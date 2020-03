Retén no les deja visitar a su familia

Interviene en El Cuyo el comisario y cambian reglas

TIZIMÍN.— Tras numerosas quejas por las estrictas medidas preventivas tomadas ante la pandemia mundial por el coronavirus Covid-19 que se aplica en la entrada del puerto de El Cuyo, el fin de semana la autoridad municipal, representada por Jesús Calleja Soto, se vio obligada a intervenir para que sean mucho más flexibles.

La inconformidad fue que desde la instalación del retén el pasado miércoles, un grupo de pobladores asumió el control de quienes pueden o no entrar al puerto.

Anteayer y ayer por la mañana se vieron afectados quienes acuden a trabajar a la Riviera Maya y regresaron este fin de semana para visitar a sus familiares.

Los inconformes señalaron que pasaron sin problema alguno los filtros sanitarios instalados en Luis Rosado Vega o en Popolnah según la vía que hayan tomado para retornar a este puerto tizimileño.

Sin embargo, al llegar a la entrada de la comunidad que los vio crecer se toparon con que no se les permitiría el acceso, por decisión de un grupo de habitantes que armó el retén.

Luego de varias quejas, Calleja Soto solicitó permiso a la autoridad del municipio para intervenir y tomar una decisión con los pobladores, y tras una charla se decidió que la Policía Municipal sea la que se encargue de verificar la llegada de visitantes y no los mismos ciudadanos porteños.

Durante la reunión realizada en la entrada de esta comunidad, los lugareños expresaron su desacuerdo debido a que fue una decisión tomada por un grupo minoritario y que las medidas eran demasiado estrictas.

Incluso indicaron que no se les permitía la entrada a los proveedores de productos básicos para la alimentación, lo que afectaba a la mayoría de quienes viven en este puerto y por ello se sentían acorralados.

Finalmente se llegó a un acuerdo: que no se le negaría el paso a los visitantes incluyendo a los nacionales o extranjeros, siempre y cuando no representen un riesgo de contagio, y se les advertiría que no hay servicios turísticos como de hospedaje y alimentación, por lo que únicamente podrían ingresar por tiempo limitado a tomarse su fotografía del recuerdo y luego retirarse.

Asimismo, en este filtro no se les aplica el termómetro digital debido a que se supone que pasaron por alguno de los que se instalaron en las salidas de la cabecera municipal o en los dos de los límites de Quintana Roo con Yucatán.

El comisario municipal de este puerto enfatizó que su labor es velar por la seguridad de los habitantes y el comportamiento de quienes tenían el control del retén estaba generando un roce social, y es lo menos desean; en cambio, quieren que haya paz y armonía durante estos días difíciles por la contingencia.— Isauro Chi Díaz

Prevención Covid-19

El gobierno municipal de Tizimín adoptó otras medidas para prevenir el coronavirus.

Canchas cerradas

Se cerraron las canchas públicas de los fraccionamientos Jacinto Canek, San José Nabalán y del parque Felipe Carrillo Puerto, por la contingencia del Covid-19.

Bares y cantinas

Los bares y cantinas dejaron de laborar desde el sábado.

Se suman a las anteriores

Estas medidas se suman a las establecidas inicialmente por las autoridades estatales, como la invitación a permanecer en casa y solo salir si es absolutamente necesario, además de las medidas de higiene para la prevención.

