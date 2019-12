Restricciones en torno a la obra “Hombre universal”

No dejan tomar fotos a cuadro en la expenitenciaría

“Hombre universal” una pintura del artista plástico Alfredo Lugo, permanece “secuestrada” y en el abandono en la exPenitenciaría Juárez de esta ciudad, donde personal de seguridad al interior del recinto prohíbe a los visitantes tomar fotos o vídeo de la pieza de gran formato que decora la escalinata principal del inmueble.

Al parecer los guardias de seguridad tienen órdenes de no permitir la toma de fotografías o vídeo al interior del edificio, donde tienen su sede algunas dependencias estatales y el foro cultural alternativo “Rubén Chacón”. En consecuencia la pieza, un óleo en blanco y negro, pintado a principio de los años 90, a petición entonces de la Secretaría de Turismo del estado durante la administración del gobernador Víctor Manzanilla Schaffer, decora desde entonces la escalinata principal de la fortificación, pero no se puede fotografiar ni videograbar porque “esas son las órdenes” que los guardias privados tienen, pero no explican cuál es la razón de esta censura.

Un fotógrafo del Diario intentó hace unas semanas tomar una imagen de la obra, pero un guardia se lo impidió, “esas son las órdenes que tenemos, ni una foto al interior del recinto”.

Se le hizo ver que solo se estaba fotografiando la obra (que aunque está al interior de la expenitenciaría no es propiedad de las dependencias estatales que ahí operan), pero pese a ello se impidió tomar la foto.

Contradictoriamente, los murales de Fernando Castro Pacheco, de 1971, en el Palacio de Gobierno están a la vista y el público y los turistas puede fotografiarlos y videograbarlos sin ninguna restricción aun tratándose de un edificio más antiguo que la expenitenciaría y la sede del Ejecutivo estatal.

Mientras ninguna autoridad da respuesta sobre los motivos por los cuales no se puede fotografiar o videograbar el cuadro “Hombre Universal” presenta deterioro a falta de mantenimiento y cuidado. La escalinata permanece clausurada con cinta amarilla.

Alfredo Lugo, artista plástico yucateco y autor del cuadro, aseguró que no tenía conocimiento de que hubieran restricciones para fotografiar o videograbar su obra y atribuyó el hecho a una mala interpretación de las órdenes dadas al personal de seguridad.

“No lo sabía, pero debe ser un error de interpretación de las órdenes dadas a los guardias del lugar, no veo por qué no pueda grabarse en vídeo o fotografiarse la obra”, dijo en su momento al reportero quien le preguntó por la negativa del personal de seguridad de impedir a un fotógrafo del Diario tomar una imagen de la misma.

El artista yucateco comentó que para serlo el arte debe disfrutarse y verse, existir un acercamiento o una afinidad con el espectador, y situaciones como la presentada hace unas semanas en la ex penitenciaría Juárez no abonan a esto.—Emanuel Rincón Becerra

El artista informó que si bien él es el autor del cuadro que se ha exhibido por casi 30 años en la escalinata principal de la expenintenciaría Juárez, la propietaria es la Secretaría de Turismo del estado, que se lo solicitó a principios de los años 90 para ornamentar sus oficinas entonces ubicadas ahí.

Con el paso de los años la dependencia cambió de sede y nombre, pero el autor de la pintura “secuestrada” desconoce bajo qué términos se quedó el cuadro en su sitio en el inmueble y a qué autoridad compete su cuidado y conservación.

