Se busca regular el ejercicio de los cirujanos plásticos

Respaldan una reforma

La reforma de ley para regular el ejercicio profesional de los cirujanos plásticos, que recientemente se aprobó en el Congreso estatal cuenta con el total respaldo de los galenos que integran el Consejo de Médicos Especialistas en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Estado de Yucatán, pues con dicha iniciativa se trata de frenar la práctica de procedimientos relacionados con la profesión a manos de personas que no están capacitadas.

El Dr. Roberto de Anda Gómez, presidente del mencionado consejo, agrega que con esos cambios en la ley se busca proteger a los pacientes, ante el riesgo de muerte o daño físico por ser tratados por personas que no cuentan con los estudios necesarios para realizar los procedimientos y cirugías de esta subespecialidad.

Comparte que los médicos cirujanos plásticos participaron, al igual que quienes cuentan con maestrías en medicina estética, en los foros a los que convocó el Congreso hace un par de semanas, y ahí cada cual dio su punto de vista respecto a la regulación de la práctica de esta profesión.

Los diputados tomaron la decisión de presentar la iniciativa, que castigará con cárcel a quienes hagan cirugías sin tener la preparación médica adecuada.

Te puede interesar: Colaboran para costosa cirugía

Explica que hay una gran diferencia entre ser médico cirujano plástico a tener una maestría en el ramo, pues los primeros, como es su caso, y los agremiados del Consejo cursan la carrera de medicina, luego tienen que sustentar un examen para ser admitidos a cursar la especialidad en cirugía general, que tiene una duración de entre dos y cuatro años, para después poder cursar la subespecialidad en cirugía plástica, es decir, tres o cuatro años más de preparación, de acuerdo con la institución en la que se curse.

“En cambio, quienes se ostentan con el título de maestría o diplomados en medicina estética, son médicos generales que tomaron un curso, quizá algunos con duración de dos años, pero acudiendo sólo fines de semana y muchas veces ‘online’ y no presencialmente, es decir, no tuvieron primero la preparación en cirugía general, conocimientos necesarios que pueden ser la diferencia entre la vida o la muerte de una paciente.

Explica que cuando en la cirugía por error se daña algún órgano, una persona que no tiene la preparación en cirugía general no sabe cómo arreglarlo, pues nunca lo han estudiado, y la paciente muere, no así con los médicos que tienen la subespecialidad y saben cómo reparar el daño.

Dónde consultar

Destaca que se habla de que los pacientes deben buscar médicos cirujanos plásticos certificados, pero también hay que tener cuidado en ese aspecto, pues se formaron asociaciones que acreditan a los que sólo cuentan con maestrías y diplomados, por lo que si una persona quiere someterse a un procedimiento estético la única forma de corroborar si el médico está realmente certificado por las instituciones que rigen la profesión es consultando la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, donde hay información por estados acerca de los médicos que están certificados.

En Yucatán, además, están disponibles en la página www.cirugiaplasticayucatan.com el nombre de los médicos certificados ante el consejo ya mencionado.

Puntualiza que en el estado hay 28 cirujanos plásticos, pero cuatro de ellos no son parte de la agrupación que preside por diversas razones, aunque sus nombres sí salen en el listado nacional.

Enfatiza que cualquier procedimiento de modelado corporal que implique una cirugía sólo debe ser realizado por el médico cirujano plástico, y procedimientos como lo aplicación de bótox con fines estéticos, es labor que deben hacer los cirujanos plásticos y los dermatólogos, únicamente.

Considera que quienes realizan actividades propias de la cirugía plástica sin tener la formación profesional necesaria quizá fueron engañados por las escuelas que ofrecieron los cursos, al decirles que iban a poder operar, pero la ley, afirma, es clara al respecto.

Te puede interesar: Demencia y lectura tienen cierta relación

Apunta que es necesario que las autoridades no permitan ni avalen cursos de este tipo, que ya se ofrecen en Mérida varios con duración de dos días o un mes. “¿Qué pueden aprender en ese tiempo”, pregunta.

El especialista señala que también existe una complicidad de clínicas que en ocasiones prestan sus quirófanos para que esos médicos no certificados realicen cirugías estéticas, de manera que la ley debe contemplar un castigo para quienes les ayuden, pues todo hospital serio debe solicitar el título, cédula y certificado del doctor que hará la cirugía.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

“Patitos”

Una iniciativa busca regular el ejercicio de cirujanos plásticos, en beneficio del paciente.

Sitios de “cirujanos patito”

El Dr. Roberto de Anda Gómez, presidente del Consejo de Médicos Especialistas en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Estado de Yucatán, precisa que en la ciudad se sabe de al menos 20 lugares donde se realizan procedimientos estéticos a manos de “cirujanos patito”.

Relación 20 a 1

Calcula que por cada cirujano plástico certificado hay 20 “patitos” que no cuentan con la certificación ni los conocimientos necesarios para ejercer la profesión..

Cinco fallecimientos

El entrevistado indica que en los últimos seis años hay reportes de cinco fallecimientos de personas en Yucatán que se sometieron a procedimientos de cirugía estética con personas que no cuentan con la subespecialidad y en algún momento habrían cometido un error o negligencia.

Síguenos en Google Noticias