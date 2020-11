Responde Patricio Patrón: farsas, mentiras y cinismo de Ivonne Ortega

Como una historia de farsas, mentiras y cinismo calificó el exgobernador del PAN Patricio Patrón Laviada las nuevas declaraciones de la exgobernadora del PRI Ivonne Ortega Pacheco, ahora dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), sobre los hospitales Regional de Alta Especialidad (HRAE de Mérida), de Valladolid y de Tekax, donde ambos intervinieron.

Precisamente por los millones de pesos adicionales que dio el gobierno federal para esos tres hospitales a la señora Ortega Pacheco, el exgobernador panista interpuso en febrero de 2015 una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigara un presunto desvío de recursos en el gobierno de la ahora expriista y en la administración federal del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Esa denuncia, según informó ayer Patrón Laviada, está en archivos de la Fiscalía General de Yucatán porque la PGR la transfirió al fuero común alegando que el Estado ejerció el dinero, pero a su juicio debió investigar el Ministerio Público federal porque fueron recursos federales los que se usaron.

Ivonne Ortega concedió una entrevista al Diario en su reaparición en la política yucateca, ahora como integrante de MC. En la edición electrónica yucatan.com.mx se publicó completa el martes pasado y en la edición impresa en dos partes, el mismo martes y el miércoles. En esa entrevista, la exgobernadora Ortega Pacheco dijo que la administración de Patrón Laviada le entregó inconcluso el HRAE, ella lo terminó, casi hizo uno nuevo porque no daban las camillas en los elevadores y se invirtieron $1,800 millones, $1,000 millones más. En el caso del hospital de Valladolid también tuvo que ser casi nuevo, se rediseñó porque era tipo escuela-hospital, era de un diseño muy ostentoso, con muchos jardines que no se podía sostener, y del hospital de Tekax declaró que consiguió dinero en 2011 y 2012 para concluirlo, pero la Secretaría de Hacienda federal no entregó los recursos porque estaba cercana las elecciones y por ello no lo acabó.

“Es una mitómana de alto grado, es una maestra de la mentira como fue su gobierno”, dijo ayer Patrón Laviada al dar su versión sobre los tres hospitales mencionados.

“Si finalmente el Hospital Regional de Alta Especialidad costó 1,800 millones como dice, se robaron muchos millones más porque el costo aprobado por la Cofepris fue de 400 millones para el edificio y otros 400 y pico para su equipamiento”, explicó.

“Al HRAE solo le construyó el gobierno de Ivonne el auditorio, que costó alrededor de 100 millones, si le metieron más de 900 millones adicionales, se robaron ese dinero. El HRAE ya estaba listo, lo aprobó y autorizó la Cofepris y solo se dio el pequeño detalle de un elevador. En el Diario está mi relato sobre una anécdota de uno de los elevadores, pero ella leyó la prensa que denostaba mi gobierno y terminó inventando”.

Leyenda urbana

“Es una leyenda urbana eso del elevador donde no cabía una camilla”, recordó. “En una entrevista con el Diario sobre las dificultades para construir ese edificio platiqué la anécdota del elevador. En una supervisión el doctor Navarrete (Luis Alberto Navarrete Jaimes, quien sería el primer director) hizo la observación a la constructora Otis de que el elevador del quirófano que lleva a la torre de hospitalización no daba una cama hospitalaria porque los hospitales modernos llevan al paciente en una cama directo del quirófano a su cuarto”.

“La empresa constructora argumentó que no podían hacer la ampliación. Se hizo notar ese error a la Cofepris y la Secretaría de Salud federal, y autorizaron la ampliación sin costo para el gobierno y lo único que hubo fue un atraso de unas semanas”.

“Fue el único ajuste que se hizo al HRAE el caso del elevador porque el diseño es el mismo, se puede checar el plano arquitectónico y el edificio actual”, reiteró.

“El HRAE ya estaba listo, solo faltaba el visto bueno de la Cofepris para que iniciara sus funciones”.

Respecto al hospital de Valladolid, también negó que se haya cambiado el diseño, pues al menos ella no ha podido mostrar un documento que pruebe el cambio de diseño de ese hospital. Dijo que la Cofepris respondió en su momento que allá no se hizo ningún cambio de diseño. Además, consta en páginas del Diario y en su denuncia ante la PGR que la Cofepris nunca cambió el diseño.

Lo que también consta es que su gobierno dejó 60 millones para que concluyeran ese hospital, se gastó ese dinero y no se concluyó. Ivonne tuvo que pedir más dinero a la Federación y ese hospital habría costado entre 500 y 600 millones, pero habrán ejercido una parte y el resto se lo robaron, se refirió.

Valladolid, al 50%

En reciente entrevista con el Diario, Patrón Laviada dijo que el Hospital Regional de Valladolid lo dejó en un 50% de avance de construcción y equipamiento, la administración de Felipe Calderón entregó 250 millones a la gobernadora Ivonne Ortega y la administración de Enrique Peña otros 170 millones al gobierno de Rolando Zapata, pero esos recursos desaparecieron porque ni así se concluyó ese hospital.

Del Hospital Regional de Tekax informó que dejó 30 millones para que continuara la obra que dejó inconclusa por el término de su administración, pero (Ivonne Ortega) gastó ese dinero y no lo terminó.

“Tampoco aquí hubo algún cambio, se puede comprobar con el diseño arquitectónico que aprobó la Cofepris y el edificio actual”, precisó. “Todo lo relacionado con la construcción de esos tres hospitales está documentado, consta en las páginas del Diario por las entrevistas sobre el tema y en la denuncia que presenté. Seguramente el dinero desviado sirvió para compra de partidos políticos y compra de votos”.

Recursos extras

El exgobernador panista recordó que cuando concluyó su administración dejó en un fideicomiso más de 1,500 millones de pesos a Ivonne Ortega Pacheco para la conclusión de las obras que impulsó su gobierno y estaban en proceso, como los tres hospitales, la torre de seguridad de la SSP.

También para proyectos especiales como la construcción de un gran parque en La Plancha con un “paso deprimido” para prolongar la calle 47, una nueva estación de maniobras del ferrocarril en las inmediaciones de Umán y el Anillo Periférico para que el tren ya no entrara en la ciudad, y el rescate de la playa para frenar el desastre de la erosión.

Para el gran parque, según recordó, dejó 30 millones y ya estaba listo para iniciarse porque la SCT había autorizado la transferencia del terreno al Ayuntamiento, y para la estación de ferrocarril dejó otros 60 millones. Se gastó ese dinero en la administración de Ivonne y no se cumplió con las obras programadas.

“El túnel de La Plancha iba a tener una geomembrana para evitar su inundación, ese material iba a impedir la filtración del agua”, destacó el exmandatario estatal.

Patrón Laviada insistió en que sobre todo lo relacionado con los hospitales que menciona la exgobernadora consta la verdad en las páginas del Diario y en su denuncia penal, y que si fuera cierto lo que argumenta Ivonne simplemente no hubiesen dado mayores recursos federales.

Termina la entrevista con esta sugerencia: “El Diario tiene que seguir el ejemplo de los medios serios de Estados Unidos, que quitaron la palabra cuando vieron que es una clara mentira lo que dice el interlocutor”.

“Ya está súper aclarado el caso de los hospitales y ella nunca pudo demostrar con documentos que hubo cambio de diseño, lo que sostengo es que desviaron muchos millones de pesos”, indicó. “Es frustrante ver la promoción de la mentira y que se quiera hacer la víctima, es una maestra de la mentira”.

