Respaldo a pescadores

Aumenta el apoyo del gobierno por la veda del mero

Hoy sábado se pondrá en marcha en Sisal el “Festival de la Veda del Mero”, en el que se invertirán 90 millones de pesos para actividades culturales, turísticas, deportivas y apoyos directos económicos y de alimentos a 12 mil pescadores que durante los próximos dos meses no deben salir a pescar esta especie.

Al anunciar ayer este programa el gobernador Mauricio Vila Dosal señaló que por primera vez en 14 años los apoyos económicos a pescadores del estado se incrementarán en un 10%, como una forma de respaldar a las familias de la costa durante la veda del mero.

Al admitir que no hay un padrón confiable y ya se trabaja para corregirlo, el mandatario estatal precisó que “hay algunos reportes en años anteriores de que algunas de estas personas (que reciben el apoyo) que estaban en este padrón no eran pescadores y muchas veces se les metía por cuestiones políticas. Nosotros no quisimos en este momento perjudicar a ningún pescador, porque la realidad es que el padrón, prácticamente, es un nombre y una credencial de elector, y por ahora seguirá igual”.

El gobernador informó que en 2019, como parte de los esfuerzos de la administración estatal, se distribuirán 36 millones de pesos, en cuatro quincenas, entre los 11,697 hombres y mujeres de mar que se encuentran inscritos en el padrón de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable (Sepasy) y tienen su sustento en la captura de esta especie.

“Antes se daban 700 pesos a la quincena, ahorita con este incremento que es el primero en 14 años, vamos a estar dando 770 pesos, además de la despensa que se les da, y estamos viendo tenga muchas mejores condiciones que las que se entregaban anteriormente”, señaló.

El anuncio lo hizo el gobernador en el Salón de la Historia del Palacio de gobierno, ante los titulares de la nueva secretaría de Pesca (Sepasy) Rafael Combaluzier Medina; y de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, el mandatario indicó que el padrón de pescadores es heredado de administraciones anteriores.

Por eso se aprovechará esta entrega de apoyos para comenzar una reordenación y credencialización de los inscritos al padrón, con el fin de que se compruebe que en verdad se dedican a esta actividad y que los beneficios lleguen a quienes en verdad lo necesitan, señaló.

Vila Dosal indicó que se continuará con la distribución de apoyos alimentarios, cuya inversión de recursos que superan los $18 millones para aliviar la economía de los hombres y mujeres de mar en esta temporada.

“Este es un tema de solidaridad y de sensibilidad con muchos yucatecos que se dedican a la pesca del mero y que la pasan mal en esta época del año”, puntualizó.

Como parte del ejercicio de mantenerse cercano a la gente, el gobernador durmió anoche en el puerto de Sisal, donde hoy sábado continuará con la entrega de 191 motores, 173 equipos de ubicación satelital y 47 embarcaciones del programa de Fomento a la Actividad Pesquera y Acuícola.

Actividades

Posteriormente, en el marco del “Festival de la Veda”, el mandatario realizará, junto con su familia, diversas actividades de ecoturismo para ayudar a la promoción de los atractivos de los puertos e invitar a los yucatecos y visitantes nacionales y extranjeros a disfrutar de la amplia oferta que se tiene la costa, como una forma de dinamizar la economía de estas comunidades.

El gobernador informó que con estas acciones dará inicio a este festival, y pidió la solidaridad de la sociedad para con esos pescadores, al acudir en estos dos meses de la veda, a disfrutar los muchos y variados atractivos de las costas yucatecas.

“Sin lugar a dudas, nuestras costas tienen grandes atractivos envidiables, como manglares, flora, fauna, ojos de agua, gastronomía y, por supuesto, playas, que hoy es el momento oportuno para que todos los yucatecos podamos disfrutar”, dijo.

El gobernador añadió que hay recorridos de avistamiento de aves y flamencos, campamentos en la playa, paseos a caballo y en bicicleta por los manglares, muchos otros atractivos en los municipios costeros y que muy pocas veces los mismos yucatecos no disfrutan por desconocimiento.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Gobierno “Festival de la Veda del Mero”

La veda del mero se inició ayer 1 de febrero y concluye a fines de marzo próximo.

Cuatro quincenas

Se entregaran 36 millones de pesos a 11,697 personas, divididas las entregas en cuatro quincenas, prácticamente, que son las que se apoyan y, por supuesto, apoyos alimentarios que superan los 18 millones de pesos para poder apoyar la economía de los pescadores.

Otros apoyos

Otros apoyos complementarios que estarán entregando en los puertos es el Programa de Fomento de la Actividad Pesquera y Acuícola, que consiste en la entrega de 191 motores, 173 equipos de ubicación satelital y 47 embarcaciones, distribuidas en todas las zonas pesqueras, en los que invertimos de manera conjunta alrededor de 40 millones de pesos, informó el gobernador Mauricio Vila Dosal.