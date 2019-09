Restaurantes tienen problemas para dejar el unicel

El material que lo sustituiría es 300% más caro

La presidenta de la Canirac, Alejandra Pacheco Montero, dijo que lo que ha visto es que hoy día el precio de los principales equivalentes del unicel es hasta un 300% más caro que el material prohibido.

A veces las empresas no tienen el total del producto equivalente respecto al unicel por los temas térmicos, de resistencia y adaptación al tipo de comida, y por ello realizan esas pláticas para que los nuevos productos reúnan las características que necesitan determinados alimentos y para que bajen los costos hasta en un 50%.

“Sabemos que a lo mejor el día de mañana, a mayor demanda, tengamos una mejor oferta”, comentó. “Seguimos en esta lucha, no es un tema sencillo. Nos hemos sentado a dialogar con la secretaria de Desarrollo Sustentable (Sayda Rodríguez Gómez) respecto a todas las soluciones que podamos tener. Estamos participando de manera muy activa en todos los temas que involucran al sector restaurantero para que no haya una afectación grande en la economía de los socios”.

Alejandra Pacheco reconoció que la sustitución del unicel por otro material biodegradable no es una tarea fácil, es un reto bastante interesante para los restauranteros, pero saben que este cambio beneficia al medio ambiente, saben que son políticas a nivel mundial y por tanto, la Canirac cumplirá esas medidas que establece la ley antiplásticos.

También dijo que ya vieron nuevos materiales que sustituirían al unicel en el ramo de alimentos, comparten la información con sus socios y pretenden que sean las empresas yucatecas las que ayuden a resolver esta migración del unicel a un material ecológico biodegradable. Ya trabajan en este cambio y esperan no llegar al 10 para la hora final para cumplir la ley.

“Es un proceso lento porque estamos hablando de que en julio pasado aprobaron la ley y apenas ya pasaron agosto y septiembre”, indicó. “No tenemos un tiempo razonable para hacer la transición de manera completa; pero ya lo estamos trabajando, incluso, algunas empresas ya migraron hacia esa tendencia y algunos alimentos lo sirven en otro tipo de productos diferentes al unicel. Creemos que la responsabilidad no solo es del restaurantero, también es del cliente porque puede comer en el restaurante, puede no pedir bolsas ni tenedores de plástico si no lo necesita y puede llevar su toper aunque sea un poco incómodo. Si entre todos nos ayudamos para que disminuya el uso de los plásticos y del unicel quizá en algunos años Yucatán llegará a cero uso de esos materiales”.— Joaquín Chan Caamal

La Canirac local carece de información sobre el volumen de unicel que usa el sector para la venta de comida, pero la presidenta dice que hay empresas que invierten $100 pesos en ese material, lo que da una idea de su importancia.

Algunas empresas asumen el costo del precio del recipiente de unicel, pero otras tienen que cargar el costo al cliente porque ya no pueden soportar la carga financiera que representa el precio de la electricidad y de los insumos para la preparación de las comidas. Pasa lo mismo que con las plataformas digitales de transporte, al principio la empresa absorbe los costos, pero si no tiene capacidad financiera lo traslada al cliente.

En otro tema, Pacheco Montero informó que la semana gastronómica Mérida Restaurante Week, que será del 30 de septiembre al 6 de octubre, ya rebasó los 200 participantes del año pasado, pero será hasta después del cierre la convocatoria cuando den a conocer cuántas empresas se inscribieron. El año pasado vendieron alimentos por un monto de $90 millones y este año también esperan superar esa cantidad.

