Aunque el gobierno del Estado afirmó que no tenía atribuciones para intervenir en las campañas políticas, cuyos eventos y concentraciones son considerados por la sociedad civil como una de las causas del aumento de casos de Covid en Yucatán, dos investigadores consideran que la administración de Mauricio Vila Dosal evade su parte de la responsabilidad.

También, los doctores Othón Baños Ramírez y Luis Ramírez Carrillo, ambos investigadores del Centro de Investigación Regional “Dr. Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), coinciden en que el tono del mensaje al hablar de los jóvenes y los contagios fue inadecuado.

“El incremento en casos en jóvenes y que sean ellos los que están contagiando, es un hecho que no podemos cambiar, hay registros", indicó el doctor Baños Ramírez.

"Pero entre las causas, me parece que una explicación (que conecta los dos factores) sería la participación que tuvieron en las actividades de los partidos políticos, que no fueron pocas”, agregó.

Criminalización de los jóvenes

“Pero además el tono de criminalizar, estigmatizar a los jóvenes como los causantes, los descuidados, la gente que no está poniendo atención me parece que es una generalización bastante fuerte que no tenía que haberse hecho”, añadió.

En su opinión, los encargados de comunicar la estrategia de combate a la pandemia de Covid en Yucatán deberían tener más cuidado para decir, por ejemplo, de qué zonas son los jóvenes de los que se habla:

“¿Son los de la ciudad de Mérida o del interior del Estado? Creo que por ahí se empezaría a marcar diferencias para no generalizar”.

(Ayer, el gobernador manifestó en rueda de prensa que no responsabilizó a los jóvenes del incremento en los contagios, sino que “los jóvenes son los que más se están contagiando en estos momentos y que la responsabilidad es de todos").

Sobre el desarrollo de las campañas, el doctor Othón Baños Ramírez consideró que “el gobierno está evadiendo un poco la responsabilidad que tuvo en ese sentido, pues consintió que los partidos políticos contrataran a tantos jóvenes, que son un ejército".

"Normalidad" en las elecciones

A su vez, el doctor Luis Ramírez Carrillo abunda en la flexibilización de las restricciones sanitarias en el período de campañas electorales pues, opina, se cambió al semáforo amarillo antes de tiempo.

“El control de la movilidad está en manos del gobierno del Estado y como tal no puedes transmitir esa responsabilidad a las personas. Si tú (gobierno) cambias el color y bajas las restricciones, eres el responsable, porque se trata de salud pública, no un aspecto privado”, detalló.

“Cuando es algo privado, es responsabilidad privada, cuando es algo público es responsabilidad del gobierno del Estado. Y la intención del cambio de semáforo y eliminación de restricciones fue para dar una sensación, idea, ambiente de normalidad al momento de las elecciones”.

El doctor Ramírez Carrillo precisa que ese propósito no fue exclusivo del gobierno de Yucatán, sino “intención de todo el sistema político, incluyendo a todos los partidos, todos los colores del gobierno en este país”.

“Con tal de tener unas elecciones adecuadas se sacrificó la seguridad de la población. Y ese fue un riesgo asumido desde el principio y un costo que ahora lo está pagando la población, no otros”, subrayó.

“Obviamente bajar las restricciones del semáforo y fomentar mítines y reuniones políticas iba a dar como resultado un incremento en los contagios y eventualmente en las muertes”.

Responsable el que quita y pone las reglas

Al igual que su colega, Luis Ramírez Carrillo manifestó que los mensajes que ligan a los jóvenes con la propagación del Covid en Yucatán son “totalmente inadecuados”.

“Se está culpando a un segmento particular de la población cuando la responsabilidad es de quien pone las reglas, o quien las quita. Es responsabilidad del gobierno y de sus autoridades de salud pública”.

“En corto: responsables ellos, en todo caso”, puntualizó.

Consideró que se podrá culpar a un segmento en particular cuando se autorice el retorno a clases, “y entonces sí podremos decir que los niños de primaria, los jóvenes de secundaria o de preparatoria son los que llevarán el incremento de los contagios a sus casas”.

“Ahí sí podremos señalar con claridad una correlación directa entre eliminación de restricciones a la educación presencial y el incremento de contagios”, añadió.

En conclusión, dijo, campañas más eliminación de restricciones igual a incremento de contagios y de muertes. La pandemia no está solucionada, estamos en medio de una crisis.

“Un porcentaje de la población ya está vacunada pero no elimina el riesgo para nadie; entonces, el riesgo es colectivo y la responsabilidad es de la autoridad que maneja el ambiente y dimensión de lo público”, afirmó.