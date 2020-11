Respaldo al Iepac

Hay 1.608,988 empadronados en la entidad

Partidos políticos que integran el Consejo General del Instituto Electoral y Participación Ciudadana respaldaron y manifestaron su confianza en los consejeros y consejeras de este organismo para la organización de las próximas elecciones del 6 de junio de 2021 en Yucatán.

Como pocas veces ocurre, los representantes del PAN, PRI, Nueva Alianza, PRD y el nuevo Partido Encuentro Ciudadano expresaron públicamente que confían en la actuación de la estructura electoral que organizará las elecciones porque ha promovido la participación ciudadana, que tiene en primer lugar a Yucatán en participación cívica electoral y cumple con los principios rectores y la aplicación de la ley electoral.

En sesión extraordinaria realizada por primera vez en el estacionamiento exterior del edificio, el Iepac sesionó bajo una carpa techada con pisos de madera, equipo de audio y sillas para los invitados colocados al aire libre.

Se informó que la lista nominal al corte del 9 de octubre era de 1.608,988 empadronados, el 48.65 por cienson hombres y 51.35%, mujeres. Elegirán 15 diputados locales de mayoría y 10 de representación proporcional, 106 presidentes municipales, 106 sindicaturas, 492 regidurías de mayoría y 301 regidurías de representación proporcional.

La precampaña se inicia el 4 de enero de 2021y termina el 12 de febrero, mientras que la campaña grande será del 9 de abril al 2 de junio de ese mismo año. En esta elección, los partidos políticos recibirán en partes proporcionales de acuerdo a su porcentaje de votos una bolsa global de $153.233,254 como financiamiento público.

La consejera presidenta María de Lourdes Rosas Moya informó que en enero próximo se integrarán las y los consejeros de los 15 Distritos y 106 Consejos Municipales al quehacer democrático de organizar las elecciones y todos tendrán el alto compromiso de velar por un proceso pleno, apegado a la ley y donde el ciudadano pueda ejercer libremente su derecho de votar.

“Faltan 213 días para que la ciudadanía salga a votar, como lo hace en cada elección”, subrayó la maestra Rosas Moya. “El mensaje claro es que las elecciones del 6 de junio de 2021 es que las previsiones sanitarias y el cuidado de la salud no sea un impedimento para que los electores ejerzan su voto y elijan a quienes nos representarán y tomarán decisiones públicas en el Congreso del estado y los 106 municipios en los próximos tres años”.

“Nuestra labor, continuó la consejera presidenta, es garantizar el ejercicio ciudadano de votar y ser votado y que cada voto ciudadano cuente”.

El representante del PAN, Jorge Antonio Ortega Cruz, fijó la posición de ese partido ante el inicio formal de la organización de las elecciones de 2021.

“Este instituto siempre ha mostrado apertura con los partidos políticos, muestra confianza y trabajo en equipo, por lo que el PAN confía en las autoridades electorales, tanto del Iepac como del INE”, señaló el panista.

“Ha costado muchos años contar con un organismo que cuente con la confianza ciudadana y por ello sabemos que serán guardianes de esta elección y sabrán acotar la intervención de la estructura electorera del gobierno federal por medio de los servidores de la nación”.

“Confiamos que el Iepac no permitirá la injerencia de un poder público ni de ninguna estructura electorera de ningún orden de gobierno”, reiteró.

Eduardo Rodrigo Alam Bentata, del PRI, dijo que desde este organismo se ha construido y perfeccionado la democracia en Yucatán por el trabajo sólido y confiable y apegado a derecho y ya es un patrimonio intangible de los ciudadanos.

“El PRI reafirma su compromiso para garantizar la ciudadanización de este organismo que garantiza elecciones libres, democráticas, transparentes, informadas y sin influencias que pongan en duda los resultados de la jornada electoral”, destacó.

Quien fijó una posición distinta fue el representante de Morena, Mario Mex Albornoz, quien dijo que el Iepac necesita revisar sus gastos para que esté apegado a la austeridad republicana, recordó que el PREP anterior no dio los resultados esperados a pesar que se invirtió mucho dinero e insistió que se debe de reducir el presupuesto de los partidos políticos y ese dinero se debe destinar a gente más necesitada.

El PRD pidió piso parejo para todos en esta elección y Movimiento Ciudadano exhortó a los partidos para que no polaricen el ambiente político en las campañas para que no afecten la fiesta democrática de Yucatán.— Joaquín Chan Caamal

Todos los puntos del orden del día se aprobaron por unanimidad y se presentó a la prensa parte de las 12 urnas electrónicas que compró el Iepac a su homólogo de Coahuila.

En esta sesión extraordinaria tuvieron su presentación y primeras intervenciones los representantes de los nuevos partidos políticos Redes Sociales Progresistas, Raúl Vidal Gamboa; Fuerza Social por México, Mariem Alcocer Zamora; y Encuentro Solidario, Hernán Hernández Rodríguez.

“En RSP no tenemos varitas mágicas, tendremos candidatos y candidatas que conocen sus municipios. No queremos a alcaldes que no vivan en sus municipios, que solo vayan a cobrar, y ya no queremos turismo de cabildo, queremos candidatos que regresen a dar la cara y la den por los ciudadanos”, señaló Hernández Rodríguez al fijar la posición de su partido en el inicio del proceso electoral 2020-2021. “El gran ganador en esta elección serán la ciudadanía”.

De un vistazo

Nuevos

En esta sesión extraordinaria tuvieron su presentación los representantes de los nuevos partidos políticos Redes Sociales Progresistas, Raúl Vidal Gamboa; Fuerza Social por México, Mariem Alcocer Zamora; y Encuentro Solidario, Hernán Hernández Rodríguez.

“En RSP no tenemos varitas mágicas, tendremos candidatos y candidatas que conocen sus municipios. No queremos a alcaldes que no vivan en sus municipios”, señaló Hernández Rodríguez al fijar la posición de su partido