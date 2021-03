Respaldan las ciclovías: embajador felicita a los involucrados en el proyecto

La construcción de ciclovías en Mérida recibió el respaldo internacional de promotores de la movilidad sustentable en ciudades líderes donde el uso de la bicicleta es un estilo de vida, una forma de mejora al medio ambiente y un plan urbano que desplaza lentamente el uso del vehículo motorizado, causante de la grave contaminación.

Representantes de Ciudad de México, Puebla, Mérida, Bogotá (Colombia), Sevilla (España) y Países Bajos alentaron ayer al gobernador Mauricio Vila Dosal y al alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, para que continúen con el Plan de Infraestructura de Ciclovías, ya que “es el camino correcto para ayudar a la movilidad sustentable para ayudar al planeta y para cumplir el mandato constitucional de que las calles son de todos los ciudadanos en tránsito”.

Ante la polémica que ha generado la construcción de 71.7 kilómetros de ciclovías, el gobierno del Estado organizó el Foro “Mérida Pedalea, ciudad verde, ciudad pacífica” a la que asistieron numerosas personas de la sociedad civil, académica, policiaca, legisladores locales y federales, los secretarios estatales, líderes de las cámaras empresariales y ciclistas que están a favor del proyecto que realiza el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut).

El foro se realizó en dos amplios salones del Centro Internacional de Congresos, con todas las medidas de seguridad sanitarias y respeto a la sana distancia entre los asistentes. Lo presidieron el gobernador Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera, que escucharon todas las ponencias y la mesa panel con los especialistas.

Fueron ponentes la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, que habló sobre la reforma constitucional de movilidad sustentable; la colombiana Laura Rojas, emprendedora y fundadora del movimiento Bicistema en Bogotá, Colombia; José García Cebrián, diseñador del Plan Rector de la bicicleta en Sevilla, España; Laura Bahamón Peña, especialista de movilidad en bicicleta Women in Motion, en Bogotá; Areli Carrión, activista y considerada alcaldesa de Bici en Ciudad de México (participó vía zoom); Adriana Lobo, directora ejecutiva para México del Instituto de Recursos Mundiales (WRI); Alfonso Vélez, autor del libro “Movilidad 3.0”.

También se contó con la participación del embajador de Países Bajos en México, Wilfred Mohr; Silvana Forti, directora del Laboratorio Urbano de la Universidad Modelo, y Giovanni Zayas, especialista en movilidad activa en Puebla, quien fue el moderador del foro.

Para conocer el diseño, las rutas y las dificultades que afronta la ciclovía del centro de la ciudad, el grupo de visitantes y expertos, guiados por integrantes de la asociación Cicloturixes, realizaron una rodada durante la mañana que incluyó una travesía por el centro, por el mercado Lucas de Gálvez, el Paseo de Montejo y su prolongación, y llegaron montando sus bicis al foro.

Con esta experiencia, los ciclistas y foristas concluyeron que el diseño de la ciclovía de Mérida es el correcto y todavía falta mucha cultura de respeto de los automovilistas porque no ceden el paso y quieren ir de prisa por lo que accionan su claxon.

Exageración

La senadora Xóchitl Gálvez, quien transitó por la ciclovía meridana, reveló a la audiencia que la senadora yucateca Verónica Camino, quien estaba en el Partido Verde Ecologista y ahora se pasó a Morena, la espantó cuando le contó que la ciclovía estaba mal diseñada, “que no se iba a usar por el fuerte calor que estaba de la fregada”. Pero ahora que transitó por la ciclovía, ve que es un proyecto bien diseñado y lo que le indicó su colega fue una exageración.

“El diseño es lo correcto, me encantó, vi tiendas que no había visto, si no es por el recorrido con la bici no las hubiera visto, voy a regresar al centro al rato para comprar”, dijo la senadora en su charla. “Pensé que la senadora Camino por estar en el Partido Verde, sé que se cambió a Morena, era una mujer comprometida con el medio ambiente. Esta ciclovía es lo correcto para proteger al medio ambiente, si ahorita vas a andar en campaña y quieres traer votos utilizando a los inconformes, pues no me parece justo. En los temas ambientales, el senador Ramírez Marín (PRI), la senadora Camino (Morena) y Raúl Paz deberían coincidir que Mérida está en el camino correcto”.

“Sé que algunos comercios se enojaron porque sienten que les quitaron los cajones del coche, pero poner a los ciclistas del lado izquierdo y dejar a los coches del lado derecho no es lo adecuado. Este diseño es lo correcto”, reiteró. “Obviamente al empresario que está acostumbrado estacionarse frente a su comercio le disgusta que ahora ese espacio que usó muchos años, ahora se destine a los ciclistas”.

Respecto al disgusto de algunos hoteleros del Paseo de Montejo por las adecuaciones a esta emblemática avenida turística, la senadora puso el ejemplo del cambio en la avenida Reforma de Ciudad de México y de otras más que dieron cabida a las ciclovías y son un éxito porque tienen mucha utilidad.

