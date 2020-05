Rescatar el empleo

La crisis del coronavirus podría dejar secuelas más graves en la economía de Yucatán, principalmente en su mercado laboral, que en las de otros estados, señala un reporte

La crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus podría será más intensa y dejar mayores secuelas en Yucatán que en otras entidades del país.

Miles de empresas locales corren el riesgo de no poder recuperarse una vez que se levante la cuarentena, lo que tendría efectos devastadores en el mercado laboral de la entidad, advierte un reporte del Centro para la Competitividad de Yucatán (CCY).

Alrededor de 45,000 micro, pequeñas y medianas empresas —el sostén de la economía yucateca— podrían bajar sus cortinas para siempre por la contingencia, lo que significaría la destrucción de más de 100,000 empleos.

“La gente no sabe bien lo que está pasando. La información del gobierno estatal cumple ciertas funciones, pero es limitada. Hay mucha incertidumbre, mucha inquietud porque hacen falta datos que expliquen bien la gravedad del daño que nos está provocando la epidemia”, dice Fernando Ponce Díaz, presidente de Coparmex Mérida, al presentar el documento en una conferencia virtual.

“En los últimos días diversos actores políticos y económicos han salido a declarar que ‘la situación está difícil’. Pues bien, queremos que los números nos digan cuán complicado es el escenario y nos permitan analizar con rigor qué rumbo tomará la vida económica en los próximos meses”, interviene Amenoffis Acosta Ríos, director del CCY.

Y lo que muestra nítidamente el reporte, del que dimos a conocer un adelanto el martes pasado, es que el coronavirus está poniendo a prueba la capacidad de resistencia de las empresas yucatecas. La caída de las ventas como consecuencia del confinamiento de la población y el cierre de actividades no esenciales se ha traducido en un desplome generalizado de los ingresos, con el consiguiente problema de liquidez para las compañías.

Organismo vulnerable

Como punto de partida, el CCY recuerda que la economía de Yucatán creció en los últimos años a un ritmo mayor que la media nacional: de 5.2 contra 3.5% en 2015; de 3.8 contra 2.8% en 2016; 4.4 frente a 2.3% en 2017 y 3.4 contra 2.4% en 2018. Sin embargo, en la recta final de 2019, mucho antes de la epidemia, comenzó a mostrar señales de debilitamiento.

“El PIB nacional retrocedió 0.1% y fue noticia cuando el gobierno federal aceptó por fin que no hubo crecimiento en ningún trimestre de 2019. Por su parte, Yucatán, que había mantenido una dinámica más o menos sostenida, también se enfrió en el último trimestre. Así que, leve, pero ya traíamos una herida”.

Fragilidad

Las características de la economía yucateca —el tamaño de su PIB y de sus empresas, el peso de sus sectores productivos, su nivel de salarios— la hacen especialmente vulnerable a una crisis, indica el documento.

Como se sabe, en comparación con los estados que impulsan el desarrollo nacional, la economía local es pequeña. Sus 110,858 empresas representan apenas el 2% de las 4.773,995 que operan en el país. Por ende, en empleo también es reducida su participación, con 513,925 de 26.5 millones de plazas existentes, de nuevo el 2%.

“Son datos inquietantes porque, como pasa con cualquier organismo, los fuertes resisten mejor los efectos de una crisis”, apunta Acosta. “Economías más desarrolladas, con un PIB vigoroso, como Nuevo León y Jalisco, podrán aguantar mejor que las más modestas, como Yucatán”.

También el tamaño del negocio representa una enorme diferencia en las posibilidades de supervivencia: a menor dimensión es mayor el riesgo de desplome, como coinciden los analistas al señalar que las más pequeñas serán las más golpeadas.

Pues bien, esos pronósticos parecen estar dirigidos a Yucatán, en cuyo tejido empresarial predominan las micros. De hecho, 70% tiene a lo sumo dos empleados. Es más, de las 110,000 empresas locales, 105,466 (95%) no pasa de 10… Y solamente hay 21 con más de 1,000 trabajadores.

