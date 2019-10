“Rescatar perros me brinda paz y me hace feliz”

“Haz en esta vida lo que te hace feliz, lo que te hace vivir plenamente, y a mí rescatar perros, cuidarlos, bañarlos, limpiarlos, me brinda paz, me hace feliz”, expresó Gabriela Valdez Couoh, responsable de “El hogar de Gaby”, que rescata y da en adopción a canes de la calle.

“Como dice una campaña de esterilización: Si quieres salvar cien perros rescata a uno”, añadió Gabriela sobre esta labor, que realiza desde hace aproximadamente 15 años con apoyo de su familia y voluntarios.

“El Hogar de Gaby” trabaja en el rescate de perros atropellados y con cáncer. También de perras que están en celo y son acosadas por los machos, o camadas que nacen en las calles, entre otros casos. “Siento que es una labor de amor”, expresó al hablar de esta misión, que realiza con apoyo de unas 15 personas.

“Somos bien poquitos, somos una familia, somos un hogar”, comenta sobre los voluntarios. “Yo no me denomino rescatista, yo siento que soy protectora porque protejo, mayormente con mis recursos”.

“Siento amor por los animales desde la infancia; soy hija única y toda mi vida mis compañeros fueron perros… ellos fueron mis hermanitos, fueron mis compañeros. Mi mamá y mi papá trabajaban mucho, yo pasaba mucho tiempo prácticamente sola con mis perros, pero nunca me sentí sola porque estuvieron siempre ellos”.

“En estos momentos ya mis hijas crecieron, son mayores, la más pequeña está en la universidad, se sumó a la causa y es de mis principales apoyos”, compartió.

La responsable de “El Hogar de Gaby” añadió que con esta obra pone su granito de arena en la comunidad haciendo lo que le gusta.

“Esos animales me dan mucho sentimiento, me dan amor y es lo que yo intento resarcirles un poquito, darles un poquito de lo mucho que ellos nos dan, que me dieron en la infancia”.

“No soy extraterrestre. Soy mamá, abuela, hija y nos fuimos llenando de perros hasta que llegamos a tener 30 y ahora rentamos una casa adecuada especialmente para ellos y su comodidad y seguridad” acotó.

Al referirse al sostenimiento de la obra que realiza, Gabriela comentó que pone de su sueldo y también los invitan a distintos eventos, los cuales los ayudan a cubrir cuentas con veterinarios.

La misión de “El hogar de Gaby”, según expresa su fundadora, es rescatar, sanar, esterilizar, amar, cambiar la vida, no solo física, sino emocional, y dar en adopción a los animales cuando estén sanos y educados, para que vivan en una casa.

En la actualidad tienen 30 perros y la mayoría de ellos está en adopción, como parte de la labor que realizan.

Gabriela reiteró que seguirá con la obra “mientras Dios me dé salud”, y que uno de los proyectos es la próxima inauguración de un bazar para obtener recursos para sostenimiento de la obra.

“Siento que alguien tiene que iniciar algo. Entonces en estos momentos tenemos que tener la voluntad para invitar a la ciudadanía, a la demás personas a que se sumen a esta labor, que rescaten uno, que esterilicen uno”, puntualizó.— CLAUDIA IVONNE SIERRA MEDINA

Gastos varios

Los gastos de “El Hogar de Gaby” incluyen medicinas, artículos de limpieza, pago de renta, luz, agua y basura, transportación, adiestramiento, por citar algunos.

Evento en la Alemán

Quienes quieran apoyar a “El Hogar de Gaby” pueden hacerlo asistiendo al halloween de mascotas “Terror en la ciudad de Perpópolis”, que se realizará este domingo 27 a las 6 de la tarde en el parque de la Alemán.

Adopción y “Perro Feria”

Habrá pasarela de perros en adopción y la “Perro Feria”, con juegos. Más información de “El Hogar de Gaby” en la cuenta de Facebook Gabriela Valdez.