“Esta ciclovía quizá le traiga más turismo si Mérida se vuelve en una ciudad donde la gente pueda visitarla en bici”, dijo. “El auto, el autobús puede aparcar atrás del hotel, pero creo que ellos quieren llegar a la puerta a la fuerza, no es justo, la calle se tiene que compartir entre peatones, ciclistas, transporte público y automovilistas, los cuatro tienen los mismos derechos y lo mandata la ley. ¿Por qué tienen que tenerlo todo (los hoteleros)? Hoy, los ciudadanos ya pueden exigir y demandar a las autoridades para que hagan ciclovías y lo tienen que hacer”.

Everardo Flores Gómez, presidente de la asociación Cicloturixes, señaló que quienes utilizan de manera despectiva el término pueblo bicicletero, hubiesen visto el orgullo con el que un pepenador que usó la ciclovía en el centro de la ciudad para recoger material reutilizable pedaleaba con orgullo y en forma segura para buscar el sustento diario.

“Me encantaría que Mérida sea la Sevilla mexicana porque estoy convencido que ese 4% del uso de la bicicleta que tenemos con facilidad igualaríamos o superaríamos a esa ciudad española”, destacó. “Imagínense todo lo que ha hecho Ciudad de México para promover el uso de la bici y apenas tiene el 2% de reparto modal en bici. Mérida sin hacer nada ya tenía el 4%, si empezamos a trabajar en más infraestructura ciclista ese 9% de Sevilla nos debe quedar corto, vamos a estar en estándares iguales o superiores, tenemos todo para ser el paraíso ciclista de México y de América”.

El promotor del ciclismo urbano dijo que el gobierno y Ayuntamiento siembran la semilla con esta primera obra de ciclovía, pero el proceso no termina porque hay que cuidar y limpiar de alimañas todo lo que quiera dañar esta siembra del bien común.

“Alfonso nos decía una cosa importante, no basta colocar la infraestructura para que los ciclistas lleguen, hay que sembrar ciclovías para cosechar ciclistas”, subrayó. “Con el tiempo los ciclistas potenciales van a llegar, hay que decir que a pesar de estar sembrando esta semillita, no es necesariamente para ciclistas que aún no llegan, sino para muchos que están aquí. Hay que pedalear con orgullo como lo hace el pepenador que usa la ciclovía para su trabajo”.

El embajador Wilfred Mohr, quien participó vía zoom, felicitó a la ciudad de Mérida, al gobernador y representantes de la sociedad civil, a los usuarios de la ciclovía y a todos los que forman parte de este proyecto porque el uso de la bicicleta tiene múltiples beneficios y en estos tiempos, la movilidad sustentable es uno de los principales retos del cambio climático y es un problema social clave en todo el mundo.

La Unión Europea adoptó el “Día sin coche” para crear conciencia sobre la importancia de la movilidad en bicicleta y ahora la crisis sanitaria de la pandemia está enseñando que los patrones de movilidad en las ciudades deben cambiar a paso veloz, los gobiernos están cada vez más de acuerdo en que la asignación de recursos para infraestructura sustentable tiene sentido y contribuyen a una economía verde y la transformación de las ciudades debe incluir atender las necesidades de todos.

“Hay que seguir adelante, construir más y mejores ciclovías para el beneficio común”, dijo el diplomático.

Los otros ponentes relataron sus experiencias en sus ciudades y las dificultades que enfrentaron con los opositores, pero hoy son políticas públicas exitosas y crecientes. Además, Alfonso Velez recalcó que los automotores producen 51,000 toneladas de CO2 que van a la atmósfera y con cada kilómetro que camina la gente al dejar su automóvil o que recorre el ciclista en las ciclovías están ayudando al Planeta y contribuyen para que todos tengan una mejor calidad de vida con el simple hecho de no contaminar y también evitan muertes por accidente por tener una vía segura.

En otras entregas daremos mayores detalles de las intervenciones de los panelistas del foro “Mérida pedalea”.— Joaquín Chan Caamal

Foro Cicloturixes

Everardo Flores, presidente de Cicloturixes, participó ayer en el foro “Mérida Pedalea, ciudad verde, ciudad pacífica”.

Con orgullo

Flores señaló que quienes utilizan de manera despectiva el término “pueblo bicicletero”, “deberían ver el orgullo con el que un pepenador utilizó la ciclovía en el centro de la ciudad para recoger material reutilizable y así, en forma segura, buscar el sustento diario.

“Sevilla mexicana”

“Me encantaría que Mérida sea la Sevilla mexicana, porque estoy convencido que ese 4% del uso de la bicicleta que tenemos con facilidad igualaría o superaría a esa ciudad española”, destacó el presidente de Cicloturixes.