Y como el número de las compañías está detrás del factor empleo, en las MyPymes trabaja la mayor parte de los yucatecos. “Únicamente el 18% tiene el beneficio de ser parte de una empresa grande que, de alguna manera, podemos asumir, los podría arropar un poco mejor”.

“De aquí podría extraerse la primera gran conclusión: el 68% de las empresas yucatecas y el 82% de los puestos de trabajo están en riesgo de sucumbir ante el coronavirus”, dice Amenoffis.

Otro factor importante es en qué trabajan los yucatecos. El 70% lo hace en el sector comercio y servicios (350,000 personas), luego en manufacturas (111,000) y otras actividades (56,000).

“Lo mismo: el sector más golpeado por la emergencia es comercio y servicios. Así que de nuevo afloran las debilidades de Yucatán en esta crisis, nuestra arquitectura empresarial tiene características que la hacen muy ‘delicada’, por así decirlo”.

Y a todo esto habría que sumarle otro dato inquietante: la mayoría de los trabajadores yucatecos —372,000— no gana más de dos salarios mínimos.

Baja el nivel de los sueldos

Es cierto que, así como se incrementó el PIB estatal en los últimos años, el empleo también creció, pero fue en las categorías de uno a dos salarios mínimos, donde se crearon casi 200,000 puestos nuevos. En cambio, en las franjas de tres a cinco salarios se perdieron 51,000 plazas.

Y en la máxima categoría, de más de cinco salarios mínimos, desaparecieron 28,000. Hoy solamente 42,000 yucatecos ganan más de cinco salarios mínimos. “También esta información es relevante para el análisis, porque una persona con mayor poder adquisitivo puede soportar mejor la crisis”, apunta Amenoffis.

Para evidenciar aún más los problemas que está provocando el coronavirus, Coparmex realizó dos encuestas entre sus socios: la primera el 25 de marzo, cuando estaban operando todas, y la segunda el 5 de abril, cuando solo las esenciales seguían abiertas.

De las organizaciones participantes, alrededor de 200, un 27% tiene hasta 10 colaboradores; 41%, hasta 50; 13%, más de 50, y 19% más de 100 trabajadores. “Si bien es cierto que por el número de encuestados no podemos decir que tomamos el pulso de la economía el Estado, sí obtuvimos datos que nos permiten tener una buena idea de lo que está pasando”, indica.

En cuanto a giros comerciales, el 73% se dedica al comercio y servicios, 17% a la industria y el resto al campo (1%) y otros rubros (9%), “o sea, las encuestas reflejaron muy bien la composición de la actividad económica del Estado”.

De entrada, el 100% manifestó que estaban en riesgo sus plazas laborales: 27.72% muy alto y 72.28% intermedio. “No hubo nadie que contestara que en su organización no pasa nada, todos están conscientes de que hay que dar una dura batalla para conservar las fuentes de empleo, para brincar la contingencia sin tener que despedir colaboradores”, observa Amenoffis.

El 53.4% de las empresas participantes había cerrado al momento de la segunda encuesta, detalla el documento. Las restantes seguían en operaciones, unas por su carácter esencial y otras porque encontraron la manera de funcionar. “Estos números no significan que la mitad de negocios esté trabajando al 100%. La mayoría lo hace con serias afectaciones en su operación”.

Las que cerraron se sostienen con lo que hay en su cuenta de cheques, porque no están ingresando dinero, abunda Acosta. Las preguntas claves, que por ahora no tienen respuesta, son ¿cuántos días de flujos de efectivo les quedan, cuánto tiempo más van a poder aguantar y cuántas de ellas no podrán recuperarse una vez que se levante la cuarentena? “Es triste ver en las redes sociales cómo muchos negocios ya se están despidiendo de sus clientes”.

Según los sondeos, el mayor impacto ha sido en las ventas. En abril, más de la mitad de los negocios había perdido 50% de sus ventas y una cuarta parte, del 76 al 100%. “Ha transcurrido un mes y seguramente los síntomas han empeorado, mayo será un reto mayúsculo para las empresas del Estado y por ende para todas las personas que vivimos aquí”.

