cuida porque no se conoce.— Iván Canul Ek

“Es importante comprender, reconocer y, sobre todo, preservar este legado que por diversas circunstancias prevalece en nuestros sistemas kársticos”.

El convenio es una oportunidad para manejar y generar de manera conjunta información valiosa que permitirá compartir con la academia, expertos, así como adentrarse a áreas de investigación y grandes proyectos, añadió.

La funcionaria precisó que el convenio no se refiere únicamente al trabajo subacuático, sino también permitirá enlazar al INAH con la Secretaría de Desarrollo Sustentable en temas de vinculación y trabajo en conjunto.

Asimismo, compartió que la Secretaría de Desarrollo Sustentable cuenta con un censo de 3,020 cuerpos kársticos, entre cenotes y cavernas, de los cuales 2,690 son cenotes y donde se han encontrado restos de diversa índole, como arqueológicos.

“También hay restos que no nos gustaría encontrar en los cenotes, que son mucho más recientes, y que no consideramos que sean parte natural de lo que quisiéramos observar en las futuras generaciones, y es nuestra responsabilidad generar programas para el retiro de plásticos, bolsas y muchos tipos de residuos que no queremos que sean parte de nuestra historia”.

“Cápsulas del tiempo”

