Resultados desiguales

Avances y retos en la lucha contra la discriminación

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana, informó que como la encuesta sobre discriminación no se realiza en todos los estados, no hay un registro de cada uno de ellos; no dice si Yucatán, Campeche o Quintana Roo van arriba o abajo en el problema; no está seccionada por entidad, sino es de todo el país, en general.

Entrevistado, señaló que el año pasado solo se registraron tres denuncias por discriminación en la Codhey, de las cuales dos fueron por preferencias sexuales y una por pobreza.

Otros casos frecuentes en este rubro se reportan en el tema de la salud, sobre todo en los enfermos de VIH, un estigma que persiste, pues la gente no se quiere relacionar con ellos, ni siquiera saludarlos, dijo.

En relación con el género, Sabido Santana indicó que hoy día la discriminación ya no es propia de hombres o mujeres, la diferencia ya no es tan notoria; sin embargo, las mujeres siguen siendo más discriminadas que los hombres; en el trabajo, por ejemplo, le dan preferencia al hombre sobre la mujer o le pagan más.

En el ámbito político, señaló que hay avances, pues incluso hubo reformas legislativas para que las mujeres puedan participar en igualdad.

“En el caso de los grupos indígenas, hay gente que los hace menos por su forma de vestir o de hablar, por cómo viven, por sus condiciones económicas o por el simple hecho de ser mayahablantes, pero es algo que ya ha disminuido si lo comparamos con años anteriores”, dijo.

En educación también hay avances significativos; por ejemplo, hoy día hay más mujeres que hombres en las universidades, abundó.

El ombudsman yucateco expresó que cuando se trata de discriminación particular; es decir, de persona a persona, se puede acudir a la Conapred y presentar una queja para que se inicie una investigación y en su caso se tomen medidas, incluso sanciones.

Ahora, cuando una autoridad discrimina, viola derechos humanos. Para eso está la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las estatales, que es a donde pueden acudir las personas a presentar alguna queja para que se tomen cartas en el asunto, apuntó.

“Este año queremos implementar esta encuesta de nuevo y reforzar dentro de la capacitación que damos en materia de derechos humanos la atención en la discriminación, para que de primera mano reducirla, sobre todo en las cuestiones de género, hacia las personas con alguna preferencia sexual y hacia la comunidad mayahablante”, dijo.

El reglamento de la Codhey señala que se debe establecer en los programa de capacitación uno específico para combatir la discriminación, añadió. “Lo hemos hecho año con año, incluso hay unas mesas que se conforman a nivel municipal y estatal contra la discriminación o las mesas de atención a la mujer y participamos en ellas, pero creo que hay que reforzar esta labor, sobre todo porque tenemos que actualizar la información que tenemos”, dijo Sabido Santana.— Luis Iván Alpuche Escalante