Además, 85% reporta el desplome de sus utilidades, 80% afectaciones en su productividad y 78% en el abasto de insumos.

En opinión del director del CCY, estos pueden ser los datos más reveladores del reporte, los que dan una idea más exacta de lo que está pasando: se ha perdido gran parte de las utilidades, el nivel de productividad ha bajado, ha disminuido el tráfico de clientes, incluso hay muchos problemas con la cadena de suministro. “Las empresas yucatecas caminan hacia el precipicio”.

“Es alarmante. No hay una sola que tenga márgenes de utilidad por encima del 50%”, señala. “Y un negocio con una caída del 40% en sus ventas y utilidades del 15% ya está en números rojos. La mayoría está sacando de su bolsa para sostener su plantilla y cumplir sus compromisos. Son contados los que siguen en números negros, tal vez un 20%”.

En cuanto a la respuesta del gobierno a la pandemia, el 72% opina que el gobierno del Estado está haciendo lo correcto para resguardar la salud de la población y tratar de mantener a flote la economía. La calificación del gobierno federal, en cambio, es justo a la inversa: siete de cada 10 lo reprueban.

Focos rojos

El reporte del CCY incluye los resultados #alertaCovid, un conjunto de indicadores agregado al estudio #DataCoparmex que da seguimiento a cinco temas de gran relevancia dada la coyuntura de emergencia sanitaria mundial: el porcentaje de MiPymes en riesgo, el número de trabajadores que pueden sortear una cuarentena, cuántas personas tienen acceso a instituciones de salud, cuántas camas de hospital hay en la entidad y cuánto destina el gobierno estatal a salud.

Los resultados, que permiten conocer algunos de los retos de cada entidad tanto en materia de salud como económicos, están contenidos en mapas con los colores del semáforo. En tres indicadores Yucatán está en rojo.

De los resultados se desprende que los próximos meses serán de sufrimiento.

Primero, porque 43% de las micro, pequeñas y medianas empresas podría cerrar definitivamente, lo que tendría un efecto multiplicador en las familias yucatecas.

Segundo, porque solo el 12% de los trabajadores podrá solventar la cuarentena y apenas un tercio, 34%, tiene acceso a la salud pública o privada. Hay que recordar que la economía de Yucatán tiene uno de los más altos índices de informalidad.

Vamos más o menos en el gasto público en salud, que es de $5,850 por persona, un poco más que el promedio nacional pero por debajo de las recomendaciones de la OCDE, y en el número de camas de hospital: al momento de la encuesta había 96 por cada 10,000 personas mayores de 60 años. “Pero en este rubro cabría ser cuidadoso, porque el gobierno ha estado anunciando ampliaciones de la cobertura hospitalaria”.

Conclusiones

El reporte, apunta Ponce Díaz, evidencia el clima de peligro e incertidumbre que envuelve al empresariado local, que desconoce cuándo podrá recuperar la normalidad en sus establecimientos y se pregunta por qué no hay todavía una hoja de ruta de la salida de la crisis.

“Si de las 110,000 empresas que hay en Yucatán y dan trabajo a 514,000 personas hay casi 100,000 afectadas gravemente en sus ventas y 86,000 en su productividad, podemos asumir, sin necesidad de afirmar, que están en riesgo 142,000 empleos”, apunta Acosta Ríos como conclusión final.

“Hago la aclaración, porque se han publicado cifras diferentes, que estos 142,000 empleos no se han perdido, pero si no actuamos podrían destruirse, claro que sí. Lo que este informe hace es medir el riesgo”.

“Con el quiebre masivo de empresas todos saldríamos perdiendo: el Estado, los inversionistas y desde luego los trabajadores y sus familias. Nunca hay que perder de vista que cuando hablamos de negocios, hablamos de personas. Hay que dejar esto muy claro: no se trata de rescatar empresas, sino de evitar que se pierdan varios miles de empleos”, concluye Ponce Díaz.— D.Y.