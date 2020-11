Respaldo a productores

El “Peso a Peso” llega a la gente de Cuncunul

Impotencia, tristeza y desesperanza son los sentimientos que experimentó Rodolfo Yam Cupul, productor agrícola de Cuncunul, cuando vio que sus sembradíos de maíz y frijol, principalmente, se perdieron a causa de las fuertes lluvias que dejaron los fenómenos naturales que impactaron el estado en los últimos meses, se indica en un comunicado.

Decidido a comenzar de nuevo, pero sin los recursos necesarios para hacerlo, Rodolfo se encontraba desesperado, hasta que recibió los apoyos del programa “Peso a Peso”, que respalda la generación de empleos y reactivar las labores del campo yucatecos mediante la distribución de herramientas, maquinaria y materiales.

Yam Cupul, quien ha dedicado toda su vida a la agricultura, obtuvo una bomba aspersora con la que podrá reanudar los trabajos en su parcela luego de sufrir la pérdida total de su siembra a causa de las lluvias recientes, que ocasionaron mermas en el producto que vende y consume, además de significativas reducciones en sus ingresos.

Variedad

“Me dedico a cultivar maíz, frijol, pepita, jícama y camote, pero lo perdimos y hasta daban ganas de llorar cuando lo vi. Esto afectó la producción para mi consumo, el de mi familia y también mis ingresos. Se perdió todo, pero ahora con este equipo vamos a regresar al campo, para trabajar fuerte como siempre lo hemos hecho para salir adelante”, expresó el hombre.

El productor, de 57 años de edad, comentó que de inmediato va a reiniciar el sembrado de algunas semillas, en cantidades menores a las que normalmente acostumbra, a fin de seguir trabajando para obtener un ingreso para él y su familia.

En este sentido, Yam Cupul agradeció la existencia del programa “Peso a Peso” y los esfuerzos hechos por el Gobierno del Estado para apoyar a este sector con herramientas, maquinaria y materiales para el campo.

“El programa nos ayuda bastante porque las herramientas y equipos que entrega nos urgen mucho. Lo importante es que nos pongamos a trabajar lo más pronto posible para reanudar nuestras actividades en el campo y poder recibir un ingreso”, manifestó.

Para concluir, Yam Cupul externó su agradecimiento y dijo sentirse orgulloso por recibir este equipo que contribuirá para que, poco a poco, él y su familia se recuperen de las pérdidas y afectaciones sufridas.

Material

Este año “Peso a Peso” apoya con herramientas, maquinaria y materiales a 13,846 hombres y mujeres dedicados a la agricultura y ganadería en todo el estado, en los que se invierten más de 103 millones de pesos.

Por otra parte, Daniel Cauich Kuk, quien también es beneficiario de este programa comentó que “Peso a Peso” es una iniciativa que aporta mucho al sector agrícola ya que, para él, costear las herramientas e insumos que adquirió, habría sido muy difícil porque su cosecha la usa en su mayoría para consumo de él y su familia, por lo que sólo puede vender una pequeña parte que le deja pocos recursos.

“Yo siembro maíz y calabaza, pero perdimos más de la mitad con las lluvias que han caído y eso nos puso en una situación dificultosa, pero no vamos a dejar de trabajar porque así lo hemos hecho siempre. Este programa nos alivia de esa situación y mientras den los productos es bueno. Es un empuje para volver a sembrar”, afirmó.

Cauich Kuk comentó que con este programa estatal los productores del campo pueden mejorar sus condiciones de trabajo ya que el equipo, maquinaria e insumos que se ofertan son esenciales para sus labores diarias.

“La carretilla nos sirve mucho para mover muchas cosas porque sin ella tenemos que dar muchos viajes y el fertilizante hará que la tierra esté nutrida y con eso la siembra va a crecer mejor”, externó Daniel.

Dificultades

Por último, Cauich Kuk manifestó que este año ha sido muy difícil debido a la pandemia, y recientemente, por las fuertes lluvias ocasionados por diversos fenómenos meteorológicos consecutivos, pero está decidido a continuar trabajando para sacar adelante a su familia, “porque no sabemos hacer otra cosa y ellos me apoyan. Mi hijo más grande y mi esposa me dijeron que pidiera estos apoyos”.

Continúa la entrega de apoyos

Ayer se entregaron apoyos del programa “Peso a Peso” en el municipio de Cuncunul.

Artículos

En el caso particular de esta demarcación, la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) informó que mediante este esquema se benefició a 224 productores, entre ellos Rodolfo, lo que representa que el número de personas apoyadas se incrementó 4 veces más. Los productores apoyados recibieron, entre otros artículos, triciclos, tinacos, láminas, fertilizantes, desbrozadoras, equipo apícola y azúcar, los cuales son de gran importancia para dar mantenimiento a las colmenas, además de semillas de maíz, sorgo, y machetes.

Semillas

Además, el Gobierno del Estado, a través de la Seder, ha otorgado a 120 pequeños productores agrícolas de la región paquetes de semillas de maíz y fertilizantes para retomar sus cultivos, considerando que se utilizan para autoconsumo.