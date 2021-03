Respaldo a la salud

Convenio para brindar atención oftalmológica

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín atestiguó la firma de un acuerdo de colaboración entre la Clínica Comunitaria Wilma Marín y la fundación Amigos de tus Ojos para brindar servicios especializados en oftalmología, informa un boletín.

La clínica Wilma Marín otorgará un subsidio para que sus pacientes sean remitidos con los especialistas de la fundación Amigos de tus Ojos, accediendo así a la atención de médicos a precios accesibles.

“Creo sinceramente en esto: Se puede dar calidad, no hay ninguna razón para no hacerlo. Basta decir que en Yucatán más del 40 por ciento no cuenta con ningún tipo de cobertura de seguro médico, por lo que éste es un espacio donde las personas puedan atender su bien más preciado; la salud”, aseguró Ramírez Marín.

Otra de las labores que realizan en Amigos de tus Ojos es brindar acceso a cirugías oculares con un precio de hasta 60 por ciento debajo del mercado.

“Algunas personas que requieren de este servicio para recuperar la visión y calidad de vida no cuentan con los recursos suficientes para erogar este pago”, aseguró Lorena Escalante Pérez, presidenta de la fundación Amigos de tus Ojos, A.C.

Lorena Escalante agradeció la suma de esfuerzos entre ambas organizaciones y las gestiones de Ramírez Marín en pro de la salud de los yucatecos, se indica.

Servicios

“A través del apoyo que el senador Ramírez Marín nos está dando podremos apoyar a más gente, con un aporte para el costo de las consultas y también con las cirugías, que serán dos cada mes y eso nos va a ayudar mucho, porque hay personas que no tienen la posibilidad de pagarse este tratamiento”, aseguró la presidenta.

Es por ello que, producto de la gestión ante empresarios yucatecos comprometidos con la salud de los ciudadanos, Ramírez Marín donará mensualmente dos cirugías para personas de escasos recursos, señala el comunicado.

Ramírez Marín aseguró que estas acciones demuestran “que las cosas sí se pueden hacer con la suma de voluntades, trabajando para un mismo objetivo”, especialmente en el contexto actual, donde las personas requieren tener acceso a servicios médicos de calidad que no comprometan su economía.

En la firma de convenio, también participó el administrador de la fundación Amigos de tus Ojos, Luis Correa Ortiz.