Responden sobre votos de Morena

“No es cuestión de que comulgue con el partido”

Aunque es público que los diputados de Morena votaron en contra del matrimonio igualitario y algunos hasta a favor de la deuda del gobierno estatal, contradiciendo en ambos casos las indicaciones de su partido, el coordinador de esa bancada, Miguel Candila Noh, manifestó que “no les han dicho nada” en ese instituto político.

“Hay exigencias de la sociedad en general, en ese sentido determiné cómo votar, en el caso del matrimonio igualitario el voto fue secreto, así lo determinó el Congreso y yo respeto a la institución”, expresó.

Ayer informamos que Mario Mex Albornoz, presidente estatal de Morena, señaló que el comité yucateco del partido le pidió a sus cuatro diputados (Fátima Perera Salazar no asiste al Congreso porque tiene incapacidad por maternidad) votaran a favor del matrimonio igualitario y en contra del endeudamiento del Estado.

De los tres legisladores de Morena que participaron en estas votaciones, solo la legisladora Leticia Euán Mis obedeció lo que le pidió su partido, incluso subió a la tribuna a exponer por qué no votaría a favor de la deuda por $2,620 millones.

Candila Noh también usó la tribuna, pero para apoyar la deuda y con su compañero Luis Hermelindo Loeza Pacheco votó a favor.

En el caso del matrimonio igualitario, aunque el voto fue secreto, se evidenció que los tres votaron en contra porque la mayoría de quienes lo hicieron a favor lo demostró públicamente al compartir su voto en las redes sociales.

Al preguntarle algunos reporteros si no considera una cobardía haber votado en secreto, el diputado se justificó: “Respeto las instituciones y lo que se determine en el Congreso se debe respetar, no es cuestión de analizar, hay que respetar una institución, así se decidió y si no respeto esa parte, no voy a ser un diputado que respeta”.

En cuanto a que su voto fue en contra de cómo se lo pidió su partido, respondió:

“No es cuestión de que comulgue o no con Morena, porque vengo de Morena y respeto los estatutos”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Respeto la opinión de cada quien, independientemente que no votaran todos a favor, pero eso es pluralidad y yo respeto la opinión de cada quien, sus ideas y razones”, expresó.

Voto Partido

Miguel Candila, coordinador de la bancada de Morena, votó en contra de los enlaces LGBT.

Organismo

Sobre que esto pueda significarle un proceso interno en su partido y hasta su posible expulsión, Candila Noh comentó que faltaría que los procesen ante la Comisión de Honestidad y Justicia, por ser la que determina los procesos legales en Morena.

Procedimiento

“Tendría que pasar todo el proceso y mucho más para que pueda decir si seré independiente o no, por lo pronto no hay ningún procedimiento en mi contra, no he pensado más que seguir en Morena”, indicó.