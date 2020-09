Retiene cuotas la SSY, pero no las turna a Fovissste

Viene demanda

Empleados de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) se preparan para interponer una demanda contra la dependencia, a la que atribuyen un incumplimiento que los tiene en “cartera vencida” ante el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

Eulogio Piña Briceño, secretario general de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntss), explicó que el personal no tiene acceso al fondo de vivienda porque, según le indican al tratar de presentar una solicitud o pedir información, no se puede atender su trámite “por falta de pago de aportaciones”.

“A cada trabajador la Secretaría le descuenta su aportación quincena tras quincena, puntualmente. No pueden decir que es culpa del trabajador”, subrayó el líder sindical. “Aquí es la parte patronal la que no está cumpliendo y eso no es justo”.

El dirigente señaló que, según le han informado, esta irregularidad se arrastra desde 2018 y no solo afecta a los empleados a la hora de solicitar vivienda sino que a algunos les ha hecho perder dinero que otorgaron como anticipo a constructoras, después de resultar seleccionados en los sorteos de Fovisste, ya que no pueden continuar los trámites y las empresas de la construcción no pueden cobrar el financiamiento de la casas porque los interesados están oficialmente en cartera vencida.

Dijo que el sindicato tiene conocimiento de al menos siete trabajadores en esta situación, afectados con cantidades que van de $15,000 a $60,000 y $70,000.

Aparte hay por lo menos 43 empleados más que se han acercado al sindicato para externar una situación similar, aunque el doctor Piña considera que hay muchos más afectados. “Si hago una convocatoria para saber cuántos son seguramente se va a llenar el local del sindicato”, apuntó.

En octubre próximo, añadió, habrá otro sorteo de vivienda del Fovisste, pero de entrada los trabajadores no pueden participar. “Es una injusticia total. El dinero del trabajador es sagrado”.

Al momento de ingresar sus datos en el fondo asoma una leyenda que indica que no es posible calcular su capacidad de crédito debido a la falta de pago de las aportaciones y se pide al interesado que acuda a “su área de Recursos Humanos”.

Eulogio Piña anticipó que este lunes sostendrá una reunión con abogados para definir los términos de la demanda. Precisó que la suscribirán los trabajadores; el sindicato solo los acompañará en el proceso y absorberá los gastos.

Más adelante manifestó que le extraña que a la fecha no se haya colocado al auditorio del Hospital O’Horán la placa con el nombre del fallecido doctor Víctor Manuel Lara Perera, como acordó la Junta de Gobierno del nosocomio hace más de dos semanas.

Agregó que ha tratado de platicar con el secretario de Salud, Mauricio Sauri Vivas, pero éste no le ha atendido. “Seguramente está muy preocupado por el funcionamiento de medicina interna, oncología pediátrica y otros múltiples problemas del O’Horán. Quizás es la razón por la cual no puede recibirme”, enfatizó.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Problemas por una deuda Más detalles

Al personal de la SSY se le descuenta cada quincena una cuota que debe ir al Fovisste.

En cartera vencida

Según el fondo de vivienda, esas cuotas no le son transferidas. La situación ha propiciado que los trabajadores caigan en cartera vencida ante el organismo.

Problema desde 2018

Eulogio Piña Briceño, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 67, dice que tiene informes de que esa irregularidad se arrastra desde 2018.

Otro antecedente

En el pasado ocurrió algo similar, pero fue generalizado en las dependencias del gobierno del Estado y con el Isstey. Durante la gestión de Ivonne Ortega Pacheco se cayó en incumplimiento con el instituto, aunque se descontaban las cuotas a los empleados.